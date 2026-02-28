To prawdopodobnie najlepsza zupa na stany zapalne w twoim organizmie
Utrzymujące się w organizmie stany zapalne mogą stanowić skuteczny fundament do rozwoju wielu groźnych chorób. Dobór odpowiednich składników odżywczych w codziennej diecie może skuteczne minimalizować ryzyko powstawania wspomnianych stanów zapalnych. Zatem, które produkty spożywcze powinny stanowić dla nas priorytet?
Spis treści:
- Po jakie produkty sięgać, by zmniejszyć stan zapalny w organizmie?
- Zupa przeciwzapalna - przepis
Po jakie produkty sięgać, by zmniejszyć stan zapalny w organizmie?
Na temat przewlekłych stanów zapalnych w organizmie głos zabrał dietetyk Bartek Kulczyński, który na platformie YouTube prowadzi swój kanał, dzieląc się wiedzą m.in. w kontekście zdrowych wyborów żywieniowych.
Kulczyński stopień naukowy doktora posiada z technologii żywności i żywienia, i jak podkreśla - nie jest lekarzem, ale w swoim dorobku ma mam 67 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. "Od 2018 roku jestem zatrudniony przez Uniwersytet Przyrodniczy, gdzie prowadzę zajęcia ze studentami dietetyki i technologii żywności" - pisze o sobie Kulczyński.
Kulczyński wskazuje na konkretne produkty spożywcze, które powinny znaleźć się w codziennej diecie, jeśli chcemy skutecznie przeciwdziałać stanom zapalnym w organizmie. Co więcej, z podanych produktów warto przygotować smaczną i zdrową zupę.
Przede wszystkim należy sięgać po czosnek, ponieważ, jak tłumaczy dr Kulczyński, swoje właściwości przeciwzapalne zawdzięcza składnikowi o nazwie allicyna. Ponadto czosnek jest jednym z najlepiej przebadanych produktów pod względem właściwości przeciwzapalnych.
"Podobne związki przeciwzapalne, które występują w czosnku, zawiera także cebula, stąd również ten produkt uwzględniłem jako składnik zupy przeciwzapalnej" - mówi Bartek Kulczyński.
Kolejnym składnikiem, którego z uwagi na świetne działanie przeciwzapalne nie może zabraknąć w zupie, jest kurkuma. "Analiza aż 66 badań z 2023 roku potwierdziła, że spożywanie kurkumy i składnika aktywnego w niej, czyli kurkuminy, wiąże się ze znacznym zmniejszeniem stanu zapalnego w przypadku współwystępowania wielu różnych chorób" - tłumaczy ekspert.
Chcąc jednak jak najbardziej efektywnie wykorzystać właściwości kurkumy, należy łączyć ją z pieprzem. Jest to o tyle istotne, gdyż składnik w pieprzu, mianowicie piperyna, aż czterokrotnie zwiększa przyswajalność kurkuminy znajdującej się w kurkumie.
W zupie przeciwzapalnej nie może również zabraknąć innych składników charakteryzujących się działaniem przeciwzapalnym, w tym: imbiru i brokułu. W przypadku brokułu warto podkreślić, że to warzywo surowe zawiera nawet dziesięciokrotnie więcej sulforafanu, czyli przeciwzapalnego składnika, w porównaniu do brokułu gotowanego. W związku z tym brokuły do zupy należy dodać na sam koniec jej gotowania.
Pozostałe składniki niezbędne do przygotowania przeciwzapalnej zupy to marchew, pomidory, oliwa, kiełki brokułu.
Zupa przeciwzapalna - przepis
Do przygotowania zupy przeciwzapalnej z przepisu dr. Bartka Kulczyńskiego potrzebujesz:
- 2 średnie cebule,
- 6 ząbków czosnku,
- 3 cm świeżego imbiru,
- 1,5 łyżeczki kurkumy,
- ½ łyżeczki pieprzu,
- 4 marchewki,
- 1 brokuł,
- 5 pomidorów,
- 1 litr bulionu warzywnego,
- 200 ml mleczka kokosowego,
- 4 łyżki oliwy extra virgin,
- sok z połowy cytryny,
- garść natki pietruszki i kiełki brokułu.
W garnku należy rozgrzać na początek dwie łyżki oliwy, następnie dodajemy posiekaną cebulę i podsmażamy, aż będzie lekko szklista. Kolejny krok to dodanie czosnku i podsmażanie go na niewielkiej mocy palnika.
W garnku lądują również: starty imbir, kurkuma oraz pieprz. Całość zalewamy bulionem warzywnym i gotujemy przez 10 minut. Marchew obieramy i kroimy w cienkie plasterki, następnie wrzucamy ją do małego garnka, zalewamy wodą lub częścią bulionu do poziomu jej przykrycia. Gotujemy przez ok. 12 minut, aż zmięknie - wyjaśnia dr Kulczyński.
Ugotowaną marchewkę odcedzamy i miksujemy na gładkie puree. W trakcie gotowania marchwi na patelni przez ok. 10 minut podduszamy pomidory na jeden łyżce oliwy. Do garnka z zupą dodajemy marchew i pomidory.
Na sam koniec dodajemy drobno posiekane różyczki brokułu i gotujemy przez 3 minuty. Dodajemy jeszcze mleczko kokosowe, jedną łyżkę oliwy, sok z cytryny, sól, natkę pietruszki i kiełki brokułu. Gotowe.
