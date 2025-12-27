Ten lekki owocowy mus świetnie sprawdza się jako deser, ale też dodatek do wędlin i serów. Łatwo go przygotować, można go też całkiem długo przechowywać w lodówce. Aby uzyskać ciekawszy efekt wizualny do pure można wmieszać kilka jasnych winogron poprzekrawanych na połówki, a część melona pokroić w kostkę i również wmieszać.

W wersji dla dzieci zamiast wina dodajemy sok owocowy.

Składniki 25 dag melona,

25 dag ciemnych winogron,

100 ml białego wina,

listki świeżej mięty,

5 dag cukru,

4 łyżeczki żelatyny

Przygotowanie:

Nieco owoców odłóż do dekoracji, resztę zmiksuj na puree.

Dodaj 100 ml białego wina, łyżkę posiekanej mięty i 5 dag cukru. 4 łyżeczki żelatyny rozpuść w małej ilości wody, wymieszaj z resztą składników. Ochłodź. Dekoruj pokrojonymi na połówki winogronami. Przechowuj do tygodnia. Jeśli chcesz galaretkę zakonserwować na dłużej, użyj żelfixu lub cukru żelującego (50 dag).

