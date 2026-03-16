To nie są zwykłe owocowe szaszłyki. Chińska przekąska podbiła serca i podniebienia na świecie

Karolina Woźniak

Świat dosłownie oszalał na punkcie tej prostej, ale bardzo efektownej przekąski. Tanghulu przygotowują wszyscy - testują nowe rodzaje owoców, eksperymentują z kolorami. W czym tkwi sekret popularności owocowych szaszłyczków?

Owocowe szaszłyki w karmelowej skorupce - tanghulu podbija świat
Viralowa przekąska z owoców zachwyca ludzi na całym świecie

Czym jest tanghulu?

Tanghulu to niezwykła przekąska, która w ostatnich latach stała się globalnym viralem w mediach społecznościowych. Oryginalnie pochodzi z północnych regionów Chin i ma długą historię sięgającą setek lat wstecz - pierwotnie sprzedawano ją na ulicach Pekinu jako zimowy deser z owoców głogu nabitych na patyczek i oblanych twardą, błyszczącą warstwą karmelu.

Dziś tanghulu przygotowuje się z różnych owoców, takich jak truskawki, winogrona, mandarynki czy kiwi. Sekret popularności tkwi w mocnym kontraście: chrupiąca, szklista skorupka cukru pęka przy pierwszym ugryzieniu, odsłaniając soczysty, lekko kwaśny owoc. Ten efekt pęknięcia i chrupania oraz piękny połysk sprawiają, że przekąska nie tylko świetnie smakuje, ale też wygląda spektakularnie na filmach i zdjęciach, dlatego podbiła TikToka i kuchnie na całym świecie.

Jak zrobić domowe tanghulu?

Rzędy czerwonych, błyszczących owoców, najprawdopodobniej jabłek lub wiśni, pokrytych grubą warstwą karmelu i nadzianych na drewniane patyczki, ułożone ciasno obok siebie na metalowej tacy.
Tanghulu bez problemu zrobisz w domu123RF/PICSEL

Przygotowanie tanghulu nie jest żmudnym procesem. Jeśli jesteś w stanie upilnować temperatury karmelu i masz pod ręką patyczki do szaszłyków i jakiekolwiek ulubione owoce, śmiało możesz przystąpić do działania.

Umyj i bardzo dokładnie osusz owoce (np. truskawki, winogrona, cząstki mandarynek lub pomarańczy itp.), a następnie nabij je na drewniane patyczki. W małym garnku podgrzej 200 g cukru z ok. 100 ml wody nie mieszając, aż powstanie złocisty syrop o temperaturze ok. 150 st. C. Gdy syrop zacznie lekko brązowieć, szybko zanurz każdy patyczek z owocami w karmelu i obróć, aby pokryć je cienką warstwą. Odłóż na papier do pieczenia lub lekko natłuszczoną powierzchnię, by karmel stwardniał. Zajmie to dosłownie kilkadziesiąt sekund. Gotowe tanghulu najlepiej zjeść od razu, gdy skorupka jest idealnie chrupiąca.

