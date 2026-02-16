Spis treści: Co zrobić na szybki, smaczny i niskokaloryczny obiad? Gnocchi z mięsem mielonym w sosie pomidorowym. Niskokaloryczny obiad za grosze

Co zrobić na szybki, smaczny i niskokaloryczny obiad?

W dzisiejszych czasach dużo łatwiej jest poradzić sobie z odwiecznym dylematem: "co dziś na obiad"? Nie trzeba bowiem wyszukiwać receptur w książkach kucharskich czy gazetach, a wystarczy jedynie otworzyć przeglądarkę internetową lub media społecznościowe, aby w dosłownie w kilka chwil znaleźć interesujący nas przepis. Jeśli brakuje ci pomysłów na obiady, które będą pożywne i sycące, a jednocześnie dobrze sprawdzą się w czasie redukcji, wcale nie musisz korzystać z porad dietetyków. Przepis, który będzie strzałem w dziesiątkę pojawił się ostatnio na profilu jednej z influencerek kulinarnych.

Gnocchi z mięsem mielonym w sosie pomidorowym. Niskokaloryczny obiad za grosze

Przepis jaki ostatnio udostępniła swoim obserwatorom na Instagramie Samanta Kubacka, prowadząca profil o nazwie Dietetyczne Cuda Wianki, jest wart uwagi, ponieważ posiada mnóstwo zalet. Zrobisz go z zaledwie kilku, łatwo dostępnych i niedrogich składników, robi się go bardzo prosto i szybko - bo w zaledwie 20 minut. Ponadto jest pożywny, bogaty w białko, więc doskonale syci. Jedna porcja posiada około 490 kcal - jak na obiad jest to niewiele. Można z powodzeniem zabrać go ze sobą do pracy lub odłożyć do lodówki na kolejny dzień. Jak zatem zrobić ten pyszny obiadowy posiłek? Oto wszystko czego będziesz potrzebować.

Składniki:

1 cebula

10 g oleju

kawałek chilli

350 g mięsa mielonego z indyka

sól do smaku, łyżeczka czosnku granulowanego, szczypta gałki muszkatołowej, łyżeczka słodkiej papryki, pół łyżeczki bazylii

150 g zielonego groszku

500 g passaty pomidorowej

200 g wody

pół łyżeczki cukru

500 g gnocchi

80 g sera cheddar

Sposób przygotowania:

Cebulę podsmażamy z cebulą oraz chilli z odrobiną soli. Dodajemy mięso mielone z indyka i przyprawy, dokładnie mieszamy i podsmażamy. Do podsmażonego mięsa dodajemy gnocchi, zielony groszek - mrożony lub konserwowy, passatę, wodę i odrobinę cukru. Gotujemy całość przez kilka minut od czasu do czasu mieszając. Na koniec dodajemy starty sen cheddar, mieszamy i gotowe.

