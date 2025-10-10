Spis treści: Jakie ciasto upiec na Wszystkich Świętych? Jak zrobić skyrnik czekoladowy? Przepis

Jakie ciasto upiec na Wszystkich Świętych?

Rokrocznie w wielu polskich domach na 1 listopada przygotowuje się słodkie wypieki. Wizyty gości, którzy przyjeżdżają w rodzinne strony, nierzadko z odległych części Polski zobowiązują do przygotowania smacznego poczęstunku. Jeśli w tym roku chcesz zabłysnąć czymś innym niż sernik czy miodownik, proponujemy przygotowanie ciasta, które robi się szybko, a smakuje naprawdę świetnie.

Ciastem, którego przygotowanie zajmie zaledwie 15 minut jest skyrnik czekoladowy. Aby go przyrządzić będzie potrzebne tylko kilka łatwo dostępnych składników. Godzinę po wstawieniu blachy do piekarnika może zostać podane gościom.

Jak zrobić skyrnik czekoladowy? Przepis

Skyrnik czekoladowy to doskonała opcja dla tych, którzy stosują dietę wysokobiałkową i redukują produkty mączne. Do jego przygotowania nie będziesz potrzebować mąki. Cukier natomiast możesz zastąpić mniej kalorycznym ksylitolem. Najlepiej smakuje z dodatkiem owoców jagodowych.

Składniki 800 g skyru naturalnego lub waniliowego

4 jajka

100 g cukru (gdy korzystasz ze skyru waniliowego, słodzidła dodaj o połowę mniej)

40 g budyniu waniliowego

3 spore łyżki kakao

opcjonalnie borówki i maliny

Przyrządzenie skyrnika zajmie zaledwie 1 godzinę i 15 minut

Sposób przygotowania

1. W naczyniu umieść skyr, wbij jajka, dodajcie cukier, budyń waniliowy i kakao. Wszystko połącz mikserem na wysokich obrotach.

2. Formę o wymiarach 10 × 30 cm wyłóż papierem do pieczenia, a następnie przelej do niej masę. Owoce jagodowe rozłóż równomiernie na skyrniku.

3. Ciasto piecz w piekarniku nagrzanym do 170 stopni Celsjusza (grzałka góra-dół) przez około 60 minut.

