Teściowa dodaje zawsze do sałatki jarzynowej. Sekretny składnik
Sałatka jarzynowa to królowa polskich stołów, w szczególności świątecznych i bezdyskusyjnie ulubiona sałatka Polaków. Przygotowałyśmy dla was przepis na jarzynówkę z jednym składnikiem, który odmienia jej smak!
Sałatka jarzynowa, znana również po prostu jako sałatka warzywna, to najpopularniejsza polska sałatka z gotowanych jarzyn takich jak: marchew, pietruszka, seler, ziemniaki, z dodatkiem ugotowanych na twardo jajek, zielonego groszku i ogórków kiszonych. Do sałatki dodaje się również majonez i przyprawy takie jak pieprz i sól.
Sałatkę jarzynową spożywa się w naszym kraju przez cały rok, ale największą popularnością cieszy się w Boże Narodzenie i Wielkanoc. Warto więc już dziś uwzględnić ją w swoich tegorocznych planach wielkanocnych, pamiętając, że przygotowanie tej sałatki najlepiej rozpocząć dzień przed jej podaniem.
W sieci nie brakuje oczywiście przepisów na klasyczną sałatkę jarzynową, każda rodzina ma też swój własny, tajemny przepis na sałatkę idealną. My przygotowałyśmy dla was taki z jednym, sekretnym składnikiem. Na pewno go pokochacie!
Sałatka jarzynowa z sekretnym składnikiem teściowej
Składniki:
- 5 marchewek,
- 3 pietruszki,
- 1 średni seler,
- 4 ogórki kiszone,
- 4 jajka,
- 1 czerwona cebula,
- 1 puszka groszku zielonego,
- sekretny składnik, czyli mały słoik pieczarek konserwowych,
- 1 mały słoik majonezu,
- sól i pieprz do smaku według uznania.
Przygotowanie:
1. Marchew, selera oraz pietruszkę obierz i ugotuj do miękkości. Gotowe warzywa ostudź, a potem pokrój w małą kostkę.
2. Ugotuj ziemniaki. Gdy będą już miękkie, ostudź je, obierz ze skórki i pokrój na mniejsze kawałki.
3. Odsącz groszek konserwowy oraz pieczarki, a następnie pokrój na ćwiartki.
4. Jajka ugotuj i obierz ze skorupki. Obierz również i pokrój cebulę oraz ogórki kiszone.
5. Wszystkie składniki przełóż do dużej miski i dokładnie wymieszaj. Dodaj majonez, dopraw całość do smaku i jeszcze raz dokładnie wymieszaj.
6. Udekoruj sałatkę natką pietruszki i ćwiartkami ugotowanego jajka.
Smacznego!
Czy sałatkę jarzynową można mrozić?
Klasyczną sałatkę jarzynową z majonezem i jajkami możemy przechowywać w lodówce (w temp. do 5 stopni Celsjusza) przez maksymalnie trzy dni. Po tym czasie składniki mogą już skwaśnieć, a ryzyko rozwoju bakterii wzrasta. Wersja sałatki bez majonezu i cebuli może stać w lodówce nieco dłużej, nawet do pięciu dni.
Sałatkę jarzynową można mrozić, ale tylko pod warunkiem, że nie zawiera majonezu, śmietany, jajek oraz ogórków kiszonych. Idealnie, jeśli zamrozimy tylko ugotowane i pokrojone warzywa korzeniowe. Majonez po rozmrożeniu się zwarzy, a warzywa staną się wodniste i miękkie przez obecność ogórków.
