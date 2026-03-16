Czym jest tanghulu?

Tanghulu to niezwykła przekąska, która w ostatnich latach stała się globalnym viralem w mediach społecznościowych. Oryginalnie pochodzi z północnych regionów Chin i ma długą historię sięgającą setek lat wstecz - pierwotnie sprzedawano ją na ulicach Pekinu jako zimowy deser z owoców głogu nabitych na patyczek i oblanych twardą, błyszczącą warstwą karmelu.

Dziś tanghulu przygotowuje się z różnych owoców, takich jak truskawki, winogrona, mandarynki czy kiwi. Sekret popularności tkwi w mocnym kontraście: chrupiąca, szklista skorupka cukru pęka przy pierwszym ugryzieniu, odsłaniając soczysty, lekko kwaśny owoc. Ten efekt pęknięcia i chrupania oraz piękny połysk sprawiają, że przekąska nie tylko świetnie smakuje, ale też wygląda spektakularnie na filmach i zdjęciach, dlatego podbiła TikToka i kuchnie na całym świecie.

Jak zrobić domowe tanghulu?

Tanghulu bez problemu zrobisz w domu

Przygotowanie tanghulu nie jest żmudnym procesem. Jeśli jesteś w stanie upilnować temperatury karmelu i masz pod ręką patyczki do szaszłyków i jakiekolwiek ulubione owoce, śmiało możesz przystąpić do działania.

Umyj i bardzo dokładnie osusz owoce (np. truskawki, winogrona, cząstki mandarynek lub pomarańczy itp.), a następnie nabij je na drewniane patyczki. W małym garnku podgrzej 200 g cukru z ok. 100 ml wody nie mieszając, aż powstanie złocisty syrop o temperaturze ok. 150 st. C. Gdy syrop zacznie lekko brązowieć, szybko zanurz każdy patyczek z owocami w karmelu i obróć, aby pokryć je cienką warstwą. Odłóż na papier do pieczenia lub lekko natłuszczoną powierzchnię, by karmel stwardniał. Zajmie to dosłownie kilkadziesiąt sekund. Gotowe tanghulu najlepiej zjeść od razu, gdy skorupka jest idealnie chrupiąca.

