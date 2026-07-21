W tym przepisie możemy użyć dowolnego makaronu: świetnie sprawdzą się rurki, świderki czy kolanka, ale inne rodzaje również "zagrają".

Filety z kurczaka to potężna porcja białka, które sprawi że zapiekanka będzie odżywcza i sycąca.

Urzekający smak danie zawdzięcza przede wszystkim serom. Zawiesisty sos serowy otuli smakiem wszystkie pozostałe składniki, a dodatkowa porcja do posypania stworzy tę idealną rumianą i ciągnącą się skorupkę, którą tak lubimy w zapiekankach z serem.

Warzywa: cebula i pomidory dodadzą nieco lekkości i dodatkową porcję smaku.

Danie jest kaloryczne, świetnie sprawdzi się jako solidny sycący posiłek podczas aktywnego dnia.

Składniki 2 filety z kurczaka (po ok. 150 g)

2 łyżki oleju

sól, pieprz

2 cebule

po 125 g sera Raclette i Greyerzer

400 g makaronu

60 g masła

40 g mąki

650 ml zimnego mleka

2 łyżeczki przecieru pomidorowego

garść pomidorków koktajlowych

2-3 łyżeczki octu balsamicznego

tłuszcz do formy

natka pietruszki

Składniki:

1. Mięso pokroić w paski. Smażyć przez 5-6 minut na rozgrzanym oleju. Doprawić solą i pieprzem. Zdjąć. Cebule pokroić w kostkę, ser utrzeć. Makaron ugotować w osolonym wrzątku wg przepisu na opakowaniu.

2. 40 g tłuszczu roztopić w rondelku, zeszklić cebulę, oprószyć mąką. Stopniowo wlewać mleko, cały czas mieszając. Gotować 2-3 minuty - nie przestając mieszać. Dodać ser (zostawić 50 g), przecier pomidorowy.

3. Sos doprawić solą, pieprzem i octem. Makaron odcedzić i razem z mięsem dodać do sosu. Nałożyć do formy i posypać pozostałym serem. Zapiekać w 175 st. C przez 20 minut.

Jedna porcja zawiera: 4150 kJ/991 kcal

"Ewa gotuje": Filet z kurczaka w stylu caprese Polsat



