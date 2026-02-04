To nie panko ani bułka tarta! Spróbuj kurczaka w tej panierce, a zakochasz się od pierwszego kęsa

Paulina Szymczak

Kurczak w panierce to jedno z tych dań, które wszyscy znamy na pamięć. Bułka tarta, jajko, patelnia i gotowe. Panko bywa ciekawą odmianą, ale i ono szybko przestaje zaskakiwać. Jeśli masz wrażenie, że twoje domowe obiady kręcą się w kółko, warto sięgnąć po coś mniej oczywistego. Oto panierka, która zachwyci cię od pierwszego kęsa!

Dwie panierowane i smażone filety drobiowe z sosem podane z pieczonymi ziemniakami i surówką z kapusty na czarnym talerzu.
Filet z kurczaka w ziemniaczanej panierce123RF/Picsel, 123RF/Picsel123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Ziemniaki i parmezan - duet idealny
  2. Przepis: kurczak w panierce z ziemniaków i parmezanu
  3. Z czym podawać, by wydobyć smak

Ziemniaki i parmezan - duet idealny

Na pierwszy rzut oka to połączenie może wydawać się nietypowe, ale w kuchni działa bezbłędnie. Surowe ziemniaki, starte na drobnych oczkach tarki, tworzą bazę panierki. Po lekkim odciśnięciu nadmiaru wody stają się elastyczne i świetnie trzymają się mięsa. Parmezan dodaje intensywnego, lekko orzechowego smaku i sprawia, że panierka pięknie się rumieni. Razem tworzą chrupiącą skorupkę, która nie potrzebuje wielu dodatków.

Dłonie osoby trącej ziemniaka na tarce, na blacie drewnianym znajdują się świeże ziemniaki oraz worek jutowy, w tle kuchenne szafki.
Panierka z ziemniaków to doskonała alternatywa dla bułki tartej 123RF/Picsel, 123RF/Picsel123RF/PICSEL

Przepis: kurczak w panierce z ziemniaków i parmezanu

Składniki (na 2-3 porcje):

  • 2 pojedyncze piersi z kurczaka
  • 2 średnie ziemniaki
  • 60-80 g drobno startego parmezanu
  • 1 jajko
  • sól i świeżo mielony pieprz
  • opcjonalnie: czosnek w proszku, suszony tymianek lub oregano
  • olej do smażenia lub oliwa (jeśli pieczesz)

    Krok 1: przygotowanie kurczaka

    Piersi z kurczaka oczyść i osusz papierowym ręcznikiem. Pokrój je na mniejsze kawałki lub wzdłuż na cieńsze filety. Dopraw solą i pieprzem z obu stron. Odstaw na kilka minut, aby mięso nabrało smaku.

    Krok 2: przygotowanie panierki ziemniaczanej

    Ziemniaki obierz i zetrzyj na drobnych oczkach tarki. Przełóż na sito lub do czystej ściereczki i dokładnie odciśnij nadmiar wody. To bardzo ważny etap - zbyt wilgotne ziemniaki nie będą się dobrze smażyć. Do odciśniętych ziemniaków dodaj starty parmezan, jajko oraz ewentualne przyprawy. Całość dokładnie wymieszaj.

    Krok 3: panierowanie mięsa

    Każdy kawałek kurczaka dokładnie obtocz w ziemniaczano-serowej masie, delikatnie dociskając panierkę do mięsa. Warstwa nie powinna być zbyt gruba, ale musi szczelnie pokrywać całą powierzchnię.

    Krok 4: smażenie lub pieczenie

    Na patelni rozgrzej olej na średnim ogniu. Układaj kawałki kurczaka i smaż po kilka minut z każdej strony, aż panierka stanie się złota i chrupiąca, a mięso w środku będzie gotowe.

    Jeśli wolisz wersję z piekarnika, ułóż kurczaka na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, skrop delikatnie oliwą i piecz w 190°C przez około 25-30 minut, obracając kawałki w połowie czasu.

    Z czym podawać, by wydobyć smak

    Kurczak w tej panierce najlepiej smakuje z lekkimi dodatkami. Prosta sałatka z rukoli, jogurtowy sos czosnkowy, mizeria albo surówka z kiszonej kapusty świetnie równoważą serową chrupkość. To danie nie potrzebuje ciężkich sosów ani frytek, choć i z nimi poradzi sobie bez problemu.

    Kolorowa sałatka z plasterkami ogórka, jajeczek przepiórczych, kawałkami marchewki, kukurydzą, czerwonej kapusty i sałatą na jasnym talerzu, trzymanym przez dwie ręce.
    Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanvaProINTERIA.PL
