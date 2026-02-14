To ciasto będzie hitem na stole w ostatki. Nikt się mu nie oprze
Ostatki, czyli ostatni dzień przed Wielkim Postem w Polsce jest zazwyczaj obchodzony hucznie. Najczęściej świętujemy w domach, organizując imprezy w grozie najbliższych osób. Na stole nie może oczywiście zabraknąć wytrawnych przekąsek, jak również słodkości. Jeśli szukacie pomysłu na doskonałe ciasto na ostatki, przepis na karpatkę z owocowym "twistem" będzie strzałem w dziesiątkę.
Spis treści:
- Jakie ciasto upiec na ostatki?
- Karpatka z frużeliną wiśniową - przepis
Jakie ciasto upiec na ostatki?
Ciasta z dużą ilością kremu to te, które uwielbiamy najbardziej. Do jednych z nich należy karpatka - deser, któremu trudno jest się oprzeć. Najbardziej popularne w naszym kraju są oczywiście te klasyczne z chrupiącym ciastem i aksamitnym kremem budyniowym. Taki przysmak był hitem w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia. Karpatka królowała wówczas na każdej imprezie rodzinnej i często pojawiała się również na weselach czy komuniach. Dziś nie jest już tak popularna, jednak w wielu domach bywa nadal serwowana przy okazji większych wydarzeń, m.in. ostatków. Jeśli chcesz nieco podkręcić smak karpatki, proponujemy przygotować ją w nieco urozmaiconej wersji. Wzbogacona o owocową nutę będzie nie tylko nieziemsko smaczna, ale i orzeźwiająca. Jak zatem zrobić karpatkę z frużeliną owocową? Przedstawiamy przepis krok po kroku.
Karpatka z frużeliną wiśniową - przepis
Wiele osób na myśl o zabraniu się za robienie karpatki mają wątpliwości, czy zdołają podołać zadaniu. Okazuje się jednak, że przygotowania tego wypieku tylko wydaje się skomplikowana. Tak naprawdę nie ma w tym nic trudnego, a karpatka sama w sobie jest jednym z prostszych ciast nadziewanych masą. Jeśli dodasz do niej frużelinę owocową, jej smak za pewnością zachwyci wszystkich domowników i gości. Oto czego będziesz potrzebować.
Składniki
Ciasto parzone
- 130 g masła
- 200 ml wody
- 130 g mąki
- 5 jajek
- szczypta soli
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
Masa budyniowa
- 3 szklanki mleka
- 300 g masła w temp. pokojowej
- 1/2 szklanki cukru
- 2 łyżeczki cukru wanilinowego
- 4 czubate łyżki mąki pszennej
- 4 łyżki mąki ziemniaczanej
- 2 żółtka
Frużelina
- 400 g mrożonych owoców (np. drylowanych wiśni, malin, truskawek)
- 120 ml wody
- 2 łyżki cukru
- mąka ziemniaczana – 2 łyżki
Sposób przygotowania
Ciasto:
- Masło roztop w garnku, dolej wodę i zagotuj. Gdy zacznie wrzeć, dodaj mąkę i energicznie mieszaj, aż otrzymasz gładką masę (powinna odchodzić od ścianek).
- Masę ostudź i zmiksuj, dodając 5 jajek - jedno po drugim, po kolei, a następnie szczyptę soli i proszek do pieczenia.
- Rozgrzej piekarnik do 200 stopni C. Ciasto przełóż na dużą, wyłożoną papierem do pieczenia blachę i piecz na 25 minut.
- Po upieczeniu odstaw ciasto do przestygnięcia, po czym przekrój na dwie równe części.
Masa budyniowa:
- 2 szklanki mleka i cukier umieścić w garnku i zagotuj. Pozostałe mleko wymieszaj dokładnie trzepaczką z żółtkami, cukrem waniliowym i mąkami.
- Następnie powoli dodawaj do delikatnie gotującego się mleka, cały czas energicznie mieszając, aby nie powstały grudki.
- Po minucie garnek ściągnij z kuchenki i pozostaw do ostygnięcia, w międzyczasie mieszając, aby budyń pozostał w miarę gładki.
Frużelina:
- Owoce przełóż je do garnka i wstaw do zagotowania.
- Dodaj 70 ml wody i cukier.
- W osobnym naczyniu rozmieszaj 50 ml wody z 2 łyżkami mąki ziemniaczanej.
- Dodaj do wiśni w garnku i mieszaj energicznie do uzyskania konsystencji frużeliny.
Następnie na jeden z blatów nałóż krem budyniowy i kolejno przestudzoną frużelinę, przykryj drugim blatem. Gotową karpatkę z wiśniami wstaw do lodówki lub przenieś w chłodne miejsce. Przed podaniem oprósz cukrem pudrem.
