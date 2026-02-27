Babka piaskowa od lat zajmuje szczególne miejsce na wielkanocnym stole. Jest prosta, elegancka i efektowna, a przy tym nie wymaga wyszukanych składników. Jej charakterystyczna, sypka struktura i delikatny maślany smak sprawiają, że uwielbiają ją wszyscy. To wypiek z tradycją, przekazywany w zeszytach z przepisami, modyfikowany, wzbogacany o cytrynową nutę, kakao czy polewę. Właśnie dlatego przepisów na babkę piaskową jest tak wiele: jedne opierają się na dużej ilości masła, inne na oleju, jeszcze inne na ubijanych osobno białkach. Niestety, mimo pozornej prostoty, ten klasyk potrafi sprawić przykrą niespodziankę. Zdarza się, że po wyjęciu z piekarnika pięknie wyrośnięta babka nagle traci objętość, zapada się w środku albo opada przy studzeniu. Efekt? Rozczarowanie i stres, którego wolelibyśmy uniknąć podczas świątecznych przygotowań.