Hiszpańska chałwa, czyli turron

Tradycyjny hiszpański słodki przysmak - turron - podbija podniebienia na całym świecie. Od wieków przygotowywany i chrupany przez mieszkańców Hiszpanii smakołyk kojarzy się głównie z Bożym Narodzeniem, ale jego popularność przebiła sezonowość i od jakiegoś czasu można go nabyć przez cały rok. Dostępny jest także w Polsce, choć warto bacznie czytać etykiety, by mieć na uwadze jego pochodzenie.

Oryginalny turron występuje w dwóch rodzajach.

Twardy turron jest biały Andrea Izzotti 123RF/PICSEL

Twardy turron (duro) powstaje, gdy połączymy podgrzany miód z cukrem z białkami jaj. Dzięki temu ma białą barwę. Do masy dodawane są orzechy, najcześciej migdały, które stanowią ponad 50 proc. przysmaku. Następnie masę umieszcza się w formach i gdy zastygnie, kroi się ją na mniejszcze części. Ta słodka, chrupiąca i lekko ciągnąca przekąska wprawia w dobry nastrój i smakuje lepiej niż niejeden pełen chemicznych dodatków słodycz ze sklepu.

Miękki turron (blando), jak wskazuje nazwa, jest mniej chrupiący i ma kolor karmelu. Przygotowywany z tych samych składników co twardy turron, różni się tym, że uprażone migdały są zmielone, a cała masa jest przpuszczana przez specjalne młyny, które nadają mu tę wyjątkową teksturę, za którą wszyscy przepadają. To prawdopodobnie ta wersja budzi skojarzenia z chałwą.

Twardy turron bez problemu można przygotować we własnej kuchni.

Turron domowy - przepis

Twardy turron jest biału, lekko ciągnący i bardzo chrupiący dzięki całym migdałom 123RF/PICSEL

Składniki Na 2 tabliczki 20x10 cm 300 g miodu (najlepiej jasny, np. wielokwiatowy)

200 g cukru

1 białko (ok. 30 g)

400 g migdałów bez skórki

opcjonalnie: wafle opłatkowe do przełożenia 30 min 3-4

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 170 st. C. Migdały rozsyp na blasze i praż 10 minut, aż lekko się zezłocą i zaczną intensywnie pachnieć. Odstaw je na bok, powinny pozostać ciepłe do momentu dodania do masy. Do grubego garnka wlej miód i wsyp cukier. Podgrzewaj na średnim ogniu, mieszając, aż cukier całkowicie się rozpuści. Następnie gotuj bez mieszania do temperatury 150-160°C. Jeśli nie używasz termometru, sprawdź syrop, wpuszczając jego kroplę do bardzo zimnej wody. Powinna natychmiast stwardnieć i łamać się jak szkło. W międzyczasie ubij białko na sztywną pianę. Gdy syrop osiągnie odpowiednią temperaturę, zmniejsz ogień do minimum i cienkim strumieniem wlewaj go do ubijanego białka, cały czas miksując. Gotową masę przełóż z powrotem do garnka i podgrzewaj na bardzo małym ogniu przez 2-3 minuty, stale mieszając, aż zgęstnieje i stanie się bardziej matowa. Wsyp ciepłe migdały i szybko, ale dokładnie wymieszaj - masa będzie bardzo gęsta i lepka, więc trzeba działać sprawnie. Formę wyłóż papierem do pieczenia lub opłatkiem. Przełóż masę, wyrównaj i mocno dociśnij (można pomóc sobie drugim arkuszem papieru lub drugim opłatkiem). Pozostaw do całkowitego wystygnięcia i stwardnienia na co najmniej 6 godzin, najlepiej przez całą noc. Przechowuj w szczelnym pojemniku w suchym miejscu.

