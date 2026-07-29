Spis treści: Jak przygotować cukinię do kotlecików, żeby były chrupiące? Jaki ser wybrać do kotlecików z cukinii? Co dodać do masy z cukinii, aby kotleciki nie rozpadały się podczas smażenia? Przepis na kotleciki z cukinii i sera krok po kroku Z czym podawać kotleciki z cukinii? Najlepsze dodatki i sosy

Jak przygotować cukinię do kotlecików, żeby były chrupiące?

Kotleciki z cukinii i sera to rewelacyjna propozycja na zdrowy i sycący obiad. Żeby jednak te klasyczne pyszności były chrupiące z wierzchu, a soczyste w środku, trzeba pamiętać o kilku kluczowych zasadach. Chodzi tu między innymi o odpowiednie przygotowanie cukinii.

Okazuje się, że najważniejszym zabiegiem dotyczącym używanego do zrobienia kotlecików kabaczka, jest odciśnięcie go z nadmiaru wody. Po starciu cukinii, należy posypać ją solą, co pomoże wyciągnąć wilgoć z miąższu. Całość należy pozostawić na około 10-15 minut. Po tym czasie można pozbyć się płynów i kontynuować przyrządzanie obiadu.

Jaki ser wybrać do kotlecików z cukinii?

Kotleciki z cukinii często uzupełniamy serem, którego dodatek podnosi walory smakowe potrawy oraz zapobiega ich rozpadaniu się w trakcie smażenia. Co więcej, dzięki niemu panierka może być znacznie bardziej chrupiąca.

Okazuje się jednak, że niektóre rodzaje sera nadają się bardziej do przyrządzenia kotlecików z cukinii. Do miąższu możemy dodać między innymi starty ser żółty (np. goudę) lub pokruszoną fetę, która nada kotlecikom wyrazistego, słonego posmaku. Z kolei do panierki (na przykład bułki tartej lub panko) możemy dorzucić nieco tartego parmezanu lub grana padano, dzięki którym polepszymy jej chrupkość.

Co dodać do masy z cukinii, aby kotleciki nie rozpadały się podczas smażenia?

Wiemy już, że dodanie niektórych rodzajów sera do masy sprawi, że całość lepiej się połączy, a kotleciki nie będą się rozpadać w trakcie smażenia. W tym przypadku pomóc może również wcześniej wspomniane odciśnięcie startego kabaczka z nadmiaru wody.

Co jednak ważne - możemy dodać do masy z cukinii również inne składniki, dzięki którym kotleciki będą bardziej zwarte. Mowa tutaj przede wszystkim o jajku oraz o niewielkiej ilości mąki pszennej - zawarty w niej gluten sprawi, że mieszanka będzie się trzymać znacznie lepiej. W zagęszczeniu masy może również pomóc 1-2 łyżeczki bułki tartej lub kaszy mannej.

Zetrzyj cukinię, dodaj ser i usmaż. Efekt zaskoczy każdego 123RF/PICSEL

Przepis na kotleciki z cukinii i sera krok po kroku

Przygotowanie kotlecików z cukinii i sera nie jest skomplikowane. Do zrobienia tych przysmaków będziemy potrzebować:

500 g cukinii (około 2 sztuki);

80 g startego sera gouda;

40 g startego sera grana padano lub parmezanu;

1 ząbku czosnku;

1 jajka;

połowy cebuli;

soli i pieprzu;

bułki tartej do panierowania;

oleju rzepakowego do smażenia.

Sposób przygotowania krok po kroku:

Najpierw obieramy cukinie i trzemy ją na tarce na grubych oczkach do większego naczynia. Posypujemy całość połową łyżeczki soli, mieszamy i zostawiamy na około 10-15 minut. Po tym czasie pozbywamy się nadmiaru wody z cukinii i dodajemy kolejne składniki - przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku, pokrojoną w drobną kostkę cebulę, pieprz (opcjonalnie również sól) oraz starty ser gouda. Wbijamy do masy jajko i mieszamy całość aż składniki dobrze się połączą. W osobnej misce umieszczamy bułkę tartą wymieszaną ze startym grana padano lub parmezanem. Formujemy kotleciki i panierujemy je. Opanierowane kotleciki z cukinii smażymy na dobrze rozgrzanym oleju rzepakowym po około 3-4 minuty z każdej strony, aż ładnie się zarumienią. Po wyjęciu i krótkim przestudzeniu są gotowe do serwowania.

Jak przechowywać kotlety z cukinii? Jeśli zrobiliśmy nadmiar tych pyszności, możemy bez przeszkód trzymać je w lodówce (po uprzednim wystudzeniu) przez około 2-3 dni. Warto wówczas umieścić je w szczelnym pojemniku. Co ciekawe, kotleciki możemy również zamrozić i przechowywać przez kilka miesięcy.

Z czym podawać kotleciki z cukinii? Najlepsze dodatki i sosy

Kotleciki z cukinii to świetne danie nie tylko na obiad, ale również na śniadanie czy kolację. Możemy podawać je z rozmaitymi dodatkami - w tym przypadku najlepiej sprawdzą się klasyczne ziemniaki, ryż, kasza (na przykład jaglana lub bulgur) bądź świeże sałatki i surówki.

Kotleciki z cukinii dobrze jest serwować z dodatkiem sosów. Absolutną klasyką pod tym względem jest dip czosnkowy lub greckie tzatziki. Kotleciki cukiniowe świetnie smakują również z zielonym pesto - wówczas całość nabiera bardziej wyrazistego smaku.



