To najprostsze ciasto jogurtowe, jakie zrobisz. Znika z blachy w jeden dzień
Miękkie, wilgotne i zawsze się udaje. To ciasto jogurtowe to klasyk, który wraca każdej wiosny. Nie wymaga skomplikowanych składników ani dużego doświadczenia, a efekt potrafi zaskoczyć. Idealne do kawy, na weekend lub gdy goście zapowiedzą się w ostatniej chwili.
Składniki na klasyczne ciasto jogurtowe
- 3 szklanki mąki pszennej,
- 4 jajka,
- 3/4 szklanki oleju,
- 1 szklanka jogurtu naturalnego,
- 1 szklanka cukru,
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia.
Jak zrobić idealne ciasto jogurtowe?
1. Ubijanie jajek
Jajka miksujemy z cukrem przez około 5 minut. Masa powinna stać się jasna, puszysta i wyraźnie zwiększyć objętość. To klucz do lekkiej struktury ciasta.
2. Dodawanie mokrych składników
Do masy wlewamy jogurt oraz olej. Miksujemy krótko, tylko do połączenia składników.
3. Suche składniki
Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia i stopniowo wsypujemy do masy. Mieszamy na niskich obrotach, aby nie napowietrzyć zbyt mocno ciasta.
4. Pieczenie
Ciasto przelewamy do podłużnej formy wyłożonej papierem do pieczenia.
Pieczemy w 200°C przez około 45 minut.
Ważna wskazówka:
Jeśli wierzch zacznie się zbyt szybko rumienić, a środek nadal będzie surowy, wyłącz górne grzanie i dopiekaj ciasto tylko od dołu. Test patyczka sprawdzi się najlepiej, ale warto mieć na uwadze, że to ciasto łatwo rumieni się od góry. Bezpieczniej piec je trochę dłużej w niższej temperaturze, niż wyjąć za wcześnie.
Na co uważać? Najczęstsze błędy
Zbyt krótkie ubijanie jajek z cukrem sprawia, że masa nie nabiera odpowiedniej puszystości, a zbyt szybkie mieszanie mąki może ją niepotrzebnie obciążyć. Problemem bywa też zbyt wysoka temperatura pieczenia od samego początku, przez co wierzch szybko się rumieni, a środek pozostaje surowy.
Warto również pamiętać o regularnym sprawdzaniu ciasta, bo brak kontroli jego środka to jeden z najczęstszych powodów nieudanego wypieku..
Jak urozmaicić przepis?
Ciasto jogurtowe daje ogromne możliwości i łatwo dopasujesz je do sezonu, zawartości lodówki albo własnych upodobań. Wystarczy drobna zmiana, by za każdym razem uzyskać zupełnie inny efekt.
- Dodatek owoców
Pokrojone jabłka sprawią, że wypiek będzie bardziej wilgotny i lekko orzeźwiający, szczególnie, gdy oprószysz je cynamonem. Z kolei truskawki nadadzą mu lekkości i delikatnej słodyczy, idealnej na wiosnę i lato. Możesz też sięgnąć po borówki, maliny albo gruszki, wszystko zależy od tego, co masz pod ręką.
- Kruszonka
Jeśli lubisz bardziej tradycyjne wypieki, posyp wierzch kruszonką. Chrupiąca warstwa kontrastuje z miękkim środkiem i sprawia, że ciasto smakuje jak z domowej cukierni.
- Dodatek cynamonu, kakao
Miłośnicy intensywniejszych smaków mogą dodać do masy cynamon lub kakao. Cynamon wprowadzi ciepły, korzenny aromat, idealny na chłodniejsze dni, natomiast kakao zamieni prosty wypiek w delikatne ciasto czekoladowe. Możesz też podzielić masę na dwie części i zrobić efekt marmurka.