Spis treści: Jakie ciasto upiec na ostatki? Karpatka z frużeliną wiśniową - przepis

Jakie ciasto upiec na ostatki?

Ciasta z dużą ilością kremu to te, które uwielbiamy najbardziej. Do jednych z nich należy karpatka - deser, któremu trudno jest się oprzeć. Najbardziej popularne w naszym kraju są oczywiście te klasyczne z chrupiącym ciastem i aksamitnym kremem budyniowym. Taki przysmak był hitem w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia. Karpatka królowała wówczas na każdej imprezie rodzinnej i często pojawiała się również na weselach czy komuniach. Dziś nie jest już tak popularna, jednak w wielu domach bywa nadal serwowana przy okazji większych wydarzeń, m.in. ostatków. Jeśli chcesz nieco podkręcić smak karpatki, proponujemy przygotować ją w nieco urozmaiconej wersji. Wzbogacona o owocową nutę będzie nie tylko nieziemsko smaczna, ale i orzeźwiająca. Jak zatem zrobić karpatkę z frużeliną owocową? Przedstawiamy przepis krok po kroku.

Karpatka z frużeliną wiśniową - przepis

Wiele osób na myśl o zabraniu się za robienie karpatki mają wątpliwości, czy zdołają podołać zadaniu. Okazuje się jednak, że przygotowania tego wypieku tylko wydaje się skomplikowana. Tak naprawdę nie ma w tym nic trudnego, a karpatka sama w sobie jest jednym z prostszych ciast nadziewanych masą. Jeśli dodasz do niej frużelinę owocową, jej smak za pewnością zachwyci wszystkich domowników i gości. Oto czego będziesz potrzebować.

Składniki Ciasto parzone 130 g masła

200 ml wody

130 g mąki

5 jajek

szczypta soli

1 łyżeczka proszku do pieczenia Masa budyniowa 3 szklanki mleka

300 g masła w temp. pokojowej

1/2 szklanki cukru

2 łyżeczki cukru wanilinowego

4 czubate łyżki mąki pszennej

4 łyżki mąki ziemniaczanej

2 żółtka Frużelina 400 g mrożonych owoców (np. drylowanych wiśni, malin, truskawek)

120 ml wody

2 łyżki cukru

mąka ziemniaczana – 2 łyżki

Budyń do karpatki warto zrobić samodzielnie 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania

Ciasto:

Masło roztop w garnku, dolej wodę i zagotuj. Gdy zacznie wrzeć, dodaj mąkę i energicznie mieszaj, aż otrzymasz gładką masę (powinna odchodzić od ścianek). Masę ostudź i zmiksuj, dodając 5 jajek - jedno po drugim, po kolei, a następnie szczyptę soli i proszek do pieczenia. Rozgrzej piekarnik do 200 stopni C. Ciasto przełóż na dużą, wyłożoną papierem do pieczenia blachę i piecz na 25 minut. Po upieczeniu odstaw ciasto do przestygnięcia, po czym przekrój na dwie równe części.

Masa budyniowa:

2 szklanki mleka i cukier umieścić w garnku i zagotuj. Pozostałe mleko wymieszaj dokładnie trzepaczką z żółtkami, cukrem waniliowym i mąkami. Następnie powoli dodawaj do delikatnie gotującego się mleka, cały czas energicznie mieszając, aby nie powstały grudki. Po minucie garnek ściągnij z kuchenki i pozostaw do ostygnięcia, w międzyczasie mieszając, aby budyń pozostał w miarę gładki.

Frużelina:

Owoce przełóż je do garnka i wstaw do zagotowania. Dodaj 70 ml wody i cukier. W osobnym naczyniu rozmieszaj 50 ml wody z 2 łyżkami mąki ziemniaczanej. Dodaj do wiśni w garnku i mieszaj energicznie do uzyskania konsystencji frużeliny.

Następnie na jeden z blatów nałóż krem budyniowy i kolejno przestudzoną frużelinę, przykryj drugim blatem. Gotową karpatkę z wiśniami wstaw do lodówki lub przenieś w chłodne miejsce. Przed podaniem oprósz cukrem pudrem.

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energię Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia Kazadi INTERIA.PL