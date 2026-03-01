To nie zwykła chałwa. Hiszpańska wersja zachwyca prostotą i smakiem

Turron, często nazywany hiszpańską chałwą, to słodycz, który zachwyca prostotą i intensywnością smaku. Co najlepsze, przygotowanie własnego turronu w domu wcale nie jest skomplikowane, a efekt może rywalizować z najlepszymi hiszpańskimi cukierniami.

Porcja pokrojonego nugatu z widocznymi kawałkami orzechów ułożona na ceramicznym talerzu, wokół leżą okruszki, a tło stanowi drewniana powierzchnia.
Nazywany hiszpańską chałwą przysmak - turron można przygotować w domuNatasha Breen123RF/PICSEL

Hiszpańska chałwa, czyli turron

Tradycyjny hiszpański słodki przysmak - turron - podbija podniebienia na całym świecie. Od wieków przygotowywany i chrupany przez mieszkańców Hiszpanii smakołyk kojarzy się głównie z Bożym Narodzeniem, ale jego popularność przebiła sezonowość i od jakiegoś czasu można go nabyć przez cały rok. Dostępny jest także w Polsce, choć warto bacznie czytać etykiety, by mieć na uwadze jego pochodzenie.

Oryginalny turron występuje w dwóch rodzajach.

Bloki nugatu z orzechami laskowymi oraz innymi rodzajami bakalii, ułożone na targu, z widocznym napisem informującym o rodzaju wyrobu i jego cenie.
Twardy turron jest biały Andrea Izzotti123RF/PICSEL

Twardy turron (duro) powstaje, gdy połączymy podgrzany miód z cukrem z białkami jaj. Dzięki temu ma białą barwę. Do masy dodawane są orzechy, najcześciej migdały, które stanowią ponad 50 proc. przysmaku. Następnie masę umieszcza się w formach i gdy zastygnie, kroi się ją na mniejszcze części. Ta słodka, chrupiąca i lekko ciągnąca przekąska wprawia w dobry nastrój i smakuje lepiej niż niejeden pełen chemicznych dodatków słodycz ze sklepu.

Miękki turron (blando), jak wskazuje nazwa, jest mniej chrupiący i ma kolor karmelu. Przygotowywany z tych samych składników co twardy turron, różni się tym, że uprażone migdały są zmielone, a cała masa jest przpuszczana przez specjalne młyny, które nadają mu tę wyjątkową teksturę, za którą wszyscy przepadają. To prawdopodobnie ta wersja budzi skojarzenia z chałwą.

Twardy turron bez problemu można przygotować we własnej kuchni.

Turron domowy - przepis

Kawałki białej chałwy lub nugatu z orzechami ułożone na okrągłej, drewnianej desce.
Twardy turron jest biału, lekko ciągnący i bardzo chrupiący dzięki całym migdałom123RF/PICSEL

Składniki

Na 2 tabliczki 20x10 cm

  • 300 g miodu (najlepiej jasny, np. wielokwiatowy)
  • 200 g cukru
  • 1 białko (ok. 30 g)
  • 400 g migdałów bez skórki
  • opcjonalnie: wafle opłatkowe do przełożenia
30 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Rozgrzej piekarnik do 170 st. C. Migdały rozsyp na blasze i praż 10 minut, aż lekko się zezłocą i zaczną intensywnie pachnieć. Odstaw je na bok, powinny pozostać ciepłe do momentu dodania do masy.
  2. Do grubego garnka wlej miód i wsyp cukier. Podgrzewaj na średnim ogniu, mieszając, aż cukier całkowicie się rozpuści. Następnie gotuj bez mieszania do temperatury 150-160°C. Jeśli nie używasz termometru, sprawdź syrop, wpuszczając jego kroplę do bardzo zimnej wody. Powinna natychmiast stwardnieć i łamać się jak szkło.
  3. W międzyczasie ubij białko na sztywną pianę.
  4. Gdy syrop osiągnie odpowiednią temperaturę, zmniejsz ogień do minimum i cienkim strumieniem wlewaj go do ubijanego białka, cały czas miksując.
  5. Gotową masę przełóż z powrotem do garnka i podgrzewaj na bardzo małym ogniu przez 2-3 minuty, stale mieszając, aż zgęstnieje i stanie się bardziej matowa.
  6. Wsyp ciepłe migdały i szybko, ale dokładnie wymieszaj - masa będzie bardzo gęsta i lepka, więc trzeba działać sprawnie.
  7. Formę wyłóż papierem do pieczenia lub opłatkiem. Przełóż masę, wyrównaj i mocno dociśnij (można pomóc sobie drugim arkuszem papieru lub drugim opłatkiem).
  8. Pozostaw do całkowitego wystygnięcia i stwardnienia na co najmniej 6 godzin, najlepiej przez całą noc.
  9. Przechowuj w szczelnym pojemniku w suchym miejscu.

