Brakuje ci pomysłów na zdrowy, pyszny, a zarazem szybki obiad, który nasyci, a jednocześnie nie będzie kaloryczną bombą? Wydawać by się mogło, że taki przepis nie istnieje, a jednak. Co więcej przyrządzając go dzień wcześniej możesz wygodnie zapakować do pojemnika na żywność i zabrać ze sobą do pracy, ponieważ doskonale smakuje również po pogrzaniu. Jak zrobić wyborne gnocchi z mięsem mielonym?

Kluski gnocchi polane sosem pomidorowym, posypane tartym serem, na białym talerzu z kwiatowym wzorem; na pierwszym planie widelec unoszący porcję kluski.
Gotowe do ugotowania gnocchi możesz kupić w większości sklepówCARLO FORNITANO123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Co zrobić na szybki, smaczny i niskokaloryczny obiad?
  2. Gnocchi z mięsem mielonym w sosie pomidorowym. Niskokaloryczny obiad za grosze

Co zrobić na szybki, smaczny i niskokaloryczny obiad?

W dzisiejszych czasach dużo łatwiej jest poradzić sobie z odwiecznym dylematem: "co dziś na obiad"? Nie trzeba bowiem wyszukiwać receptur w książkach kucharskich czy gazetach, a wystarczy jedynie otworzyć przeglądarkę internetową lub media społecznościowe, aby w dosłownie w kilka chwil znaleźć interesujący nas przepis. Jeśli brakuje ci pomysłów na obiady, które będą pożywne i sycące, a jednocześnie dobrze sprawdzą się w czasie redukcji, wcale nie musisz korzystać z porad dietetyków. Przepis, który będzie strzałem w dziesiątkę pojawił się ostatnio na profilu jednej z influencerek kulinarnych.

Gnocchi z mięsem mielonym w sosie pomidorowym. Niskokaloryczny obiad za grosze

Przepis jaki ostatnio udostępniła swoim obserwatorom na Instagramie Samanta Kubacka, prowadząca profil o nazwie Dietetyczne Cuda Wianki, jest wart uwagi, ponieważ posiada mnóstwo zalet. Zrobisz go z zaledwie kilku, łatwo dostępnych i niedrogich składników, robi się go bardzo prosto i szybko - bo w zaledwie 20 minut. Ponadto jest pożywny, bogaty w białko, więc doskonale syci. Jedna porcja posiada około 490 kcal - jak na obiad jest to niewiele. Można z powodzeniem zabrać go ze sobą do pracy lub odłożyć do lodówki na kolejny dzień. Jak zatem zrobić ten pyszny obiadowy posiłek? Oto wszystko czego będziesz potrzebować.

Składniki:

  • 1 cebula
  • 10 g oleju
  • kawałek chilli
  • 350 g mięsa mielonego z indyka
  • sól do smaku, łyżeczka czosnku granulowanego, szczypta gałki muszkatołowej, łyżeczka słodkiej papryki, pół łyżeczki bazylii
  • 150 g zielonego groszku
  • 500 g passaty pomidorowej
  • 200 g wody
  • pół łyżeczki cukru
  • 500 g gnocchi
  • 80 g sera cheddar

Sposób przygotowania:

  1. Cebulę podsmażamy z cebulą oraz chilli z odrobiną soli.
  2. Dodajemy mięso mielone z indyka i przyprawy, dokładnie mieszamy i podsmażamy.
  3. Do podsmażonego mięsa dodajemy gnocchi, zielony groszek - mrożony lub konserwowy, passatę, wodę i odrobinę cukru.
  4. Gotujemy całość przez kilka minut od czasu do czasu mieszając.
  5. Na koniec dodajemy starty sen cheddar, mieszamy i gotowe.

Kolorowe dania kuchni azjatyckiej z miseczką ryżu, talerzem zielonej fasoli edamame, kęsami mięsa z sezamem oraz świeżymi warzywami i cytryną, na których widoczne jest logo portalu oraz napis 'kuchnia'.
Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL
