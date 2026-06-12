Ten prosty i pożywny obiad jest hitem na osiedlu. Robią już wszystkie sąsiadki

InteriaKobieta Redakcja

W czerwcu i lipcu, kiedy w sklepach pojawiają się pyszne młode ziemniaczki, bardzo często przygotowuję prosty, ale pożywny i smaczny zestaw. W ciągu kilku lat podbił on serca i podniebienia moich znajomych, a wkrótce zaczęło go gotować całe osiedle.

Trzy kotlety mielone ułożone na plasterkach ziemniaków, posypane świeżymi ziołami i natką pietruszki.
Gdy robię ziemniaaki z frykadelkami, smakowity zapach rozchodzi się po okolicy123RF/PICSEL

Zasmażane ziemniaczki inspirowane są niemiecką sałatką ziemniaczaną. Do tego świetnie pasują frykadelki, małe kotlety mielone lekko doprawione papryką i musztardą. Do tego nigdy nie żałuję zieleniny, a daniu zazwyczaj towarzyszą sezonowe warzywa takie jak pomidory czy ogórki.

Zarówno smażenie mielonych jak i ziemniaczków z boczkiem sprawia, że smakowite zapachy rozchodzą się po okolicy. Przez lata podzieliłam się moim ulubionym przepisem z kilkoma sąsiadkami, niektóre z nich podały go dalej.

Doszło do tego, że przepis stał się osiedlowym hitem. Doczekał się też kilku modyfikacji, ponieważ w każdym domu ceni się inne dodatki i tak powstają różne wersje: a to z jajkiem sadzonym, a to z tofu zamiast boczku. Często wymieniamy się pomysłami i częstujemy nawzajem swoimi wariantami. Ja od lat pozostają przy swoim. Oto on:

Składniki

  • 1 czerstwa bułka,
  • 1 cebula,
  • 750 g ziemniaków,
  • 50 g wędzonego boczku,
  • pęczek szczypioru,
  • 500 g mieszanego mięsa mielonego,
  • jajko,
  • sól, pieprz, słodka papryka,
  • łyżeczka średnio ostrej musztardy,
  • 2 łyżki oleju,
  • 1/4 litra bulionu warzywnego (instant),
  • kolorowy pieprz,
  • według upodobań: koper, sałata, pietruszka i pomidory do dekoracji

Przygotowanie:

Bułkę namoczyć w zimnej wodzie.

Ziemniaki obrać, umyć i pokroić w plasterki lub w ćwiartki.

Boczek pokroić w kostkę. Szczypior umyć i pokroić.

Odciśniętą bułkę, mięso mielone, jajko, sól, pieprz, paprykę, cebulę i musztardę wyrobić na jednolitą masę i uformować 8 frykadelek. Olej rozgrzać na patelni i obsmażać frykadelki po 6 minut z każdej strony na słabym ogniu.

Na drugiej patelni podsmażyć boczek, dodać plasterki ziemniaków i obsmażać je, cały czas mieszając, przez 4 minuty. Dodać szczypior i wlać bulion. Ziemniaki gotować przez kolejne 8 minut w bulionie, doprawić solą i pieprzem.

Na talerze nakładać ziemniaki i po 2 frykadelki. Posypać kolorowym pieprzem. Dekorować zieleniną lub pomidorami.

Czas przygotowania: 40 minut Jedna porcja zawiera: 2100 kJ/502 kcal

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