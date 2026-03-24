Sałatka jarzynowa to królowa polskich stołów

Sałatka jarzynowa, znana również po prostu jako sałatka warzywna, to najpopularniejsza polska sałatka z gotowanych jarzyn takich jak: marchew, pietruszka, seler, ziemniaki, z dodatkiem ugotowanych na twardo jajek, zielonego groszku i ogórków kiszonych. Do sałatki dodaje się również majonez i przyprawy takie jak pieprz i sól.

Sałatkę jarzynową spożywa się w naszym kraju przez cały rok, ale największą popularnością cieszy się w Boże Narodzenie i Wielkanoc. Warto więc już dziś uwzględnić ją w swoich tegorocznych planach wielkanocnych, pamiętając, że przygotowanie tej sałatki najlepiej rozpocząć dzień przed jej podaniem.

W sieci nie brakuje oczywiście przepisów na klasyczną sałatkę jarzynową, każda rodzina ma też swój własny, tajemny przepis na sałatkę idealną. My przygotowałyśmy dla was taki z jednym, sekretnym składnikiem. Na pewno go pokochacie!

Sałatka jarzynowa z sekretnym składnikiem teściowej

Składniki:

5 marchewek,

3 pietruszki,

1 średni seler,

4 ogórki kiszone,

4 jajka,

1 czerwona cebula,

1 puszka groszku zielonego,

sekretny składnik, czyli mały słoik pieczarek konserwowych,

1 mały słoik majonezu,

sól i pieprz do smaku według uznania.

Przygotowanie:

1. Marchew, selera oraz pietruszkę obierz i ugotuj do miękkości. Gotowe warzywa ostudź, a potem pokrój w małą kostkę.

2. Ugotuj ziemniaki. Gdy będą już miękkie, ostudź je, obierz ze skórki i pokrój na mniejsze kawałki.

3. Odsącz groszek konserwowy oraz pieczarki, a następnie pokrój na ćwiartki.

4. Jajka ugotuj i obierz ze skorupki. Obierz również i pokrój cebulę oraz ogórki kiszone.

5. Wszystkie składniki przełóż do dużej miski i dokładnie wymieszaj. Dodaj majonez, dopraw całość do smaku i jeszcze raz dokładnie wymieszaj.

6. Udekoruj sałatkę natką pietruszki i ćwiartkami ugotowanego jajka.

Smacznego!

Czy sałatkę jarzynową można mrozić?

Klasyczną sałatkę jarzynową z majonezem i jajkami możemy przechowywać w lodówce (w temp. do 5 stopni Celsjusza) przez maksymalnie trzy dni. Po tym czasie składniki mogą już skwaśnieć, a ryzyko rozwoju bakterii wzrasta. Wersja sałatki bez majonezu i cebuli może stać w lodówce nieco dłużej, nawet do pięciu dni.

Sałatkę jarzynową można mrozić, ale tylko pod warunkiem, że nie zawiera majonezu, śmietany, jajek oraz ogórków kiszonych. Idealnie, jeśli zamrozimy tylko ugotowane i pokrojone warzywa korzeniowe. Majonez po rozmrożeniu się zwarzy, a warzywa staną się wodniste i miękkie przez obecność ogórków.

