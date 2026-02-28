Spis treści: Po jakie produkty sięgać, by zmniejszyć stan zapalny w organizmie? Zupa przeciwzapalna - przepis

Po jakie produkty sięgać, by zmniejszyć stan zapalny w organizmie?

Na temat przewlekłych stanów zapalnych w organizmie głos zabrał dietetyk Bartek Kulczyński, który na platformie YouTube prowadzi swój kanał, dzieląc się wiedzą m.in. w kontekście zdrowych wyborów żywieniowych.

Kulczyński stopień naukowy doktora posiada z technologii żywności i żywienia, i jak podkreśla - nie jest lekarzem, ale w swoim dorobku ma mam 67 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. "Od 2018 roku jestem zatrudniony przez Uniwersytet Przyrodniczy, gdzie prowadzę zajęcia ze studentami dietetyki i technologii żywności" - pisze o sobie Kulczyński.

Kulczyński wskazuje na konkretne produkty spożywcze, które powinny znaleźć się w codziennej diecie, jeśli chcemy skutecznie przeciwdziałać stanom zapalnym w organizmie. Co więcej, z podanych produktów warto przygotować smaczną i zdrową zupę.

Przede wszystkim należy sięgać po czosnek, ponieważ, jak tłumaczy dr Kulczyński, swoje właściwości przeciwzapalne zawdzięcza składnikowi o nazwie allicyna. Ponadto czosnek jest jednym z najlepiej przebadanych produktów pod względem właściwości przeciwzapalnych.

"Podobne związki przeciwzapalne, które występują w czosnku, zawiera także cebula, stąd również ten produkt uwzględniłem jako składnik zupy przeciwzapalnej" - mówi Bartek Kulczyński.

Kolejnym składnikiem, którego z uwagi na świetne działanie przeciwzapalne nie może zabraknąć w zupie, jest kurkuma. "Analiza aż 66 badań z 2023 roku potwierdziła, że spożywanie kurkumy i składnika aktywnego w niej, czyli kurkuminy, wiąże się ze znacznym zmniejszeniem stanu zapalnego w przypadku współwystępowania wielu różnych chorób" - tłumaczy ekspert.

Chcąc jednak jak najbardziej efektywnie wykorzystać właściwości kurkumy, należy łączyć ją z pieprzem. Jest to o tyle istotne, gdyż składnik w pieprzu, mianowicie piperyna, aż czterokrotnie zwiększa przyswajalność kurkuminy znajdującej się w kurkumie.

W zupie przeciwzapalnej nie może również zabraknąć innych składników charakteryzujących się działaniem przeciwzapalnym, w tym: imbiru i brokułu. W przypadku brokułu warto podkreślić, że to warzywo surowe zawiera nawet dziesięciokrotnie więcej sulforafanu, czyli przeciwzapalnego składnika, w porównaniu do brokułu gotowanego. W związku z tym brokuły do zupy należy dodać na sam koniec jej gotowania.

Pozostałe składniki niezbędne do przygotowania przeciwzapalnej zupy to marchew, pomidory, oliwa, kiełki brokułu.

Najwięcej właściwości zdrowotnych mają surowe brokuły 123RF/PICSEL

Zupa przeciwzapalna - przepis

Do przygotowania zupy przeciwzapalnej z przepisu dr. Bartka Kulczyńskiego potrzebujesz:

2 średnie cebule,

6 ząbków czosnku,

3 cm świeżego imbiru,

1,5 łyżeczki kurkumy,

½ łyżeczki pieprzu,

4 marchewki,

1 brokuł,

5 pomidorów,

1 litr bulionu warzywnego,

200 ml mleczka kokosowego,

4 łyżki oliwy extra virgin,

sok z połowy cytryny,

garść natki pietruszki i kiełki brokułu.

W garnku należy rozgrzać na początek dwie łyżki oliwy, następnie dodajemy posiekaną cebulę i podsmażamy, aż będzie lekko szklista. Kolejny krok to dodanie czosnku i podsmażanie go na niewielkiej mocy palnika.

W garnku lądują również: starty imbir, kurkuma oraz pieprz. Całość zalewamy bulionem warzywnym i gotujemy przez 10 minut. Marchew obieramy i kroimy w cienkie plasterki, następnie wrzucamy ją do małego garnka, zalewamy wodą lub częścią bulionu do poziomu jej przykrycia. Gotujemy przez ok. 12 minut, aż zmięknie - wyjaśnia dr Kulczyński.

Ugotowaną marchewkę odcedzamy i miksujemy na gładkie puree. W trakcie gotowania marchwi na patelni przez ok. 10 minut podduszamy pomidory na jeden łyżce oliwy. Do garnka z zupą dodajemy marchew i pomidory.

Na sam koniec dodajemy drobno posiekane różyczki brokułu i gotujemy przez 3 minuty. Dodajemy jeszcze mleczko kokosowe, jedną łyżkę oliwy, sok z cytryny, sól, natkę pietruszki i kiełki brokułu. Gotowe.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia Kazadi INTERIA.PL