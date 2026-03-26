Teściowa dodaje do ćwikły. Idealnie podkręca smak przystawki z buraków

Agata Zaremba

Wielu Polaków uważa, że nie ma Wielkanocy bez ćwikły - klasycznej, lekko ostrej przystawki z buraków i chrzanu. To dodatek, który od wieków gości na polskich stołach, a jego smak zależy w dużej mierze od przypraw i dodatków. Świetnym sposobem na odświeżenie tradycji jest dodanie to przepisu składnika, który nada jej owocowego charakteru.

Przetarte buraczki w słoiczkach na drewnianym stole, w tle korzeń chrzanu, składniki ćwikły.
Ten dodatek do ćwikły zupełnie odmieni jej smak

Ćwikła - wielkanocna klasyka, której nie może zabraknąć na święta

Ćwikła to jeden z najstarszych dodatków kulinarnych w Polsce, znany już od XVI wieku. Tradycyjnie przygotowywana jest z buraków i chrzanu, a jej charakterystyczny, lekko ostry smak towarzyszy głównie świątecznym potrawom, zwłaszcza wielkanocnym. W jej przygotowaniu bardzo ważne są również przyprawy - sól, pieprz, cukier, sok z cytryny lub limonki, a czasami także kminek oraz ocet.

Co ciekawe nazwa "ćwikła" pierwotnie oznaczała po prostu buraka, a dopiero później zaczęto używać jej w kontekście tej aromatycznej przystawki.

Nietypowy sposób na ćwikłę. Dodaj ten owoc, a poczujesz różnicę

Choć klasyczna wersja ćwikły jest wciąż popularna, w tym roku warto spróbować jej nieco odświeżonej wersji - wystarczy dodać jeden składnik, aby zyskała lżejszy, owocowy aromat.

Mowa o jabłku, które nadaje burakom subtelnej słodyczy i sprawia, że ćwikła smakuje lżej i bardziej orzeźwiająco. Warto dodać do niej również odrobinę miodu, który nada głębi smaku i doskonale zrównoważy kwasowość jabłka.

Kilka kolorowych jabłek leżących na drewnianej desce, jedno z nich pokrojone w plastry, reszta w całości; tło rozmyte, jasne.
Jabłko i burak to doskonałe połączenie

Przepis na orzeźwiającą ćwikłę z jabłkiem i miodem

Składniki:

  • 4 ugotowane lub upieczone buraki
  • 2-3 łyżki świeżo tartego chrzanu
  • 1 małe jabłko (najlepiej lekko kwaskowate)
  • 1-2 łyżeczki miodu
  • 1 łyżka soku z cytryny
  • sól i świeżo zmielony pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

  1. Obierz buraki i zetrzyj je na tarce o małych lub średnich oczkach. Jabłko obierz, usuń gniazdo nasienne i również zetrzyj na tarce.
  2. Połącz buraki, jabłko i tarty chrzan w jednej misce.
  3. Dodaj miód, sok z cytryny oraz szczyptę soli i pieprzu. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki.
  4. Przełóż ćwikłę do lodówki na 1-2 godziny, aby smaki dobrze się przegryzły. Podawaj jako dodatek do mięs, wędlin lub jajek, ciesząc się orzeźwiającym smakiem.

