Ćwikła - wielkanocna klasyka, której nie może zabraknąć na święta

Ćwikła to jeden z najstarszych dodatków kulinarnych w Polsce, znany już od XVI wieku. Tradycyjnie przygotowywana jest z buraków i chrzanu, a jej charakterystyczny, lekko ostry smak towarzyszy głównie świątecznym potrawom, zwłaszcza wielkanocnym. W jej przygotowaniu bardzo ważne są również przyprawy - sól, pieprz, cukier, sok z cytryny lub limonki, a czasami także kminek oraz ocet.

Co ciekawe nazwa "ćwikła" pierwotnie oznaczała po prostu buraka, a dopiero później zaczęto używać jej w kontekście tej aromatycznej przystawki.

Nietypowy sposób na ćwikłę. Dodaj ten owoc, a poczujesz różnicę

Choć klasyczna wersja ćwikły jest wciąż popularna, w tym roku warto spróbować jej nieco odświeżonej wersji - wystarczy dodać jeden składnik, aby zyskała lżejszy, owocowy aromat.

Mowa o jabłku, które nadaje burakom subtelnej słodyczy i sprawia, że ćwikła smakuje lżej i bardziej orzeźwiająco. Warto dodać do niej również odrobinę miodu, który nada głębi smaku i doskonale zrównoważy kwasowość jabłka.

Jabłko i burak to doskonałe połączenie

Przepis na orzeźwiającą ćwikłę z jabłkiem i miodem

Składniki:

4 ugotowane lub upieczone buraki

2-3 łyżki świeżo tartego chrzanu

1 małe jabłko (najlepiej lekko kwaskowate)

1-2 łyżeczki miodu

1 łyżka soku z cytryny

sól i świeżo zmielony pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Obierz buraki i zetrzyj je na tarce o małych lub średnich oczkach. Jabłko obierz, usuń gniazdo nasienne i również zetrzyj na tarce. Połącz buraki, jabłko i tarty chrzan w jednej misce. Dodaj miód, sok z cytryny oraz szczyptę soli i pieprzu. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Przełóż ćwikłę do lodówki na 1-2 godziny, aby smaki dobrze się przegryzły. Podawaj jako dodatek do mięs, wędlin lub jajek, ciesząc się orzeźwiającym smakiem.

