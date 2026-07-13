Niemal każdy miał agrest w swoim ogródku i ten pyszny owoc znajdował szerokie zastosowanie. Dodawany do ciast, kompotów, przerabiany na dżemy i galaretki, a także jedzony na surowo, czasami wprost z krzaczka, idealnie wpisywał się w letnią paletę smaków.

Dziś kiedy sklepowe półki uginają się od egzotycznych owoców takich jak mango czy ananasy, swojski agrest popadł w zapomnienie. A przecież jest nie tylko bardzo smaczny. Agrest zawiera bogactwo witaminy C i przeciwutleniaczy, jest też niskokaloryczny.

Do tego agrest ma niski ślad węglowy. Uprawiany jest w Polsce, można bez trudu wyhodować go w przydomowym ogródku, nie musi być ściągany z drugiego końca świata jak egzotyczne tropikalne owoce.

Jak przywrócić agrest na nasze stoły? Na dobry początek proponujemy ciasto!

Składniki 750 g agrestu

250 g masła

250 g cukru

Opakowanie cukru waniliowego

Skórka starta z 1 cytryny

4 jajka

100 ml mleka

200 g mąki

100 g mąki ziemniaczanej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

75-100 g płatków migdałowych

2 łyżki cukru pudru

Przygotowanie:

Masło, cukier, cukier waniliowy i skórkę z cytryny utrzeć. Kolejno dodawać jajka. Wlać mleko i dodać mąkę wymieszaną z mąką ziemniaczaną i proszkiem do pieczenia. Wyrobić.

Ciasto nałożyć na posmarowaną tłuszczem blachę do pieczenia (33x39 cm). Na ciasto wysypać agrest (umyty i oczyszczony z szypułek).

Wstawić do rozgrzanego piekarnika (175 st. C) na 35 minut. Po ok. 15 minutach posypać płatkami migdałowymi. Gotowe ciasto oprószyć cukrem pudrem. Można podawać z bitą śmietaną.

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