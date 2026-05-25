Ten prosty sos wynosi karkówkę na wyżyny smaku. Używam też do innych mięs

Doskonała karkówka z grilla to świetna opcja na obiad w cieplejsze dni. Mięso z tego przepisu świetnie sprawdzi się nie tylko na letnich przyjęciach w ogrodzie. W ciągu tygodnia to świetny pomysł na szybki obiad z rusztu elektrycznego. Danie można przygotować w piekarniku lub nawet na patelni.

Karkówka z sosem, sałatą i czerwoną papryką na ruszcie grillowym
Soczysta karkówka pieczona na ruszcie posmakuje całej rodzinie

Mięso przygotowane według tego przepisu będzie zawsze strzałem w dziesiątkę. Idealnym uzupełnieniem posiłku będą grillowane brzoskwinie. Całość świetnie skomponuje się z kaszą kuskus podaną z natką pietruszki i podsmażaną cebulką.

To oczywiście tylko jedna z opcji. Grillowane owoce są oryginalnym dodatkiem, który świetnie skomponuje się ze słodko-słono-pikantną marynatą, ale równie dobrze sprawdzą się grillowane warzywa takie jak cukinia, papryka czy pomidory lub jedna z klasycznych sałatek serwowanych do dań z grilla: np sałatka grecka lub ziemniaczana.

Składniki

  • 8 plastrów karkówki,
  • 2 łyżki płynnego miodu,
  • 2 łyżeczki startego imbiru,
  • 3 łyżki ciemnego sosu sojowego,
  • 2 łyżki oleju,
  • 2 łyżki masła,
  • opcjonalnie 4 brzoskwinie

Przygotowanie: Miód wymieszaj z imbirem i sosem sojowym, do marynaty włóż mięso. Odstaw na 10 minut. Następnie piecz na grillu lub smaż na patelni na oleju (najlepiej w woku).

Na grillu ułóż ćwiartki brzoskwiń.

Resztki marynaty zlej do rondelka, zagotuj, dodaj masło i mieszaj, podgrzewając aż się roztopi i połączy z sosem. Mięso podaj z brzoskwiniami i sosem.

Dobrym dodatkiem jest kuskus, wymieszany z posiekaną, podsmażoną cebulką i dużą ilością natki.

