Ten sos z dodatkiem kurkumy wzmacnia odporność jak mało co. Idealny do obiadu
Jesienią warto wprowadzać do codziennego jadłospisu jeszcze więcej dobroczynnych składników. Wraz z jej nadejściem rozpoczyna się bowiem sezon infekcyjny i w tym trudnym czasie o odporność dobrze dbać ze zdwojoną siłą. Jednym z genialnych produktów, a właściwie przypraw minimalizujących ryzyko zachorowania jest m.in. kurkuma. Podpowiadamy jak wykorzystać ją do codziennych dań obiadowych.
Spis treści:
Dlaczego warto dodawać kurkumę do potraw?
Kurkuma to jedna z najzdrowszych przypraw świata. Ma postać żółto-złotego proszku, pozyskiwanego z kłącza ostryżu długiego - z rodziny imbirowatych. Zawarta w niej kurkumina odpowiada za intensywny kolor i cały ogrom właściwości prozdrowotnych. Kurkuma to przyprawa będąca:
- silnym przeciwutleniaczem
- środkiem przeciwzapalnym, antybakteryjnym, przeciwwirusowym
- produktem wspierającym układ trawienny, nerwowy i odpornościowy
Ponadto jej regularne spożywanie łagodzi stany zapalne w organizmie, wspomaga serce i układ krążenia, korzystnie oddziałuje na wygląd skóry, a nawet działa przeciwnowotworowo.
Jak wykorzystać kurkumę w kuchni?
Kurkumę można w kuchni wykorzystać na wiele sposobów - np. dodawać niewielką ilość do przeróżnych dań obiadowych - potrawek, zup oraz gulaszy. Ponadto warto przygotować z jej dodatkiem pyszny, aksamitny sos, który doskonale sprawdzi się do dań mięsnych i rybnych. Wspaniale "podkręci" on smak obiadu i sprawi, że będzie nie tylko smaczniejszy, ale i zdrowszy. Przeciwwirusowa kurkuma wzmocni odporność i pomoże szybciej pokonać przeziębienie. Jak zrobić doskonały sos kurkumowy? Przepis jest bardzo prosty.
Jak zrobić sos z kurkumą do obiadu?
Sos z kurkumą, który świetnie sprawdzi się do dań mięsnych - szczególnie drobiu, jak również rybnych, robi się naprawdę bardzo prosto. Oto co będzie potrzebne.
Składniki
- 1 łyżka masła klarowanego
- 1 łyżka mąki pszennej
- około 500 ml bulionu warzywnego
- sok świeżo wyciśnięty z cytryny – 2 łyżki
- 1 łyżeczka kurkumy
- sól i pieprz do smaku
Sposób przygotowania:
- Masło rozpuścić w rondelku, dodać kurkumę i mąkę. Dobrze wymieszać, aby nie było grudek.
- Podgrzewać kilka minut na wielkiej mocy palnika, mieszając.
- Następnie wlać bulion i ciągle mieszając dodać sok z cytryny, sól oraz pieprz.
- Po doprowadzeniu do wrzenia zdjąć z ognia, podawać do dań mięsnych i rybnych.