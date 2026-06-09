To pyszne ciasto robię zawsze w sezonie na rabarbar. Jeden dodatek sprawia, że nie ma sobie równych
Sezon na rabarbar jeszcze trwa. Co roku, przez ten krótki czas, lubię nacieszyć się wyjątkowym smakiem rabarbaru - lekko kwaskowym, przywołującym na myśl sielskie ogrody. Zawsze sprawdza się kompot i ciasta z bezą, ale mój ulubiony przepis to ciasto marcepanowo- rabarbarowe. Wbrew pozorom bardzo proste.
Przygotowanie ciasta jest bardzo proste. Największa trudność? Zdobycie masy marcepanowej. Choć można ją kupić w wielu polskich sklepach, to jednak nie każdy ma ją w swoim asortymencie. Bez problemu można ją za to zamówić on-line.
Ten dodatek nie jest może zbyt popularny, ale potrafi w niesamowity sposób podkręcić smak ciast i muffinek. Wystarczy zetrzeć na tarce o grubych oczkach i dodać do masy.
W sezonie robię to ciasto przynajmniej kilka razy. Chociaż rabarbar jest zawsze dominującą nutą, lubię przygotowywać nieco bardziej fantazyjne wersje z dodatkiem innych owoców np. truskawek czy malin.
Składniki
- 100 g masy marcepanowej
- 500 g rabarbaru
- 200 g miękkiego masła
- 2 opakowania cukru waniliowego
- 200 g cukru
- 4 jajka
- 275g mąki
- 100 g mielonych migdałów
- Pół opakowania proszku do pieczenia
- 100 g jogurtu naturalnego
- Cukier puder do posypania
Przygotowanie:
Masę marcepanową utrzeć. Rabarbar pokroić na odcinki po ok. 1 cm. Masło, cukier, cukier waniliowy, marcepan utrzeć za pomocą robota kuchennego na kremową masę. Kolejno dodawać jajka. Dodawać mąkę zmieszaną z migdałami i proszkiem do pieczenia, na przemian z jogurtem. Wmieszać rabarbar. Ciasto nałożyć do prostokątnej formy (nasmarowanej tłuszczem i wysypanej mąką). Piec w 175 st. C przez 60-75 minut. Po 45 minutach przykryć folią aluminiową. Przed podaniem oprószyć cukrem pudrem.