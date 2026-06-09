Przygotowanie ciasta jest bardzo proste. Największa trudność? Zdobycie masy marcepanowej. Choć można ją kupić w wielu polskich sklepach, to jednak nie każdy ma ją w swoim asortymencie. Bez problemu można ją za to zamówić on-line.

Ten dodatek nie jest może zbyt popularny, ale potrafi w niesamowity sposób podkręcić smak ciast i muffinek. Wystarczy zetrzeć na tarce o grubych oczkach i dodać do masy.

W sezonie robię to ciasto przynajmniej kilka razy. Chociaż rabarbar jest zawsze dominującą nutą, lubię przygotowywać nieco bardziej fantazyjne wersje z dodatkiem innych owoców np. truskawek czy malin.

Składniki 100 g masy marcepanowej

500 g rabarbaru

200 g miękkiego masła

2 opakowania cukru waniliowego

200 g cukru

4 jajka

275g mąki

100 g mielonych migdałów

Pół opakowania proszku do pieczenia

100 g jogurtu naturalnego

Cukier puder do posypania

Przygotowanie:

Masę marcepanową utrzeć. Rabarbar pokroić na odcinki po ok. 1 cm. Masło, cukier, cukier waniliowy, marcepan utrzeć za pomocą robota kuchennego na kremową masę. Kolejno dodawać jajka. Dodawać mąkę zmieszaną z migdałami i proszkiem do pieczenia, na przemian z jogurtem. Wmieszać rabarbar. Ciasto nałożyć do prostokątnej formy (nasmarowanej tłuszczem i wysypanej mąką). Piec w 175 st. C przez 60-75 minut. Po 45 minutach przykryć folią aluminiową. Przed podaniem oprószyć cukrem pudrem.





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