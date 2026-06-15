Latem desery bez pieczenia to naprawdę fajna opcja. Nie trzeba uruchamiać piekarnika, który nagrzewa kuchnię i podnosi rachunki za prąd. Można je schłodzić w lodówce, dzięki czemu niosą dodatkową porcję ochłody.

Jednak długo nie mogłam znaleźć idealnego przepisu. Serniki na zimno wymagają użycia żelatyny, z którą nie lubię pracować. Przepyszne tiramisu ma z kolei w składzie surowe żółtka. Te nie wszyscy mogą (ze względu na alergię) lub chcą (z obawy przed salmonellą) jeść.

Kiedy odkryłam ten przepis, od razu wydał mi się idealnym połączeniem zalet sernika na zimno i mascarpone jednak pozbawionym ich wad.

Gęsta serowa masa na bazie mascarpone, czekoladowy krem z bitą śmietaną i świeże maliny to idealne połączenie.

Składniki 500 g gorzkiej czekolady

500 g śmietany kremówki

100 g biszkoptów języczków

25 g masła

600 g mascarpone

Opakowanie cukru waniliowego

100 g cukru

300 g twarogu

250 g malin

Przygotowanie:

1. 300 g czekolady posiekać i roztopić w gorącej kąpieli. Podgrzać 250 g śmietany, dodać czekoladę i wymieszać. Odstawić na 5-6 godzin w chłodne miejsce.

2. Biszkopty pokruszyć. 200 g czekolady pokroić i razem z masłem umieścić w metalowej misce, a następnie roztopić w gorącej kąpieli. Roztopioną czekoladę zmieszać z pokruszonymi biszkoptami. Nałożyć do okrągłej formy (26 cm O) lekko posmarowanej olejem i docisnąć. Wstawić do lodówki na 1,5 godziny.

3. Mascarpone, cukier waniliowy, cukier i twarożek wyrobić za pomocą robota kuchennego.

4. 250 g śmietany ubić, delikatnie wymieszać ze masą czekoladowo-śmietanową.

4. Na spód nałożyć część masy serowej, następnie połowę malin. Następnie porcjami (za pomocą łyżki) nakładać krem czekoladowy i resztę masy serowej. Wyrównać i wstawić do lodówki na 2 godziny.

5. Dekorować pozostałymi malinami.

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