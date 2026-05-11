Ten przepis na ziemniaki podbija TikToka. Sekret tkwi w przyprawach

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Kremowe puree ziemniaczane z dodatkiem jogurtu i orientalnych przypraw podbija media społecznościowe i stoły miłośników prostych, ale efektownych smaków. To danie zachwyca aksamitną konsystencją, wyrazistym aromatem i tym, że przygotujesz je z zaledwie kilku składników.

Kremowe puree ziemniaczane w drewnianej misce z zielonymi warzywami i czarnymi ziarnami przypraw.
Wyraziste dodatki do klasycznego puree tworzą z niego całkiem nowe danie123RF/PICSEL

Puree nie musi być nudne

Jeszcze do niedawna puree ziemniaczane kojarzyło się głównie z klasycznym obiadem u mamy, albo klasycznym dodatkiem do kotleta. Delikatny, neutralny smak miał pasować do gulaszów i innych mięsnych dań i "nie narzucać się". Dziś jednak puree ziemniaczane przechodzi metamorfozę i trafia do menu modnych restauracji, food trucków oraz viralowych filmików w mediach społecznościowych. Najnowszy trend to połączenie kremowych ziemniaków z gęstym jogurtem i wyrazistymi przyprawami inspirowanymi kuchnią azjatycką. To właśnie dzięki nim zwykłe puree zyskuje zupełnie nowy charakter - lekko pikantny, aromatyczny i pełen głębi smaku. Ten przepis nie wymaga ani wyszukanych składników, ani dużych kulinarnych umiejętności. Wystarczy kilka prostych dodatków, by stworzyć danie, które wygląda i smakuje jak z restauracji. Nic dziwnego, że internet oszalał na jego punkcie.

Zobacz również:

Ziemniaki Hasselback to danie, które lubią Szwedzi i nad Wisłą także przyjęły się dobrze
Porady

Szwedzi się zajadają, aż się im uszy trzęsą. W Polsce też robią szum

Tomasz Hirkyj
Tomasz Hirkyj

Puree ziemniaczane w stylu azjatyckim - przepis

Ugniecione ziemniaki z dodatkiem czarnego pieprzu w dużej misce, obok których leżą surowe ziemniaki i miseczka z przyprawą.
Dodaj przypraw, jogurtu i czosnku by uzyskać całkiem nową odsłonę ziemniaczanego klasyka123RF/PICSEL

Składniki

  • 800 g ziemniaków
  • 3-4 łyżki gęstego jogurtu greckiego
  • 1 łyżka masła
  • 1 ząbek czosnku
  • 1 łyżeczka pasty chili lub odrobina srirachy
  • 1/2 łyżeczki curry lub garam masala
  • szczypta kuminu
  • sól i pieprz
  • szczypiorek lub kolendra do podania
  • opcjonalnie: prażony sezam i płatki chili
30 min
1-2

Przygotowanie:

  1. Ziemniaki obierz, pokrój i ugotuj w osolonej wodzie do miękkości.
  2. Odcedź je i dokładnie utłucz razem z masłem.
  3. Dodaj jogurt grecki, przeciśnięty czosnek oraz przyprawy.
  4. Wymieszaj do uzyskania gładkiej, kremowej konsystencji.
  5. Jeśli puree będzie zbyt gęste, możesz dolać odrobinę mleka lub wody po gotowaniu ziemniaków.
  6. Na koniec dopraw całość solą i pieprzem.
  7. Podawaj z posiekaną kolendrą lub szczypiorkiem, prażonym sezamem i kilkoma kroplami ostrego sosu.

Smacznego!

Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI

Estetycznie podane dania na porcelanowych talerzach, zawierające świeże warzywa, nabiał oraz dekoracyjne kwiaty; w rogu widoczny baner z napisem 'interia KOBIETA kuchnia'.
Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL
"Ewa gotuje": Jajka na fioletowo – barwione modrą kapustąPolsat

Najnowsze