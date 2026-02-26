Spis treści: Jak zrobić tradycyjny żurek na zakwasie? Żurek chrzanowy - przepis

Jak zrobić tradycyjny żurek na zakwasie?

Przystępując do zrobienia żurku, możemy sięgnąć po dobrej jakości, gotowy zakwas lub przygotować go kilka dni wcześniej samemu. Wówczas warto pamiętać, by do zakwasu na żurek używać mąki żytniej typ 2000, która nada mu wyrazistego charakteru.

Co jeszcze jest niezbędne w dobrym żurku? Oczywiście aromat wędzonki, który uzyskamy poprzez dodanie m.in. dobrej jakości boczku i kiełbasy. Chcąc cieszyć się wyjątkowym smakiem żurku, nie może w nim zabraknąć suszonych grzybów i kilku przypraw. Czas zakasać rękawy i przystąpić do gotowania. Do przygotowania żurku potrzebujesz:

Składniki na bulion warzywny z grzybami

włoszczyzna - 1 pęczek,

suszone grzyby - 10 szt.

ziele angielskie - 4 szt.

liście laurowe - 4 szt.

Składniki na żurek

zakwas z mąki żytniej - 500 ml,

bulion warzywny z grzybami - 500 ml,

cebula - 1 szt.,

kiełbasa śląska - 500 g,

boczek wędzony - 250 g,

suszony majeranek - 2 łyżki,

chrzan tarty - 4 łyżeczki,

czosnek - 4 ząbki,

śmietanka 30 proc. - 150 ml,

natka pietruszki,

olej,

sól,

pieprz.

Żurek ma wiele walorów 123RF/PICSEL

Żurek chrzanowy - przepis

Zaczynamy od namoczenia suszonych grzybów. Te dary natury należy następnie ugotować wraz z jarzynami, zielem angielskim i liśćmi laurowymi. Wywaru po grzybach i jarzynach nie pozbywamy się, a ugotowane grzyby kroimy w cienkie paski.

Cebulę siekamy w drobną kostkę i przesmażamy ją wraz z grzybami na patelni z rozgrzanym olejem. Lekko zeszkloną cebulę z grzybami przekładamy z patelni do garnka, w którym będziemy gotować żurek.

Na tę samą patelnię dolewamy oleju i przesmażamy pokrojoną w plasterki kiełbasę śląską oraz boczek. Lekko wytopiona kiełbasa i boczek wędrują do garnka z cebulą i grzybami. Starajmy się odseparować kiełbasę i boczek od tłuszczu pozostałego na patelni.

Do garnka wlewamy pół litra zakwasu z mąki żytniej i pół litra wywaru jarzynowo-grzybowego. Zawartość garnka mieszamy i włączamy palnik. Do garnka wkładamy posiekany w plastry czosnek. Doprawiamy majerankiem, pieprzem i solą, zawartość garnka doprowadzamy do zagotowania.

Gdy zupa się zagotuje, dodajemy śmietankę oraz chrzan tarty. Mieszamy. Zupa ponownie powinna się zagotować na małej mocy palnika. Na koniec próbujemy zupę i w razie potrzeby doprawiamy jeszcze solą i pieprzem. Do zupy opcjonalnie dajemy odrobinę cukru i posiekaną natkę pietruszki. Ponownie mieszamy. Gotowe!

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło

