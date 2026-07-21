Ten szybki obiad z prostych składników to moje "koło ratunkowe". Podwójny ser sprawia, że każdy się zajada
Dania z makaronem są lubiane za smak oraz łatwość i szybkość przygotowania. Niektóre z nich opierają się na wyszukanych składnikach i zaspokajają najbardziej wyrafinowane gusta. W swoim zeszycie z przepisami mam jednak również takie propozycje, które opierają się na prostych łatwo dostępnych składnikach i które są świetnym rozwiązaniem, gdy chcemy przygotować szybki i smaczny obiad.
W tym przepisie możemy użyć dowolnego makaronu: świetnie sprawdzą się rurki, świderki czy kolanka, ale inne rodzaje również "zagrają".
Filety z kurczaka to potężna porcja białka, które sprawi że zapiekanka będzie odżywcza i sycąca.
Urzekający smak danie zawdzięcza przede wszystkim serom. Zawiesisty sos serowy otuli smakiem wszystkie pozostałe składniki, a dodatkowa porcja do posypania stworzy tę idealną rumianą i ciągnącą się skorupkę, którą tak lubimy w zapiekankach z serem.
Warzywa: cebula i pomidory dodadzą nieco lekkości i dodatkową porcję smaku.
Danie jest kaloryczne, świetnie sprawdzi się jako solidny sycący posiłek podczas aktywnego dnia.
Składniki
- 2 filety z kurczaka (po ok. 150 g)
- 2 łyżki oleju
- sól, pieprz
- 2 cebule
- po 125 g sera Raclette i Greyerzer
- 400 g makaronu
- 60 g masła
- 40 g mąki
- 650 ml zimnego mleka
- 2 łyżeczki przecieru pomidorowego
- garść pomidorków koktajlowych
- 2-3 łyżeczki octu balsamicznego
- tłuszcz do formy
- natka pietruszki
Składniki:
1. Mięso pokroić w paski. Smażyć przez 5-6 minut na rozgrzanym oleju. Doprawić solą i pieprzem. Zdjąć. Cebule pokroić w kostkę, ser utrzeć. Makaron ugotować w osolonym wrzątku wg przepisu na opakowaniu.
2. 40 g tłuszczu roztopić w rondelku, zeszklić cebulę, oprószyć mąką. Stopniowo wlewać mleko, cały czas mieszając. Gotować 2-3 minuty - nie przestając mieszać. Dodać ser (zostawić 50 g), przecier pomidorowy.
3. Sos doprawić solą, pieprzem i octem. Makaron odcedzić i razem z mięsem dodać do sosu. Nałożyć do formy i posypać pozostałym serem. Zapiekać w 175 st. C przez 20 minut.
Jedna porcja zawiera: 4150 kJ/991 kcal