Jesienią warto wprowadzać do codziennego jadłospisu jeszcze więcej dobroczynnych składników. Wraz z jej nadejściem rozpoczyna się bowiem sezon infekcyjny i w tym trudnym czasie o odporność dobrze dbać ze zdwojoną siłą. Jednym z genialnych produktów, a właściwie przypraw minimalizujących ryzyko zachorowania jest m.in. kurkuma. Podpowiadamy jak wykorzystać ją do codziennych dań obiadowych.

Kurkuma to przyprawa świetnie nadająca się do dań mięsnych, ale również tych wegańskich
Kurkuma to przyprawa świetnie nadająca się do dań mięsnych, ale również tych wegańskich

  1. Dlaczego warto dodawać kurkumę do potraw?
  2. Jak wykorzystać kurkumę w kuchni?
  3. Jak zrobić sos z kurkumą do obiadu?

Dlaczego warto dodawać kurkumę do potraw?

Kurkuma to jedna z najzdrowszych przypraw świata. Ma postać żółto-złotego proszku, pozyskiwanego z kłącza ostryżu długiego - z rodziny imbirowatych. Zawarta w niej kurkumina odpowiada za intensywny kolor i cały ogrom właściwości prozdrowotnych. Kurkuma to przyprawa będąca:

  • silnym przeciwutleniaczem
  • środkiem przeciwzapalnym, antybakteryjnym, przeciwwirusowym
  • produktem wspierającym układ trawienny, nerwowy i odpornościowy

Ponadto jej regularne spożywanie łagodzi stany zapalne w organizmie, wspomaga serce i układ krążenia, korzystnie oddziałuje na wygląd skóry, a nawet działa przeciwnowotworowo.

Jak wykorzystać kurkumę w kuchni?

Kurkumę można w kuchni wykorzystać na wiele sposobów - np. dodawać niewielką ilość do przeróżnych dań obiadowych - potrawek, zup oraz gulaszy. Ponadto warto przygotować z jej dodatkiem pyszny, aksamitny sos, który doskonale sprawdzi się do dań mięsnych i rybnych. Wspaniale "podkręci" on smak obiadu i sprawi, że będzie nie tylko smaczniejszy, ale i zdrowszy. Przeciwwirusowa kurkuma wzmocni odporność i pomoże szybciej pokonać przeziębienie. Jak zrobić doskonały sos kurkumowy? Przepis jest bardzo prosty.

Porcja kremowego curry z kawałkami mięsa i posypką z ziół, podana obok białego ryżu na talerzu.
Kurkuma jesienią działa jak tarcza na odporność. Dodaj ją do obiadu i zobacz różnicę

Jak zrobić sos z kurkumą do obiadu?

Sos z kurkumą, który świetnie sprawdzi się do dań mięsnych - szczególnie drobiu, jak również rybnych, robi się naprawdę bardzo prosto. Oto co będzie potrzebne.

Składniki

  • 1 łyżka masła klarowanego
  • 1 łyżka mąki pszennej
  • około 500 ml bulionu warzywnego
  • sok świeżo wyciśnięty z cytryny – 2 łyżki
  • 1 łyżeczka kurkumy
  • sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

  1. Masło rozpuścić w rondelku, dodać kurkumę i mąkę. Dobrze wymieszać, aby nie było grudek.
  2. Podgrzewać kilka minut na wielkiej mocy palnika, mieszając.
  3. Następnie wlać bulion i ciągle mieszając dodać sok z cytryny, sól oraz pieprz.
  4. Po doprowadzeniu do wrzenia zdjąć z ognia, podawać do dań mięsnych i rybnych.
