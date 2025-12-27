Spis treści: Tiramisu - ten deser przywołuje wakacyjne wspomnienia Tiramisu - przepis krok po kroku

Tiramisu - ten deser przywołuje wakacyjne wspomnienia

Podczas gdy tradycyjne ciasta wymagają dużego nakładu pracy i specjalnego sprzętu np. piekarnika, takie desery jak tiramisu można zrobić całkiem szybko, nawet jeśli nasza kuchnia nie jest specjalnie dobrze wyposażona.

Tiramisu świetnie sprawdzi się, jeśli potrzebujemy szybko przygotować poczęstunek dla gości lub jeśli po prostu chcemy porozpieszczać podniebienie, ciesząc się leniwym popołudniem w domu.

Zimą warto wzbogacić deser, dodając świeże owoce. Maliny czy borówki sprawdzą się wyśmienicie, ale można też użyć innych owoców.

Tiramisu - przepis krok po kroku

Składniki 25 dag twarogu,

25 dag mascarpone,

4 żółtka,

1 torebka cukru waniliowego,

10 dag podłużnych biszkoptów,

2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej,

50 ml likieru amaretto,

1 łyżka kakao,

melisa cytrynowa do dekoracji,

15 dag malin

Przygotowanie:

Krok pierwszy

Chudy twarożek i serek mascarpone umieść w misce, dodaj żółtka, dosyp cukier waniliowy. Składniki mikserem utrzyj na gładką masę. Wstaw do lodówki.

Kawę rozpuszczalną zalej 50 ml gorącej wody, mieszając rozpuść. Odstaw napar do ostygnięcia. Następnie zimny wmieszaj z likierem amaretto.

Krok drugi

Odłóż 4 biszkopty do dekoracji, resztę połam na mniejsze kawałki. Połowę biszkoptów umieść w czterech pucharkach deserowych lub salaterkach, skrop połową kawy wymieszanej z likierem (możesz też biszkopty na moment zanurzyć w kawie). Przykryj połową kremu mascarpone posyp przebranymi malinami.

Krok trzeci

Deser w pucharkach przykryj pozostałymi biszkoptami. Również tę warstwę ciasteczek skrop kawą z likierem. Na nich umieść resztę kremu. Szczelnie przykryj folią przezroczystą i wstaw do lodówki. Deser mocno ochłodź (około 4-5 godzin, ale pamiętaj, że najsmaczniejszy jest, chłodzony przez całą noc).

Krok czwarty

Przed podaniem deser obficie posyp kakao. Aby uatrakcyjnić wygląd pucharków z tiramisu, udekoruj je resztą malin i gałązką melisy cytrynowej. W każdą porcję deseru fantazyjnie wetknij odłożony biszkopt. Jeśli nie masz gorzkiego kakao, tiramisu możesz oprószyć płatkami lub wiórkami gorzkiej czekolady.

Jeśli szukasz inspiracji na świąteczne gotowanie, sięgnij po nasze sprawdzone przepisy i przekonaj się, jak prosto można stworzyć coś, co zachwyci całą rodzinę. Wystarczy kilka kroków, by na stole pojawiło się danie pełne aromatu i domowego ciepła. Spróbuj już dziś i poczuj klimat świąt w swojej kuchni. Więcej na kobieta.interia.pl

Kuchnia Canva Pro INTERIA.PL

„Ewa gotuje”: Sernik z waniliowym crème brûlée Polsat