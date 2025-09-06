Ricotta to rodzaj miękkiego, włoskiego sera serwatkowego. Powstaje w wyniku ponownego podgrzewania serwatki, będącej pozostałościami serów takich jak np. mozzarella czy pecorino. Produkowana jest z serwatki mleka krowiego, chociaż gdzieniegdzie dostępne są również warianty owcze czy bawole. Włoska ricotta to ser lekko słodkawy, niezwykle delikatny i aksamitny. Ma wszechstronne zastosowanie w kuchni - można wykorzystać go zarówno do potraw wytrawnych jak i słodkich deserów.

Fenomen ricotty tkwi w jej naturalności i uniwersalnym, delikatnym smaku. Dla jednym może być zupełnie bez wyrazu, jednak wielu uwielbia ją za delikatnie słodkawy posmak. Ricottę można wykorzystać w kuchni na mnóstwo sposobów. Sprawdzi się zarówno jako dodatek na pożywne śniadanie, obiad jak i kolację. Jest doskonałą alternatywą dla śmietany w zupie czy sosie, jak również składnikiem podkręcający smak i konsystencję zapiekanek makaronowych. Świetnie nadawać będzie się też do różnego rodzaju deserów - zarówno tych na zimno jak i wypieków. Opcji jest naprawdę sporo, a oto najbardziej popularne z nich: