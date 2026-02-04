To nie panko ani bułka tarta! Spróbuj kurczaka w tej panierce, a zakochasz się od pierwszego kęsa
Kurczak w panierce to jedno z tych dań, które wszyscy znamy na pamięć. Bułka tarta, jajko, patelnia i gotowe. Panko bywa ciekawą odmianą, ale i ono szybko przestaje zaskakiwać. Jeśli masz wrażenie, że twoje domowe obiady kręcą się w kółko, warto sięgnąć po coś mniej oczywistego. Oto panierka, która zachwyci cię od pierwszego kęsa!
Spis treści:
- Ziemniaki i parmezan - duet idealny
- Przepis: kurczak w panierce z ziemniaków i parmezanu
- Z czym podawać, by wydobyć smak
Ziemniaki i parmezan - duet idealny
Na pierwszy rzut oka to połączenie może wydawać się nietypowe, ale w kuchni działa bezbłędnie. Surowe ziemniaki, starte na drobnych oczkach tarki, tworzą bazę panierki. Po lekkim odciśnięciu nadmiaru wody stają się elastyczne i świetnie trzymają się mięsa. Parmezan dodaje intensywnego, lekko orzechowego smaku i sprawia, że panierka pięknie się rumieni. Razem tworzą chrupiącą skorupkę, która nie potrzebuje wielu dodatków.
Przepis: kurczak w panierce z ziemniaków i parmezanu
Składniki (na 2-3 porcje):
- 2 pojedyncze piersi z kurczaka
- 2 średnie ziemniaki
- 60-80 g drobno startego parmezanu
- 1 jajko
- sól i świeżo mielony pieprz
- opcjonalnie: czosnek w proszku, suszony tymianek lub oregano
- olej do smażenia lub oliwa (jeśli pieczesz)
Krok 1: przygotowanie kurczaka
Piersi z kurczaka oczyść i osusz papierowym ręcznikiem. Pokrój je na mniejsze kawałki lub wzdłuż na cieńsze filety. Dopraw solą i pieprzem z obu stron. Odstaw na kilka minut, aby mięso nabrało smaku.
Krok 2: przygotowanie panierki ziemniaczanej
Ziemniaki obierz i zetrzyj na drobnych oczkach tarki. Przełóż na sito lub do czystej ściereczki i dokładnie odciśnij nadmiar wody. To bardzo ważny etap - zbyt wilgotne ziemniaki nie będą się dobrze smażyć. Do odciśniętych ziemniaków dodaj starty parmezan, jajko oraz ewentualne przyprawy. Całość dokładnie wymieszaj.
Krok 3: panierowanie mięsa
Każdy kawałek kurczaka dokładnie obtocz w ziemniaczano-serowej masie, delikatnie dociskając panierkę do mięsa. Warstwa nie powinna być zbyt gruba, ale musi szczelnie pokrywać całą powierzchnię.
Krok 4: smażenie lub pieczenie
Na patelni rozgrzej olej na średnim ogniu. Układaj kawałki kurczaka i smaż po kilka minut z każdej strony, aż panierka stanie się złota i chrupiąca, a mięso w środku będzie gotowe.
Jeśli wolisz wersję z piekarnika, ułóż kurczaka na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, skrop delikatnie oliwą i piecz w 190°C przez około 25-30 minut, obracając kawałki w połowie czasu.
Z czym podawać, by wydobyć smak
Kurczak w tej panierce najlepiej smakuje z lekkimi dodatkami. Prosta sałatka z rukoli, jogurtowy sos czosnkowy, mizeria albo surówka z kiszonej kapusty świetnie równoważą serową chrupkość. To danie nie potrzebuje ciężkich sosów ani frytek, choć i z nimi poradzi sobie bez problemu.
