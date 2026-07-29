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To jeden z najlepszych przepisów na cukinię. Chrupiące kotleciki zachwycają smakiem

Tomasz Kromp

Tomasz Kromp

Sezon na cukinię trwa w najlepsze. Z tego powszechnie lubianego warzywa możemy przygotować pyszne leczo, letnią sałatkę lub aromatyczne placuszki. Okazuje się jednak, że osoby niejedzące mięsa przygotowują z cukinii zamiennik kotletów. To kapitalna opcja na pyszny obiad. Jak zrobić kotleciki z cukinii i sera krok po kroku? Sprawdź przepis!

Kotleciki z cukinii na białym talerzu, udekorowane rukolą i koperkiem.
Genialne kotleciki z cukinii to świetna opcja na sycący obiad123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jak przygotować cukinię do kotlecików, żeby były chrupiące?
  2. Jaki ser wybrać do kotlecików z cukinii?
  3. Co dodać do masy z cukinii, aby kotleciki nie rozpadały się podczas smażenia?
  4. Przepis na kotleciki z cukinii i sera krok po kroku
  5. Z czym podawać kotleciki z cukinii? Najlepsze dodatki i sosy

Jak przygotować cukinię do kotlecików, żeby były chrupiące?

Kotleciki z cukinii i sera to rewelacyjna propozycja na zdrowy i sycący obiad. Żeby jednak te klasyczne pyszności były chrupiące z wierzchu, a soczyste w środku, trzeba pamiętać o kilku kluczowych zasadach. Chodzi tu między innymi o odpowiednie przygotowanie cukinii.

Okazuje się, że najważniejszym zabiegiem dotyczącym używanego do zrobienia kotlecików kabaczka, jest odciśnięcie go z nadmiaru wody. Po starciu cukinii, należy posypać ją solą, co pomoże wyciągnąć wilgoć z miąższu. Całość należy pozostawić na około 10-15 minut. Po tym czasie można pozbyć się płynów i kontynuować przyrządzanie obiadu.

Jaki ser wybrać do kotlecików z cukinii?

Kotleciki z cukinii często uzupełniamy serem, którego dodatek podnosi walory smakowe potrawy oraz zapobiega ich rozpadaniu się w trakcie smażenia. Co więcej, dzięki niemu panierka może być znacznie bardziej chrupiąca.

Okazuje się jednak, że niektóre rodzaje sera nadają się bardziej do przyrządzenia kotlecików z cukinii. Do miąższu możemy dodać między innymi starty ser żółty (np. goudę) lub pokruszoną fetę, która nada kotlecikom wyrazistego, słonego posmaku. Z kolei do panierki (na przykład bułki tartej lub panko) możemy dorzucić nieco tartego parmezanu lub grana padano, dzięki którym polepszymy jej chrupkość.

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Co dodać do masy z cukinii, aby kotleciki nie rozpadały się podczas smażenia?

Wiemy już, że dodanie niektórych rodzajów sera do masy sprawi, że całość lepiej się połączy, a kotleciki nie będą się rozpadać w trakcie smażenia. W tym przypadku pomóc może również wcześniej wspomniane odciśnięcie startego kabaczka z nadmiaru wody.

Co jednak ważne - możemy dodać do masy z cukinii również inne składniki, dzięki którym kotleciki będą bardziej zwarte. Mowa tutaj przede wszystkim o jajku oraz o niewielkiej ilości mąki pszennej - zawarty w niej gluten sprawi, że mieszanka będzie się trzymać znacznie lepiej. W zagęszczeniu masy może również pomóc 1-2 łyżeczki bułki tartej lub kaszy mannej.

Trzy złociste placki warzywne ułożone w stos, polane kleksem śmietany i udekorowane świeżym koperkiem na jasnym, ozdobnym talerzu.
Zetrzyj cukinię, dodaj ser i usmaż. Efekt zaskoczy każdego123RF/PICSEL

Przepis na kotleciki z cukinii i sera krok po kroku

Przygotowanie kotlecików z cukinii i sera nie jest skomplikowane. Do zrobienia tych przysmaków będziemy potrzebować:

  • 500 g cukinii (około 2 sztuki);
  • 80 g startego sera gouda;
  • 40 g startego sera grana padano lub parmezanu;
  • 1 ząbku czosnku;
  • 1 jajka;
  • połowy cebuli;
  • soli i pieprzu;
  • bułki tartej do panierowania;
  • oleju rzepakowego do smażenia.

Sposób przygotowania krok po kroku:

  1. Najpierw obieramy cukinie i trzemy ją na tarce na grubych oczkach do większego naczynia. Posypujemy całość połową łyżeczki soli, mieszamy i zostawiamy na około 10-15 minut.
  2. Po tym czasie pozbywamy się nadmiaru wody z cukinii i dodajemy kolejne składniki - przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku, pokrojoną w drobną kostkę cebulę, pieprz (opcjonalnie również sól) oraz starty ser gouda. Wbijamy do masy jajko i mieszamy całość aż składniki dobrze się połączą.
  3. W osobnej misce umieszczamy bułkę tartą wymieszaną ze startym grana padano lub parmezanem. Formujemy kotleciki i panierujemy je.
  4. Opanierowane kotleciki z cukinii smażymy na dobrze rozgrzanym oleju rzepakowym po około 3-4 minuty z każdej strony, aż ładnie się zarumienią. Po wyjęciu i krótkim przestudzeniu są gotowe do serwowania.

Jak przechowywać kotlety z cukinii? Jeśli zrobiliśmy nadmiar tych pyszności, możemy bez przeszkód trzymać je w lodówce (po uprzednim wystudzeniu) przez około 2-3 dni. Warto wówczas umieścić je w szczelnym pojemniku. Co ciekawe, kotleciki możemy również zamrozić i przechowywać przez kilka miesięcy.

Z czym podawać kotleciki z cukinii? Najlepsze dodatki i sosy

Kotleciki z cukinii to świetne danie nie tylko na obiad, ale również na śniadanie czy kolację. Możemy podawać je z rozmaitymi dodatkami - w tym przypadku najlepiej sprawdzą się klasyczne ziemniaki, ryż, kasza (na przykład jaglana lub bulgur) bądź świeże sałatki i surówki.

Kotleciki z cukinii dobrze jest serwować z dodatkiem sosów. Absolutną klasyką pod tym względem jest dip czosnkowy lub greckie tzatziki. Kotleciki cukiniowe świetnie smakują również z zielonym pesto - wówczas całość nabiera bardziej wyrazistego smaku.

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