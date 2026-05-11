Jeszcze do niedawna puree ziemniaczane kojarzyło się głównie z klasycznym obiadem u mamy, albo klasycznym dodatkiem do kotleta. Delikatny, neutralny smak miał pasować do gulaszów i innych mięsnych dań i "nie narzucać się". Dziś jednak puree ziemniaczane przechodzi metamorfozę i trafia do menu modnych restauracji, food trucków oraz viralowych filmików w mediach społecznościowych. Najnowszy trend to połączenie kremowych ziemniaków z gęstym jogurtem i wyrazistymi przyprawami inspirowanymi kuchnią azjatycką. To właśnie dzięki nim zwykłe puree zyskuje zupełnie nowy charakter - lekko pikantny, aromatyczny i pełen głębi smaku. Ten przepis nie wymaga ani wyszukanych składników, ani dużych kulinarnych umiejętności. Wystarczy kilka prostych dodatków, by stworzyć danie, które wygląda i smakuje jak z restauracji. Nic dziwnego, że internet oszalał na jego punkcie.