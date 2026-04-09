To najprostsze ciasto jogurtowe, jakie zrobisz. Znika z blachy w jeden dzień

Miękkie, wilgotne i zawsze się udaje. To ciasto jogurtowe to klasyk, który wraca każdej wiosny. Nie wymaga skomplikowanych składników ani dużego doświadczenia, a efekt potrafi zaskoczyć. Idealne do kawy, na weekend lub gdy goście zapowiedzą się w ostatniej chwili.

Spis treści:

  1. Składniki na klasyczne ciasto jogurtowe
  2. Jak zrobić idealne ciasto jogurtowe?
  3. Na co uważać? Najczęstsze błędy
  4. Jak urozmaicić przepis?

Składniki na klasyczne ciasto jogurtowe

  • 3 szklanki mąki pszennej,
  • 4 jajka,
  • 3/4 szklanki oleju,
  • 1 szklanka jogurtu naturalnego,
  • 1 szklanka cukru,
  • 2 łyżeczki proszku do pieczenia.

Jak zrobić idealne ciasto jogurtowe?

1. Ubijanie jajek

Jajka miksujemy z cukrem przez około 5 minut. Masa powinna stać się jasna, puszysta i wyraźnie zwiększyć objętość. To klucz do lekkiej struktury ciasta.

2. Dodawanie mokrych składników

Do masy wlewamy jogurt oraz olej. Miksujemy krótko, tylko do połączenia składników.

3. Suche składniki

Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia i stopniowo wsypujemy do masy. Mieszamy na niskich obrotach, aby nie napowietrzyć zbyt mocno ciasta.

4. Pieczenie

Ciasto przelewamy do podłużnej formy wyłożonej papierem do pieczenia.

Pieczemy w 200°C przez około 45 minut.

Ważna wskazówka:

Jeśli wierzch zacznie się zbyt szybko rumienić, a środek nadal będzie surowy, wyłącz górne grzanie i dopiekaj ciasto tylko od dołu. Test patyczka sprawdzi się najlepiej, ale warto mieć na uwadze, że to ciasto łatwo rumieni się od góry. Bezpieczniej piec je trochę dłużej w niższej temperaturze, niż wyjąć za wcześnie.

Zobacz również:

Połączenie pysznego smaku i niezbędnych wartości odżywczych - te muffinki to prawdziwy rarytas
Kuchnia

Deser, który pomaga przy anemii? Nigdy się nie domyślisz, co kryją te babeczki

Karolina Woźniak

Na co uważać? Najczęstsze błędy

Zbyt krótkie ubijanie jajek z cukrem sprawia, że masa nie nabiera odpowiedniej puszystości, a zbyt szybkie mieszanie mąki może ją niepotrzebnie obciążyć. Problemem bywa też zbyt wysoka temperatura pieczenia od samego początku, przez co wierzch szybko się rumieni, a środek pozostaje surowy.

Warto również pamiętać o regularnym sprawdzaniu ciasta, bo brak kontroli jego środka to jeden z najczęstszych powodów nieudanego wypieku..

Jak urozmaicić przepis?

Ciasto jogurtowe daje ogromne możliwości i łatwo dopasujesz je do sezonu, zawartości lodówki albo własnych upodobań. Wystarczy drobna zmiana, by za każdym razem uzyskać zupełnie inny efekt.

  • Dodatek owoców

Pokrojone jabłka sprawią, że wypiek będzie bardziej wilgotny i lekko orzeźwiający, szczególnie, gdy oprószysz je cynamonem. Z kolei truskawki nadadzą mu lekkości i delikatnej słodyczy, idealnej na wiosnę i lato. Możesz też sięgnąć po borówki, maliny albo gruszki, wszystko zależy od tego, co masz pod ręką.

  • Kruszonka

Jeśli lubisz bardziej tradycyjne wypieki, posyp wierzch kruszonką. Chrupiąca warstwa kontrastuje z miękkim środkiem i sprawia, że ciasto smakuje jak z domowej cukierni.

  • Dodatek cynamonu, kakao

Miłośnicy intensywniejszych smaków mogą dodać do masy cynamon lub kakao. Cynamon wprowadzi ciepły, korzenny aromat, idealny na chłodniejsze dni, natomiast kakao zamieni prosty wypiek w delikatne ciasto czekoladowe. Możesz też podzielić masę na dwie części i zrobić efekt marmurka.

Zobacz również:

Cebulowe placki, które przebijają ziemniaczane
Kuchnia

Od razu smaż na dwie patelnie. Ewa Wachowicz zdradza przepis na placki cebulowe

Natalia Jabłońska
"Ewa gotuje": Ciasto orzechowo-korzenne z suszonymi śliwkamiPolsat

