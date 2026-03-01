To pyszne źródło omega 3. Chroni układ nerwowy i serce
Te niewielkie rybki o łuskach połyskujących na niebiesko dawniej stanowiły codzienny element diety Polaków. Dziś często o nich zapominamy. Jest to jednak duży błąd, ponieważ są tanie, bardzo zdrowe i można z nich wyczarować dania na każdą okazję.
Spis treści:
- Dlaczego warto jeść szprotki?
- Jak wykorzystać szprotki w kuchni?
- Pasta ze szprotek do kanapek
- Sałatka ze szprotkami
- Przekąska ze szprotek
- Makaron ze szprotkami
Dlaczego warto jeść szprotki?
Szprotki to małe ryby należące do rodziny śledziowatych. Występują w dużych stadach i odżywiają się przede wszystkim planktonem. Łowi się je w takich akwenach jak Morze Bałtyckie, Śródziemne, Północne oraz Morze Czarne. W sprzedaży dostępne są świeże, wędzone lub suszone szprotki. Dużą popularnością cieszą się także ryby w puszce z różnego rodzaju sosami lub olejem.
Dlaczego warto je jeść? W tych kilkunastocentymetrowych rybkach kryje się prawdziwa moc cennych dla zdrowia składników. Ryby te pozbawione są niemal ości i zazwyczaj je się je z kręgosłupem, dzięki temu dostarczają dużej ilości wapnia. Ponadto w ich mięsie znajduje się spora dawka witaminy D. To sprawia, że szprotki chronią przed utratą masy kostnej oraz w późniejszym wieku przed osteoporozą. Są ważne także w diecie dzieci, które wciąż rosną.
W mięsie szprotek znajdują się również witaminy z grupy B, które dbają o prawidłowy rozwój i funkcjonowanie układu nerwowego. Są źródłem cennej witaminy B12, która bierze udział w produkcji czerwonych krwinek.
Szprotki są również źródeł nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 o udowodnionym naukowo działaniu wspierającym funkcjonowanie układu krwionośnego. Tłuszcze te obniżają cholesterol i ciśnienie, chroniąc przed wieloma schorzeniami. Ponadto wspierają układ nerwowy i wyciszają stany zapalne. Chronią przed stanami depresyjnymi i wahaniami nastroju. Już 30-40 gramów mięsa szprotek pokrywa dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka na te kwasy.
W wielu rybach morskich mogą odkładać się metale ciężkie w tym rtęć. Na szczęście nie dotyczy to szprotek. Ryby te jako jedne z niewielu nie kumulują tych substancji, dlatego ich spożycie jest bezpieczne nawet dla dzieci.
Jak wykorzystać szprotki w kuchni?
Szprotki są doskonałym produktem do przygotowania wielu dań. Możesz wykorzystać każdą dostępną w sklepie formę. Poniżej znajdziesz kilka przepisów na pastę kanapkową, przekąski czy pyszny obiad z udziałem szprotek.
Pasta ze szprotek do kanapek
Składniki
- wędzone szprotki 30 dag
- jajko – 2 szt.
- majonez – 2 łyżki
- ogórki konserwowe – 2 szt.
- cebula - połowa
- sól, pieprz – do smaku
Przygotowanie pasty kanapkowej ze szprotek
- Odetnij główki i ogonki szprotek. Zmiksuj wraz z ugotowanymi na twardo jajkami. Możesz dodać odrobinę oleju.
- Ogórki konserwowe pokrój drobno wraz z cebulą i dodaj do pasty.
- Na koniec dopraw pastę majonezem, solą i pieprzem.
Kanapki z pastą ze szprotek możesz podawać posypane świeżym szczypiorkiem, natką pietruszki lub koperkiem.
Sałatka ze szprotkami
Wędzone szprotki stanowią doskonałą przekąskę samą w sobie. Podane wraz ze świeżymi warzywami stanowią wyśmienitą sałatkę na drugie śniadanie czy lunch. Do jej przygotowania potrzebujesz:
Składniki
- ogórki - 2 szt.,
- pomidory koktajlowe 5 szt.,
- cebula - połowa,
- czarne oliwki – 7 sztuk,
- oliwa – 2 łyżki,
- mix sałat,
- sól, pieprz do smaku.
Przygotowanie sałatki ze szprotami
- Odetnij głowę i ogonek od wędzonych szprotek.
- Do miski włóż sałatę i ułóż na niej szprotki
- Cebulę pokrój w kostkę, oliwki przekrój na połowę, posiekaj w plasterki ogórki i pomidory. Następnie warzywa dodaj do sałatki.
- Skrop sałatkę oliwą i dopraw do smaku.
Sałatkę ze szprotami możesz zjadać na lunch czy kolację. Dostarczy dużej ilości witamin, białka i zdrowego tłuszczu.
Przekąska ze szprotek
Pyszna przekąska ze szprotek na grzance może stać się hitem każdej imprezy. Do jej przygotowania możesz wykorzystać wędzone szprotki lub konserwowe w oleju.
Składniki
- chleb,
- szprotki,
- twardy ser ok. 20 dag,
- czosnek – 1-2 ząbki,
- majonez - łyżka,
- ogórek konserwowy,
- sałata.
Jak przygotować pyszną przekąskę ze szprotek?
- Kromki chleba podpiecz w piekarniku, aby stały się chrupiące.
- Twardy ser typu parmezan zetrzyj na drobnych oczkach. Dodaj do niego czosnek i majonez. Wszystko wymieszaj do uzyskania pasty.
- Na grzankach układaj sałatę, posmaruj ją łyżką pasty serowej, ułóż szprotkę i plasterek ogórka konserwowego.
Do przygotowania tej przekąski możesz wykorzystać też bagietkę.
Makaron ze szprotkami
Brakuje ci pomysłu na obiad? Wykorzystaj szprotki i zaserwuj swojej rodzinie pyszny makaron ze szprotkami.
Składniki
- makaron spaghetti – 200 g,
- czosnek – 2 ząbki,
- passatę pomidorową – 150 ml,
- wędzone szprotki – 10 szt.
- parmezan,
- oliwę
- świeżą bazylię
Jak przygotować makaron ze szprotkami?
- Na patelni rozgrzej oliwę i podsmaż na niej pokrojony drobno czosnek.
- Dodaj do czosnku passatę pomidorową i wędzone szprotki. Podgrzewaj, aż szprotki zaczną się rozpadać, a pasata się lekko zredukuje.
- Na talerz wyłóż ugotowany makaron i sos. Na wierzchu ułóż fragmenty szprotek.
Danie podawaj oprószone tartym parmezanem i ozdobione świeżą bazylią.
