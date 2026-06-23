Spis treści: Nie tylko truskawki. Koktajl z czereśni podbija letnie menu Szybki i prosty przepis na koktajl z czereśni i kakao Dlaczego warto pić koktajl z czereśni i kakao?

Nie tylko truskawki. Koktajl z czereśni podbija letnie menu

Owocowe smoothie to jeden z najprostszych sposobów na zdrowy deser, drugie śniadanie lub lekką przekąskę między posiłkami. Najczęściej wybieramy wersje z truskawek, malin czy borówek, jednak sezon na czereśnie to doskonała okazja, by nieco urozmaicić codzienny jadłospis.

Połączenie słodkich czereśni z kakao może wydawać się nietypowe, ale w praktyce tworzy wyjątkowo aromatyczny i sycący napój. Dodatek banana sprawia, że koktajl jest naturalnie słodki i kremowy, dzięki czemu nie wymaga dosładzania cukrem.

Szybki i prosty przepis na koktajl z czereśni i kakao

Składniki:

2 bardzo dojrzałe banany,

2 szklanki czereśni,

2 płaskie łyżki kakao,

1 łyżeczka soku z cytryny,

odrobina mleka, jogurtu naturalnego lub wody,

opcjonalnie 3 łyżki płatków owsianych.

Sposób przygotowania:

Banany obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Czereśnie dokładnie umyj, a następnie usuń pestki.

Wszystkie składniki umieść w kielichu blendera. Dodaj niewielką ilość mleka, jogurtu lub wody i miksuj do uzyskania gładkiej, kremowej konsystencji. Jeśli chcesz, aby koktajl był bardziej sycący, wsyp również płatki owsiane.

Gotowy napój przelej do szklanek. Dla podkreślenia smaku możesz posypać go startą gorzką czekoladą lub schłodzić przez kilkanaście minut w lodówce.

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Dlaczego warto pić koktajl z czereśni i kakao?

Ten niepozorny napój dostarcza wielu cennych składników odżywczych. Czereśnie są źródłem witaminy C, witaminy A, potasu oraz przeciwutleniaczy, które pomagają chronić komórki organizmu przed działaniem wolnych rodników. Zawierają również antocyjany - naturalne związki odpowiadające za ich intensywną barwę, którym przypisuje się właściwości przeciwzapalne.

Regularne spożywanie czereśni może wspierać pracę układu krążenia, pomagać w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi oraz wspomagać regenerację organizmu po wysiłku fizycznym. Owoce te zawierają także błonnik, który korzystnie wpływa na trawienie.

Równie wartościowym składnikiem koktajlu jest kakao. To jedno z najbogatszych źródeł polifenoli, czyli silnych przeciwutleniaczy. Kakao dostarcza również magnezu, żelaza, cynku i potasu. Badania wskazują, że jego regularne spożywanie może wspierać pracę serca, poprawiać koncentrację oraz korzystnie wpływać na samopoczucie.

Dzięki połączeniu czereśni, kakao i bananów otrzymujemy napój, który nie tylko doskonale smakuje, ale także dostarcza energii, witamin i składników mineralnych. To idealna propozycja na gorące dni, gdy mamy ochotę na coś słodkiego, a jednocześnie wartościowego dla zdrowia.

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