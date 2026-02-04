To nie panko ani bułka tarta! Spróbuj kurczaka w tej panierce, a zakochasz się od pierwszego kęsa

Spis treści: Ziemniaki i parmezan - duet idealny Przepis: kurczak w panierce z ziemniaków i parmezanu Z czym podawać, by wydobyć smak

Ziemniaki i parmezan - duet idealny

Na pierwszy rzut oka to połączenie może wydawać się nietypowe, ale w kuchni działa bezbłędnie. Surowe ziemniaki, starte na drobnych oczkach tarki, tworzą bazę panierki. Po lekkim odciśnięciu nadmiaru wody stają się elastyczne i świetnie trzymają się mięsa. Parmezan dodaje intensywnego, lekko orzechowego smaku i sprawia, że panierka pięknie się rumieni. Razem tworzą chrupiącą skorupkę, która nie potrzebuje wielu dodatków.

Panierka z ziemniaków to doskonała alternatywa dla bułki tartej 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Przepis: kurczak w panierce z ziemniaków i parmezanu

Składniki (na 2-3 porcje):

2 pojedyncze piersi z kurczaka

2 średnie ziemniaki

60-80 g drobno startego parmezanu

1 jajko

sól i świeżo mielony pieprz

opcjonalnie: czosnek w proszku, suszony tymianek lub oregano

olej do smażenia lub oliwa (jeśli pieczesz)

Krok 1: przygotowanie kurczaka

Piersi z kurczaka oczyść i osusz papierowym ręcznikiem. Pokrój je na mniejsze kawałki lub wzdłuż na cieńsze filety. Dopraw solą i pieprzem z obu stron. Odstaw na kilka minut, aby mięso nabrało smaku.

Krok 2: przygotowanie panierki ziemniaczanej

Ziemniaki obierz i zetrzyj na drobnych oczkach tarki. Przełóż na sito lub do czystej ściereczki i dokładnie odciśnij nadmiar wody. To bardzo ważny etap - zbyt wilgotne ziemniaki nie będą się dobrze smażyć. Do odciśniętych ziemniaków dodaj starty parmezan, jajko oraz ewentualne przyprawy. Całość dokładnie wymieszaj.

Krok 3: panierowanie mięsa

Każdy kawałek kurczaka dokładnie obtocz w ziemniaczano-serowej masie, delikatnie dociskając panierkę do mięsa. Warstwa nie powinna być zbyt gruba, ale musi szczelnie pokrywać całą powierzchnię.

Krok 4: smażenie lub pieczenie

Na patelni rozgrzej olej na średnim ogniu. Układaj kawałki kurczaka i smaż po kilka minut z każdej strony, aż panierka stanie się złota i chrupiąca, a mięso w środku będzie gotowe.

Jeśli wolisz wersję z piekarnika, ułóż kurczaka na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, skrop delikatnie oliwą i piecz w 190°C przez około 25-30 minut, obracając kawałki w połowie czasu.

Z czym podawać, by wydobyć smak

Kurczak w tej panierce najlepiej smakuje z lekkimi dodatkami. Prosta sałatka z rukoli, jogurtowy sos czosnkowy, mizeria albo surówka z kiszonej kapusty świetnie równoważą serową chrupkość. To danie nie potrzebuje ciężkich sosów ani frytek, choć i z nimi poradzi sobie bez problemu.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło CanvaPro INTERIA.PL

