Zasmażane ziemniaczki inspirowane są niemiecką sałatką ziemniaczaną. Do tego świetnie pasują frykadelki, małe kotlety mielone lekko doprawione papryką i musztardą. Do tego nigdy nie żałuję zieleniny, a daniu zazwyczaj towarzyszą sezonowe warzywa takie jak pomidory czy ogórki.

Zarówno smażenie mielonych jak i ziemniaczków z boczkiem sprawia, że smakowite zapachy rozchodzą się po okolicy. Przez lata podzieliłam się moim ulubionym przepisem z kilkoma sąsiadkami, niektóre z nich podały go dalej.

Doszło do tego, że przepis stał się osiedlowym hitem. Doczekał się też kilku modyfikacji, ponieważ w każdym domu ceni się inne dodatki i tak powstają różne wersje: a to z jajkiem sadzonym, a to z tofu zamiast boczku. Często wymieniamy się pomysłami i częstujemy nawzajem swoimi wariantami. Ja od lat pozostają przy swoim. Oto on:

Składniki 1 czerstwa bułka,

1 cebula,

750 g ziemniaków,

50 g wędzonego boczku,

pęczek szczypioru,

500 g mieszanego mięsa mielonego,

jajko,

sól, pieprz, słodka papryka,

łyżeczka średnio ostrej musztardy,

2 łyżki oleju,

1/4 litra bulionu warzywnego (instant),

kolorowy pieprz,

według upodobań: koper, sałata, pietruszka i pomidory do dekoracji

Przygotowanie:

Bułkę namoczyć w zimnej wodzie.

Ziemniaki obrać, umyć i pokroić w plasterki lub w ćwiartki.

Boczek pokroić w kostkę. Szczypior umyć i pokroić.

Odciśniętą bułkę, mięso mielone, jajko, sól, pieprz, paprykę, cebulę i musztardę wyrobić na jednolitą masę i uformować 8 frykadelek. Olej rozgrzać na patelni i obsmażać frykadelki po 6 minut z każdej strony na słabym ogniu.

Na drugiej patelni podsmażyć boczek, dodać plasterki ziemniaków i obsmażać je, cały czas mieszając, przez 4 minuty. Dodać szczypior i wlać bulion. Ziemniaki gotować przez kolejne 8 minut w bulionie, doprawić solą i pieprzem.

Na talerze nakładać ziemniaki i po 2 frykadelki. Posypać kolorowym pieprzem. Dekorować zieleniną lub pomidorami.

Czas przygotowania: 40 minut Jedna porcja zawiera: 2100 kJ/502 kcal

"Ewa gotuje": Ziemniaki po irlandzku Polsat



