To pyszne źródło omega 3. Chroni układ nerwowy i serce

Anna Gburek

Anna Gburek

Te niewielkie rybki o łuskach połyskujących na niebiesko dawniej stanowiły codzienny element diety Polaków. Dziś często o nich zapominamy. Jest to jednak duży błąd, ponieważ są tanie, bardzo zdrowe i można z nich wyczarować dania na każdą okazję.

Rządki sardynek ułożonych na kremowej bazie, posypane świeżym koperkiem i przyprawami, udekorowane połówką jajka na twardo z płynnym żółtkiem. W tle zielone szparagi, kromki świeżego pieczywa oraz ćwiartki cytryny.
Te dania zrobisz w 15 minut. Są bogate w omega 3, witaminę D i B12123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego warto jeść szprotki?
  2. Jak wykorzystać szprotki w kuchni?
  3. Pasta ze szprotek do kanapek
  4. Sałatka ze szprotkami
  5. Przekąska ze szprotek
  6. Makaron ze szprotkami

Dlaczego warto jeść szprotki?

Szprotki to małe ryby należące do rodziny śledziowatych. Występują w dużych stadach i odżywiają się przede wszystkim planktonem. Łowi się je w takich akwenach jak Morze Bałtyckie, Śródziemne, Północne oraz Morze Czarne. W sprzedaży dostępne są świeże, wędzone lub suszone szprotki. Dużą popularnością cieszą się także ryby w puszce z różnego rodzaju sosami lub olejem.

Dlaczego warto je jeść? W tych kilkunastocentymetrowych rybkach kryje się prawdziwa moc cennych dla zdrowia składników. Ryby te pozbawione są niemal ości i zazwyczaj je się je z kręgosłupem, dzięki temu dostarczają dużej ilości wapnia. Ponadto w ich mięsie znajduje się spora dawka witaminy D. To sprawia, że szprotki chronią przed utratą masy kostnej oraz w późniejszym wieku przed osteoporozą. Są ważne także w diecie dzieci, które wciąż rosną.

W mięsie szprotek znajdują się również witaminy z grupy B, które dbają o prawidłowy rozwój i funkcjonowanie układu nerwowego. Są źródłem cennej witaminy B12, która bierze udział w produkcji czerwonych krwinek.

    Szprotki są również źródeł nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 o udowodnionym naukowo działaniu wspierającym funkcjonowanie układu krwionośnego. Tłuszcze te obniżają cholesterol i ciśnienie, chroniąc przed wieloma schorzeniami. Ponadto wspierają układ nerwowy i wyciszają stany zapalne. Chronią przed stanami depresyjnymi i wahaniami nastroju. Już 30-40 gramów mięsa szprotek pokrywa dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka na te kwasy.

    W wielu rybach morskich mogą odkładać się metale ciężkie w tym rtęć. Na szczęście nie dotyczy to szprotek. Ryby te jako jedne z niewielu nie kumulują tych substancji, dlatego ich spożycie jest bezpieczne nawet dla dzieci.

    Jak wykorzystać szprotki w kuchni?

    Szprotki są doskonałym produktem do przygotowania wielu dań. Możesz wykorzystać każdą dostępną w sklepie formę. Poniżej znajdziesz kilka przepisów na pastę kanapkową, przekąski czy pyszny obiad z udziałem szprotek.

    Pasta ze szprotek do kanapek

    Składniki

    • wędzone szprotki 30 dag
    • jajko – 2 szt.
    • majonez – 2 łyżki
    • ogórki konserwowe – 2 szt.
    • cebula - połowa
    • sól, pieprz – do smaku

    Przygotowanie pasty kanapkowej ze szprotek

    1. Odetnij główki i ogonki szprotek. Zmiksuj wraz z ugotowanymi na twardo jajkami. Możesz dodać odrobinę oleju.
    2. Ogórki konserwowe pokrój drobno wraz z cebulą i dodaj do pasty.
    3. Na koniec dopraw pastę majonezem, solą i pieprzem.

    Kanapki z pastą ze szprotek możesz podawać posypane świeżym szczypiorkiem, natką pietruszki lub koperkiem.

    Grzanka posmarowana pasztetem, posypana ziarnami słonecznika i dyni, udekorowana gałązką koperku, umieszczona na jasnym talerzu.
    Ze szprotek można zrobić smaczną pastę kanapkową 123RF/PICSEL

    Sałatka ze szprotkami

    Wędzone szprotki stanowią doskonałą przekąskę samą w sobie. Podane wraz ze świeżymi warzywami stanowią wyśmienitą sałatkę na drugie śniadanie czy lunch. Do jej przygotowania potrzebujesz:

    Składniki

    • ogórki - 2 szt.,
    • pomidory koktajlowe 5 szt.,
    • cebula - połowa,
    • czarne oliwki – 7 sztuk,
    • oliwa – 2 łyżki,
    • mix sałat,
    • sól, pieprz do smaku.

    Przygotowanie sałatki ze szprotami

    1. Odetnij głowę i ogonek od wędzonych szprotek.
    2. Do miski włóż sałatę i ułóż na niej szprotki
    3. Cebulę pokrój w kostkę, oliwki przekrój na połowę, posiekaj w plasterki ogórki i pomidory. Następnie warzywa dodaj do sałatki.
    4. Skrop sałatkę oliwą i dopraw do smaku.

    Sałatkę ze szprotami możesz zjadać na lunch czy kolację. Dostarczy dużej ilości witamin, białka i zdrowego tłuszczu.

      Przekąska ze szprotek

      Pyszna przekąska ze szprotek na grzance może stać się hitem każdej imprezy. Do jej przygotowania możesz wykorzystać wędzone szprotki lub konserwowe w oleju.

      Składniki

      • chleb,
      • szprotki,
      • twardy ser ok. 20 dag,
      • czosnek – 1-2 ząbki,
      • majonez - łyżka,
      • ogórek konserwowy,
      • sałata.

      Jak przygotować pyszną przekąskę ze szprotek?

      1. Kromki chleba podpiecz w piekarniku, aby stały się chrupiące.
      2. Twardy ser typu parmezan zetrzyj na drobnych oczkach. Dodaj do niego czosnek i majonez. Wszystko wymieszaj do uzyskania pasty.
      3. Na grzankach układaj sałatę, posmaruj ją łyżką pasty serowej, ułóż szprotkę i plasterek ogórka konserwowego.

      Do przygotowania tej przekąski możesz wykorzystać też bagietkę.

      Makaron ze szprotkami

      Brakuje ci pomysłu na obiad? Wykorzystaj szprotki i zaserwuj swojej rodzinie pyszny makaron ze szprotkami.

      Talerz spaghetti z sosem pomidorowym i kawałkami ryb, udekorowany świeżą bazylią, z widocznym widelcem na talerzu i makaronem w tle.
      Makaron ze szprotkami123RF/PICSEL

      Składniki

      • makaron spaghetti – 200 g,
      • czosnek – 2 ząbki,
      • passatę pomidorową – 150 ml,
      • wędzone szprotki – 10 szt.
      • parmezan,
      • oliwę
      • świeżą bazylię

      Jak przygotować makaron ze szprotkami?

      1. Na patelni rozgrzej oliwę i podsmaż na niej pokrojony drobno czosnek.
      2. Dodaj do czosnku passatę pomidorową i wędzone szprotki. Podgrzewaj, aż szprotki zaczną się rozpadać, a pasata się lekko zredukuje.
      3. Na talerz wyłóż ugotowany makaron i sos. Na wierzchu ułóż fragmenty szprotek.

      Danie podawaj oprószone tartym parmezanem i ozdobione świeżą bazylią.

