Spis treści: Dlaczego sernik to dobry pomysł na deser? Sernik baskijski - co to za ciasto? Jak zrobić sernik baskijski?

Dlaczego sernik to dobry pomysł na deser?

Serniki uwielbiamy za prostotę, uniwersalność, a jednocześnie wyśmienity smak i fakt, że niemal zawsze wychodzą. Wiele osób preferuje te tradycyjne, bez żadnych dodatków, zaś inni uwielbiają modyfikować przepisy na wiele możliwych sposobów. Dziś powstają coraz to nowsze sernikowe inspiracje, między innymi dla osób odchudzających się, dbających o zdrowie jak i tych, którzy chcą rozbudować masę mięśniową. Wśród przepisów krążących po siebie mamy np. tzw. skyrniki - czyli wypieki nie z twarogu, a jogurtu wysokobiałkowego, jak również serniki w wersji "light", bez cukru i low carb. Dla tych, którzy preferują jednak tradycyjne smaki, w czasie trwającego karnawału czy na zbliżające się święta Wielkanocne, proponujemy przygotowanie sernika baskijskiego, który robi się naprawdę bardzo prosto. Jego smak zachwyci wszystkich domowników i gości.

Sernik baskijski - co to za ciasto?

Sernik baskijki wyróżnia się wśród swoich sernikowych "braci" tym, że nie posiada spodu. Jest lekki, kremowy, z charakterystycznie przypieczonym wierzchem. Pochodzi najpewniej z miasta San Sebastian, leżącego w Kraju Basków na północy Hiszpanii. Pierwszy raz zaserwowano go w tamtejszej restauracji o nazwie La Viña, w roku 1988.

Sernik baskijski jest lekki i kremowy, z przypieczonym wierzchem africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) 123RF/PICSEL

Jak zrobić sernik baskijski?

Przepis na sernik baskijski jest zupełnie nieskomplikowany. Wystarczy połączyć mikserem wszystkie składniki, a następnie upiec w piekarniku. W sieci krąży wiele przepisów na serniki baskijskie, które nieco się od siebie różnią. My proponujemy przygotować go bez zbędnego kombinowania - kwintesencją doskonałego smaku tego deseru jest bowiem jego prostota. Oto czego będziesz potrzebować, aby zrobić sernik baskijski.

Składniki 500 g twarogu mielonego (może być z wiaderka)

250 g serka mascarpone

170 g cukru

5 jajek

1 płaska łyżeczka soli

400 g śmietanki 30 %

Opcjonalnie 1 łyżka ekstraktu waniliowego

Sposób przygotowania:

Twaróg zmiksować mikserem razem z cukrem. Następnie dodać mascarpone i dalej miksować na gładką masę. Następnie dodawać po jajka - jedno po drugim stale miksując, sól oraz ekstrakt wanilii. Na koniec wlać śmietanką i miksować do połączenia składników. Piekarnik nagrzać do temperatury 210 st. C - grzałka góra-dół. Tortownicę wyłożyć dwoma arkuszami papieru do pieczenia, tak, aby wystawał na brzegi. Do formy przelać masę serową, wygładzić powierzchnię i włożyć do piekarnika na około 50 minut. Po wyjęciu sernik powinien się "trząść". Przed spożyciem należy do ostudzić - najlepiej przez całą noc w lodówce lub chłodnym miejscu.

Smacznego!

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energię Canva Pro INTERIA.PL