Mięso przygotowane według tego przepisu będzie zawsze strzałem w dziesiątkę. Idealnym uzupełnieniem posiłku będą grillowane brzoskwinie. Całość świetnie skomponuje się z kaszą kuskus podaną z natką pietruszki i podsmażaną cebulką.

To oczywiście tylko jedna z opcji. Grillowane owoce są oryginalnym dodatkiem, który świetnie skomponuje się ze słodko-słono-pikantną marynatą, ale równie dobrze sprawdzą się grillowane warzywa takie jak cukinia, papryka czy pomidory lub jedna z klasycznych sałatek serwowanych do dań z grilla: np sałatka grecka lub ziemniaczana.

Składniki 8 plastrów karkówki,

2 łyżki płynnego miodu,

2 łyżeczki startego imbiru,

3 łyżki ciemnego sosu sojowego,

2 łyżki oleju,

2 łyżki masła,

opcjonalnie 4 brzoskwinie

Przygotowanie: Miód wymieszaj z imbirem i sosem sojowym, do marynaty włóż mięso. Odstaw na 10 minut. Następnie piecz na grillu lub smaż na patelni na oleju (najlepiej w woku).

Na grillu ułóż ćwiartki brzoskwiń.

Resztki marynaty zlej do rondelka, zagotuj, dodaj masło i mieszaj, podgrzewając aż się roztopi i połączy z sosem. Mięso podaj z brzoskwiniami i sosem.

Dobrym dodatkiem jest kuskus, wymieszany z posiekaną, podsmażoną cebulką i dużą ilością natki.

