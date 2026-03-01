Spis treści: Dlaczego warto jeść szprotki? Jak wykorzystać szprotki w kuchni? Pasta ze szprotek do kanapek Sałatka ze szprotkami Przekąska ze szprotek Makaron ze szprotkami

Dlaczego warto jeść szprotki?

Szprotki to małe ryby należące do rodziny śledziowatych. Występują w dużych stadach i odżywiają się przede wszystkim planktonem. Łowi się je w takich akwenach jak Morze Bałtyckie, Śródziemne, Północne oraz Morze Czarne. W sprzedaży dostępne są świeże, wędzone lub suszone szprotki. Dużą popularnością cieszą się także ryby w puszce z różnego rodzaju sosami lub olejem.

Dlaczego warto je jeść? W tych kilkunastocentymetrowych rybkach kryje się prawdziwa moc cennych dla zdrowia składników. Ryby te pozbawione są niemal ości i zazwyczaj je się je z kręgosłupem, dzięki temu dostarczają dużej ilości wapnia. Ponadto w ich mięsie znajduje się spora dawka witaminy D. To sprawia, że szprotki chronią przed utratą masy kostnej oraz w późniejszym wieku przed osteoporozą. Są ważne także w diecie dzieci, które wciąż rosną.

W mięsie szprotek znajdują się również witaminy z grupy B, które dbają o prawidłowy rozwój i funkcjonowanie układu nerwowego. Są źródłem cennej witaminy B12, która bierze udział w produkcji czerwonych krwinek.

Szprotki są również źródeł nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 o udowodnionym naukowo działaniu wspierającym funkcjonowanie układu krwionośnego. Tłuszcze te obniżają cholesterol i ciśnienie, chroniąc przed wieloma schorzeniami. Ponadto wspierają układ nerwowy i wyciszają stany zapalne. Chronią przed stanami depresyjnymi i wahaniami nastroju. Już 30-40 gramów mięsa szprotek pokrywa dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka na te kwasy.

W wielu rybach morskich mogą odkładać się metale ciężkie w tym rtęć. Na szczęście nie dotyczy to szprotek. Ryby te jako jedne z niewielu nie kumulują tych substancji, dlatego ich spożycie jest bezpieczne nawet dla dzieci.

Jak wykorzystać szprotki w kuchni?

Szprotki są doskonałym produktem do przygotowania wielu dań. Możesz wykorzystać każdą dostępną w sklepie formę. Poniżej znajdziesz kilka przepisów na pastę kanapkową, przekąski czy pyszny obiad z udziałem szprotek.

Pasta ze szprotek do kanapek

Składniki wędzone szprotki 30 dag

jajko – 2 szt.

majonez – 2 łyżki

ogórki konserwowe – 2 szt.

cebula - połowa

sól, pieprz – do smaku

Przygotowanie pasty kanapkowej ze szprotek

Odetnij główki i ogonki szprotek. Zmiksuj wraz z ugotowanymi na twardo jajkami. Możesz dodać odrobinę oleju. Ogórki konserwowe pokrój drobno wraz z cebulą i dodaj do pasty. Na koniec dopraw pastę majonezem, solą i pieprzem.

Kanapki z pastą ze szprotek możesz podawać posypane świeżym szczypiorkiem, natką pietruszki lub koperkiem.

Ze szprotek można zrobić smaczną pastę kanapkową 123RF/PICSEL

Sałatka ze szprotkami

Wędzone szprotki stanowią doskonałą przekąskę samą w sobie. Podane wraz ze świeżymi warzywami stanowią wyśmienitą sałatkę na drugie śniadanie czy lunch. Do jej przygotowania potrzebujesz:

Składniki ogórki - 2 szt.,

pomidory koktajlowe 5 szt.,

cebula - połowa,

czarne oliwki – 7 sztuk,

oliwa – 2 łyżki,

mix sałat,

sól, pieprz do smaku.

Przygotowanie sałatki ze szprotami

Odetnij głowę i ogonek od wędzonych szprotek. Do miski włóż sałatę i ułóż na niej szprotki Cebulę pokrój w kostkę, oliwki przekrój na połowę, posiekaj w plasterki ogórki i pomidory. Następnie warzywa dodaj do sałatki. Skrop sałatkę oliwą i dopraw do smaku.

Sałatkę ze szprotami możesz zjadać na lunch czy kolację. Dostarczy dużej ilości witamin, białka i zdrowego tłuszczu.

Przekąska ze szprotek

Pyszna przekąska ze szprotek na grzance może stać się hitem każdej imprezy. Do jej przygotowania możesz wykorzystać wędzone szprotki lub konserwowe w oleju.

Składniki chleb,

szprotki,

twardy ser ok. 20 dag,

czosnek – 1-2 ząbki,

majonez - łyżka,

ogórek konserwowy,

sałata.

Jak przygotować pyszną przekąskę ze szprotek?

Kromki chleba podpiecz w piekarniku, aby stały się chrupiące. Twardy ser typu parmezan zetrzyj na drobnych oczkach. Dodaj do niego czosnek i majonez. Wszystko wymieszaj do uzyskania pasty. Na grzankach układaj sałatę, posmaruj ją łyżką pasty serowej, ułóż szprotkę i plasterek ogórka konserwowego.

Do przygotowania tej przekąski możesz wykorzystać też bagietkę.

Makaron ze szprotkami

Brakuje ci pomysłu na obiad? Wykorzystaj szprotki i zaserwuj swojej rodzinie pyszny makaron ze szprotkami.

Makaron ze szprotkami 123RF/PICSEL

Składniki makaron spaghetti – 200 g,

czosnek – 2 ząbki,

passatę pomidorową – 150 ml,

wędzone szprotki – 10 szt.

parmezan,

oliwę

świeżą bazylię

Jak przygotować makaron ze szprotkami?

Na patelni rozgrzej oliwę i podsmaż na niej pokrojony drobno czosnek. Dodaj do czosnku passatę pomidorową i wędzone szprotki. Podgrzewaj, aż szprotki zaczną się rozpadać, a pasata się lekko zredukuje. Na talerz wyłóż ugotowany makaron i sos. Na wierzchu ułóż fragmenty szprotek.

Danie podawaj oprószone tartym parmezanem i ozdobione świeżą bazylią.

