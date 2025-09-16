Dlaczego warto dodawać kurkumę do potraw?

Kurkuma to jedna z najzdrowszych przypraw świata. Ma postać żółto-złotego proszku, pozyskiwanego z kłącza ostryżu długiego - z rodziny imbirowatych. Zawarta w niej kurkumina odpowiada za intensywny kolor i cały ogrom właściwości prozdrowotnych. Kurkuma to przyprawa będąca:

silnym przeciwutleniaczem

środkiem przeciwzapalnym, antybakteryjnym, przeciwwirusowym

produktem wspierającym układ trawienny, nerwowy i odpornościowy

Ponadto jej regularne spożywanie łagodzi stany zapalne w organizmie, wspomaga serce i układ krążenia, korzystnie oddziałuje na wygląd skóry, a nawet działa przeciwnowotworowo.

Jak wykorzystać kurkumę w kuchni?

Kurkumę można w kuchni wykorzystać na wiele sposobów - np. dodawać niewielką ilość do przeróżnych dań obiadowych - potrawek, zup oraz gulaszy. Ponadto warto przygotować z jej dodatkiem pyszny, aksamitny sos, który doskonale sprawdzi się do dań mięsnych i rybnych. Wspaniale "podkręci" on smak obiadu i sprawi, że będzie nie tylko smaczniejszy, ale i zdrowszy. Przeciwwirusowa kurkuma wzmocni odporność i pomoże szybciej pokonać przeziębienie. Jak zrobić doskonały sos kurkumowy? Przepis jest bardzo prosty.

Kurkuma jesienią działa jak tarcza na odporność. Dodaj ją do obiadu i zobacz różnicę 123RF/PICSEL

Jak zrobić sos z kurkumą do obiadu?

Sos z kurkumą, który świetnie sprawdzi się do dań mięsnych - szczególnie drobiu, jak również rybnych, robi się naprawdę bardzo prosto. Oto co będzie potrzebne.

Składniki 1 łyżka masła klarowanego

1 łyżka mąki pszennej

około 500 ml bulionu warzywnego

sok świeżo wyciśnięty z cytryny – 2 łyżki

1 łyżeczka kurkumy

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Masło rozpuścić w rondelku, dodać kurkumę i mąkę. Dobrze wymieszać, aby nie było grudek. Podgrzewać kilka minut na wielkiej mocy palnika, mieszając. Następnie wlać bulion i ciągle mieszając dodać sok z cytryny, sól oraz pieprz. Po doprowadzeniu do wrzenia zdjąć z ognia, podawać do dań mięsnych i rybnych.

