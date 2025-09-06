Ten ser nie tuczy, a smakuje wyśmienicie. Doskonały do dań wytrawnych i deserów
Ricotta zyskuje ostatnimi czasy coraz większą popularność. To jeden ze składników wielu przepisów na zdrowe, nierzadko dietetyczne potrawy czy desery. Od kilku lat jest to również produkt łatwo dostępny w polskich sklepach - można kupić ją w tych dobrze zaopatrzonych marketach. Czym jest ricotta? Czy jest zdrowa? Ile ma kalorii i co można z niej zrobić?
Spis treści:
Czym jest ricotta i jak powstaje?
Ricotta to rodzaj miękkiego, włoskiego sera serwatkowego. Powstaje w wyniku ponownego podgrzewania serwatki, będącej pozostałościami serów takich jak np. mozzarella czy pecorino. Produkowana jest z serwatki mleka krowiego, chociaż gdzieniegdzie dostępne są również warianty owcze czy bawole. Włoska ricotta to ser lekko słodkawy, niezwykle delikatny i aksamitny. Ma wszechstronne zastosowanie w kuchni - można wykorzystać go zarówno do potraw wytrawnych jak i słodkich deserów.
Jakie właściwości odżywcze ma ricotta?
Ser ricotta to zdecydowanie zdrowy i wartościowy produkt. Jest źródłem:
- białka zawierającego niezbędne aminokwasy
- minerałów: wapnia, fosforu, potasu, selenu
- witamin: A, D, K i tych z grupy B
Ponadto ricotta nie jest zbyt kalorycznym serem, dlatego doskonale nadaje się do urozmaicenia diety odchudzającej. W 100 g produktu posiada jedynie 150 kcal.
Co można zrobić z sera ricotta?
Fenomen ricotty tkwi w jej naturalności i uniwersalnym, delikatnym smaku. Dla jednym może być zupełnie bez wyrazu, jednak wielu uwielbia ją za delikatnie słodkawy posmak. Ricottę można wykorzystać w kuchni na mnóstwo sposobów. Sprawdzi się zarówno jako dodatek na pożywne śniadanie, obiad jak i kolację. Jest doskonałą alternatywą dla śmietany w zupie czy sosie, jak również składnikiem podkręcający smak i konsystencję zapiekanek makaronowych. Świetnie nadawać będzie się też do różnego rodzaju deserów - zarówno tych na zimno jak i wypieków. Opcji jest naprawdę sporo, a oto najbardziej popularne z nich:
- Ricotta na śniadanie i kolację: z ricotty można zrobić twarożek z dodatkiem szczypiorku i pokrojonej drobno rzodkiewki lub rozsmarować "solo" na pieczywie zamiast masła. W wersji na słodko ser ten dobrze jest wykorzystać jako nadzienie naleśnika czy dodatek do owsianki.
- Ricotta na obiad: sprawdzi się świetnie jako sos do makaronów, dodatek do tarty warzywnej oraz pizzy. Rozdrobioną w palcach ricottą można posypać liście sałaty i zaserwować w towarzystwie pomidorów, ogórków i innych warzyw.
- Ricotta na deser: ricottą można zastąpić zwykły twaróg i na jej bazie przygotować delikatny sernik - zarówna na ciepło jak i zimno - bez pieczenia. W towarzystwie świeżych owoców i bakalii doskonale sprawdzi się jako deser podawany w pucharkach.