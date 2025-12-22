Domowe pierogi ruskie smakują jak żadne inne między innymi dlatego, że sami możemy zadbać o jakość składników. Najlepszy będzie świeży dobrej jakości półtłusty twaróg - unikajmy zmielonych serów z wiaderka przeznaczonych do serników. Ziemniaki typu B lub BC, czyli średniomączyste, odmian takich jak Irga, Irys, Sante, które dobrze się ubijają, ale nie rozpadają podczas gotowana. Wybierzmy też twarde cebule bez żadnych oznak nadpsucia czy obić, oraz zdrowy olej rzepakowy.

Składniki Nadzienie: 1kg ziemniaków,

1/2 dkg białego sera,

2 duże cebule,

2 łyżki tłuszczu,

sól, pieprz. Ciasto pierogowe: 3 szklanki mąki,

jajo,

ok. szklanki wody,

szczypta soli.

Ziemniaki wyszorować szczotką pod bieżącą wodą, ugotować, obrać, przepuścić przez maszynkę razem z serem. Dodać cebulę pokrojoną w drobną kostkę, usmażoną na złoty kolor. Doprawić solą, pieprzem, dokładnie wymieszać.

Przygotować ciasto. Wsypać mąkę do miski, zrobić dołek, wbić jajo, dodać sól i tyle wody, aby zagnieść niezbyt twarde ciasto; rozwałkowywać partiami, podsypując mało mąki; z ciasta wyciąć krążki (szklanką), rozmieszczając je jak najbliżej siebie. Ścinki zebrać, zagnieść powtórnie. Na wszystkie krążki nałożyć nadzienie, zlepiać pierogi, uważając aby nadzienie nie dostało się pomiędzy brzegi; układać na ściereczce.

Ze ścinków przyrządzić resztę pierogów. Roztopić tłuszcz przewidziany w przepisie do polania pierogów. Ugotować pierogi, wybrać łyżką cedzakową.

Po ugotowaniu układać pierogi na dużym półmisku i polać tłuszczem z cebulą pokrojoną w kostkę i podsmażoną na złoto. Podawać z kwaśną śmietaną.

Pierogi ruskie 123RF/PICSEL

Jeśli szukasz inspiracji na świąteczne gotowanie, sięgnij po nasze sprawdzone przepisy i przekonaj się, jak prosto można stworzyć coś, co zachwyci całą rodzinę. Wystarczy kilka kroków, by na stole pojawiło się danie pełne aromatu i domowego ciepła. Spróbuj już dziś i poczuj klimat świąt w swojej kuchni. Więcej na kobieta.interia.pl

Zapraszamy na www.kobieta.interia.pl/kuchnia INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Bryndziołki. Pierogi z bryndzą i oscypkiem Polsat