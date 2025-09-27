Jesienne desery kojarzą się przede wszystkim z owocami, na które aktualnie trwa sezon. Pyszne i soczyste jabłka, gruszki, a także śliwki nadają się doskonale do wszelkiego rodzaju wypieków. Jeśli szukasz sprawdzonego przepisu na błyskawiczny deser, który będziesz mogła przygotować, gdy najdzie cię ochota na coś słodkiego, śliwki pod kruszonką będzie strzałem w dziesiątkę. Wystarczy tylko połączyć kilka składników, które zapewne masz w swojej kuchni i posypać nimi owoce, a następnie upiec w piekarniku. Taki deser smakuje najlepiej jeszcze na ciepło. Jeśli zależy ci, aby nieco go urozmaicić, śliwki pod kruchą pierzynką możesz podać też z gałką lodów waniliowych lub śmietankowych. Gwarantujemy, że gdy raz wykonasz ten przepis, zagości on na stałe w twoim jesiennym menu.