To pyszne ciasto robię zawsze w sezonie na rabarbar. Jeden dodatek sprawia, że nie ma sobie równych

InteriaKobieta Redakcja

Sezon na rabarbar jeszcze trwa. Co roku, przez ten krótki czas, lubię nacieszyć się wyjątkowym smakiem rabarbaru - lekko kwaskowym, przywołującym na myśl sielskie ogrody. Zawsze sprawdza się kompot i ciasta z bezą, ale mój ulubiony przepis to ciasto marcepanowo- rabarbarowe. Wbrew pozorom bardzo proste.

Upieczone ciasto marcepanowo-rabarbarowe z kawałkami rabarbaru i truskawek w prostokątnej blasze.
Ciasto marcepanowo-rabarbarowe jest bardzo proste. Czasami dodaję do niego garść truskawek123RF/PICSEL

Przygotowanie ciasta jest bardzo proste. Największa trudność? Zdobycie masy marcepanowej. Choć można ją kupić w wielu polskich sklepach, to jednak nie każdy ma ją w swoim asortymencie. Bez problemu można ją za to zamówić on-line.

Ten dodatek nie jest może zbyt popularny, ale potrafi w niesamowity sposób podkręcić smak ciast i muffinek. Wystarczy zetrzeć na tarce o grubych oczkach i dodać do masy.

W sezonie robię to ciasto przynajmniej kilka razy. Chociaż rabarbar jest zawsze dominującą nutą, lubię przygotowywać nieco bardziej fantazyjne wersje z dodatkiem innych owoców np. truskawek czy malin.

Składniki

  • 100 g masy marcepanowej
  • 500 g rabarbaru
  • 200 g miękkiego masła
  • 2 opakowania cukru waniliowego
  • 200 g cukru
  • 4 jajka
  • 275g mąki
  • 100 g mielonych migdałów
  • Pół opakowania proszku do pieczenia
  • 100 g jogurtu naturalnego
  • Cukier puder do posypania

Przygotowanie:

Masę marcepanową utrzeć. Rabarbar pokroić na odcinki po ok. 1 cm. Masło, cukier, cukier waniliowy, marcepan utrzeć za pomocą robota kuchennego na kremową masę. Kolejno dodawać jajka. Dodawać mąkę zmieszaną z migdałami i proszkiem do pieczenia, na przemian z jogurtem. Wmieszać rabarbar. Ciasto nałożyć do prostokątnej formy (nasmarowanej tłuszczem i wysypanej mąką). Piec w 175 st. C przez 60-75 minut. Po 45 minutach przykryć folią aluminiową. Przed podaniem oprószyć cukrem pudrem.

Zobacz również:

Żeberka w słodko pikantnej marynacie wspaniale smakują z surówką
Kuchnia

Robię zawsze, kiedy znajomi wpadają na grilla. Tak pieczone żeberka przygotowywał mój tata

InteriaKobieta Redakcja


"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orangePolsat
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze