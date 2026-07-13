To ciasto smakuje jak wakacje u babci. Łatwo zrobić, szybko znika co do okruszka

InteriaKobieta Redakcja

W czasach PRL-u agrest był cenionym i popularnym owocem, ale ostatnimi czasy popadł w zapomnienie. Warto po niego sięgać, bo jest zdrowy i świetnie sprawdza się jako dodatek do wypieków

Domowe ciasto drożdżowe w okrągłej formie z zielonymi i czerwonymi winogronami na wierzchu.
Ciasto z agrestem to jeden z moich ulubionych smaków lata123RF/PICSEL

Niemal każdy miał agrest w swoim ogródku i ten pyszny owoc znajdował szerokie zastosowanie. Dodawany do ciast, kompotów, przerabiany na dżemy i galaretki, a także jedzony na surowo, czasami wprost z krzaczka, idealnie wpisywał się w letnią paletę smaków.

Dziś kiedy sklepowe półki uginają się od egzotycznych owoców takich jak mango czy ananasy, swojski agrest popadł w zapomnienie. A przecież jest nie tylko bardzo smaczny. Agrest zawiera bogactwo witaminy C i przeciwutleniaczy, jest też niskokaloryczny.

Do tego agrest ma niski ślad węglowy. Uprawiany jest w Polsce, można bez trudu wyhodować go w przydomowym ogródku, nie musi być ściągany z drugiego końca świata jak egzotyczne tropikalne owoce.

Jak przywrócić agrest na nasze stoły? Na dobry początek proponujemy ciasto!

Składniki

  • 750 g agrestu
  • 250 g masła
  • 250 g cukru
  • Opakowanie cukru waniliowego
  • Skórka starta z 1 cytryny
  • 4 jajka
  • 100 ml mleka
  • 200 g mąki
  • 100 g mąki ziemniaczanej
  • 2 łyżeczki proszku do pieczenia
  • 75-100 g płatków migdałowych
  • 2 łyżki cukru pudru

 Przygotowanie:

Masło, cukier, cukier waniliowy i skórkę z cytryny utrzeć. Kolejno dodawać jajka. Wlać mleko i dodać mąkę wymieszaną z mąką ziemniaczaną i proszkiem do pieczenia. Wyrobić.

Ciasto nałożyć na posmarowaną tłuszczem blachę do pieczenia (33x39 cm). Na ciasto wysypać agrest (umyty i oczyszczony z szypułek).

Wstawić do rozgrzanego piekarnika (175 st. C) na 35 minut. Po ok. 15 minutach posypać płatkami migdałowymi. Gotowe ciasto oprószyć cukrem pudrem. Można podawać z bitą śmietaną.

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