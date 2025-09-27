Ten wyśmienity deser przygotujesz błyskawicznie. Goście będą zachwyceni
Szukasz pomysłu na szybki deser z wykorzystaniem jesiennych owoców? Doskonałym pomysłem będą śliwki pod chrupiącą kruszonką. Tę przepyszną, aromatyczną przekąskę przygotujesz w kilka chwil. Sprawdzi się do popołudniowej kawy lub jako poczęstunek przy okazji niespodziewanej wizyty gości.
Spis treści:
- Szybki deser ze śliwkami. Zdziwisz się, jakie to pyszne
- Śliwki pod kruszonką - przepis krok po kroku
Jesienne desery kojarzą się przede wszystkim z owocami, na które aktualnie trwa sezon. Pyszne i soczyste jabłka, gruszki, a także śliwki nadają się doskonale do wszelkiego rodzaju wypieków. Jeśli szukasz sprawdzonego przepisu na błyskawiczny deser, który będziesz mogła przygotować, gdy najdzie cię ochota na coś słodkiego, śliwki pod kruszonką będzie strzałem w dziesiątkę. Wystarczy tylko połączyć kilka składników, które zapewne masz w swojej kuchni i posypać nimi owoce, a następnie upiec w piekarniku. Taki deser smakuje najlepiej jeszcze na ciepło. Jeśli zależy ci, aby nieco go urozmaicić, śliwki pod kruchą pierzynką możesz podać też z gałką lodów waniliowych lub śmietankowych. Gwarantujemy, że gdy raz wykonasz ten przepis, zagości on na stałe w twoim jesiennym menu.
Śliwki pod kruszonką - przepis krok po kroku
Aby przygotować śliwki pod kruszonką wystarczy zaopatrzyć się w dobrej jakości śliwki węgierki - 1 kg. Należy je oczywiście umyć, a następnie przekroić na pół, wyjąć pestki, a następnie ułożyć w żaroodpornym naczyniu wysmarowanym wcześniej niewielką ilością masła - skórką do dołu. Kolejny etap to przygotowanie kruszonki. Potrzebować będziesz do tego:
Składniki
- 150 g mąki pszennej
- 50 g zmielonych orzechów – np. włoskich, laskowych (opcjonalnie)
- 100 g zimnego masła
- 70 g cukru
- Szczypta soli
- Pół łyżeczki cynamonu
Sposób przygotowania:
W misce połącz wszystkie składniki. Zagnieć rękami, aż powstanie jednolite, zwarte ciasto, a następnie zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Składniki możesz też połączyć przy użyciu robota kuchennego.
Śliwki posyp kruszonką, włóż do piekarnika nagrzanego na 190 st. C (góra-dół) i piecz przez około 20-30 min, do momentu, gdy kruszonka się zarumieni, a owoce puszczą sok.
Smacznego!