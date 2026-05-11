Ten przepis na ziemniaki podbija TikToka. Sekret tkwi w przyprawach
Kremowe puree ziemniaczane z dodatkiem jogurtu i orientalnych przypraw podbija media społecznościowe i stoły miłośników prostych, ale efektownych smaków. To danie zachwyca aksamitną konsystencją, wyrazistym aromatem i tym, że przygotujesz je z zaledwie kilku składników.
Puree nie musi być nudne
Jeszcze do niedawna puree ziemniaczane kojarzyło się głównie z klasycznym obiadem u mamy, albo klasycznym dodatkiem do kotleta. Delikatny, neutralny smak miał pasować do gulaszów i innych mięsnych dań i "nie narzucać się". Dziś jednak puree ziemniaczane przechodzi metamorfozę i trafia do menu modnych restauracji, food trucków oraz viralowych filmików w mediach społecznościowych. Najnowszy trend to połączenie kremowych ziemniaków z gęstym jogurtem i wyrazistymi przyprawami inspirowanymi kuchnią azjatycką. To właśnie dzięki nim zwykłe puree zyskuje zupełnie nowy charakter - lekko pikantny, aromatyczny i pełen głębi smaku. Ten przepis nie wymaga ani wyszukanych składników, ani dużych kulinarnych umiejętności. Wystarczy kilka prostych dodatków, by stworzyć danie, które wygląda i smakuje jak z restauracji. Nic dziwnego, że internet oszalał na jego punkcie.
Puree ziemniaczane w stylu azjatyckim - przepis
Składniki
- 800 g ziemniaków
- 3-4 łyżki gęstego jogurtu greckiego
- 1 łyżka masła
- 1 ząbek czosnku
- 1 łyżeczka pasty chili lub odrobina srirachy
- 1/2 łyżeczki curry lub garam masala
- szczypta kuminu
- sól i pieprz
- szczypiorek lub kolendra do podania
- opcjonalnie: prażony sezam i płatki chili
Przygotowanie:
- Ziemniaki obierz, pokrój i ugotuj w osolonej wodzie do miękkości.
- Odcedź je i dokładnie utłucz razem z masłem.
- Dodaj jogurt grecki, przeciśnięty czosnek oraz przyprawy.
- Wymieszaj do uzyskania gładkiej, kremowej konsystencji.
- Jeśli puree będzie zbyt gęste, możesz dolać odrobinę mleka lub wody po gotowaniu ziemniaków.
- Na koniec dopraw całość solą i pieprzem.
- Podawaj z posiekaną kolendrą lub szczypiorkiem, prażonym sezamem i kilkoma kroplami ostrego sosu.
Smacznego!
