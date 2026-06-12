Ten prosty i pożywny obiad jest hitem na osiedlu. Robią już wszystkie sąsiadki
W czerwcu i lipcu, kiedy w sklepach pojawiają się pyszne młode ziemniaczki, bardzo często przygotowuję prosty, ale pożywny i smaczny zestaw. W ciągu kilku lat podbił on serca i podniebienia moich znajomych, a wkrótce zaczęło go gotować całe osiedle.
Zasmażane ziemniaczki inspirowane są niemiecką sałatką ziemniaczaną. Do tego świetnie pasują frykadelki, małe kotlety mielone lekko doprawione papryką i musztardą. Do tego nigdy nie żałuję zieleniny, a daniu zazwyczaj towarzyszą sezonowe warzywa takie jak pomidory czy ogórki.
Zarówno smażenie mielonych jak i ziemniaczków z boczkiem sprawia, że smakowite zapachy rozchodzą się po okolicy. Przez lata podzieliłam się moim ulubionym przepisem z kilkoma sąsiadkami, niektóre z nich podały go dalej.
Doszło do tego, że przepis stał się osiedlowym hitem. Doczekał się też kilku modyfikacji, ponieważ w każdym domu ceni się inne dodatki i tak powstają różne wersje: a to z jajkiem sadzonym, a to z tofu zamiast boczku. Często wymieniamy się pomysłami i częstujemy nawzajem swoimi wariantami. Ja od lat pozostają przy swoim. Oto on:
Składniki
- 1 czerstwa bułka,
- 1 cebula,
- 750 g ziemniaków,
- 50 g wędzonego boczku,
- pęczek szczypioru,
- 500 g mieszanego mięsa mielonego,
- jajko,
- sól, pieprz, słodka papryka,
- łyżeczka średnio ostrej musztardy,
- 2 łyżki oleju,
- 1/4 litra bulionu warzywnego (instant),
- kolorowy pieprz,
- według upodobań: koper, sałata, pietruszka i pomidory do dekoracji
Przygotowanie:
Bułkę namoczyć w zimnej wodzie.
Ziemniaki obrać, umyć i pokroić w plasterki lub w ćwiartki.
Boczek pokroić w kostkę. Szczypior umyć i pokroić.
Odciśniętą bułkę, mięso mielone, jajko, sól, pieprz, paprykę, cebulę i musztardę wyrobić na jednolitą masę i uformować 8 frykadelek. Olej rozgrzać na patelni i obsmażać frykadelki po 6 minut z każdej strony na słabym ogniu.
Na drugiej patelni podsmażyć boczek, dodać plasterki ziemniaków i obsmażać je, cały czas mieszając, przez 4 minuty. Dodać szczypior i wlać bulion. Ziemniaki gotować przez kolejne 8 minut w bulionie, doprawić solą i pieprzem.
Na talerze nakładać ziemniaki i po 2 frykadelki. Posypać kolorowym pieprzem. Dekorować zieleniną lub pomidorami.
Czas przygotowania: 40 minut Jedna porcja zawiera: 2100 kJ/502 kcal