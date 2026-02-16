Ten obiad to hit na redukcji. Sycący, a jaki pyszny
Brakuje ci pomysłów na zdrowy, pyszny, a zarazem szybki obiad, który nasyci, a jednocześnie nie będzie kaloryczną bombą? Wydawać by się mogło, że taki przepis nie istnieje, a jednak. Co więcej przyrządzając go dzień wcześniej możesz wygodnie zapakować do pojemnika na żywność i zabrać ze sobą do pracy, ponieważ doskonale smakuje również po pogrzaniu. Jak zrobić wyborne gnocchi z mięsem mielonym?
Co zrobić na szybki, smaczny i niskokaloryczny obiad?
W dzisiejszych czasach dużo łatwiej jest poradzić sobie z odwiecznym dylematem: "co dziś na obiad"? Nie trzeba bowiem wyszukiwać receptur w książkach kucharskich czy gazetach, a wystarczy jedynie otworzyć przeglądarkę internetową lub media społecznościowe, aby w dosłownie w kilka chwil znaleźć interesujący nas przepis. Jeśli brakuje ci pomysłów na obiady, które będą pożywne i sycące, a jednocześnie dobrze sprawdzą się w czasie redukcji, wcale nie musisz korzystać z porad dietetyków. Przepis, który będzie strzałem w dziesiątkę pojawił się ostatnio na profilu jednej z influencerek kulinarnych.
Gnocchi z mięsem mielonym w sosie pomidorowym. Niskokaloryczny obiad za grosze
Przepis jaki ostatnio udostępniła swoim obserwatorom na Instagramie Samanta Kubacka, prowadząca profil o nazwie Dietetyczne Cuda Wianki, jest wart uwagi, ponieważ posiada mnóstwo zalet. Zrobisz go z zaledwie kilku, łatwo dostępnych i niedrogich składników, robi się go bardzo prosto i szybko - bo w zaledwie 20 minut. Ponadto jest pożywny, bogaty w białko, więc doskonale syci. Jedna porcja posiada około 490 kcal - jak na obiad jest to niewiele. Można z powodzeniem zabrać go ze sobą do pracy lub odłożyć do lodówki na kolejny dzień. Jak zatem zrobić ten pyszny obiadowy posiłek? Oto wszystko czego będziesz potrzebować.
Składniki:
- 1 cebula
- 10 g oleju
- kawałek chilli
- 350 g mięsa mielonego z indyka
- sól do smaku, łyżeczka czosnku granulowanego, szczypta gałki muszkatołowej, łyżeczka słodkiej papryki, pół łyżeczki bazylii
- 150 g zielonego groszku
- 500 g passaty pomidorowej
- 200 g wody
- pół łyżeczki cukru
- 500 g gnocchi
- 80 g sera cheddar
Sposób przygotowania:
- Cebulę podsmażamy z cebulą oraz chilli z odrobiną soli.
- Dodajemy mięso mielone z indyka i przyprawy, dokładnie mieszamy i podsmażamy.
- Do podsmażonego mięsa dodajemy gnocchi, zielony groszek - mrożony lub konserwowy, passatę, wodę i odrobinę cukru.
- Gotujemy całość przez kilka minut od czasu do czasu mieszając.
- Na koniec dodajemy starty sen cheddar, mieszamy i gotowe.
