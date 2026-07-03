Spis treści: Alternatywa dla owsianki To śniadanie syci na dłużej niż owsianka. Mało kto o nim pamięta Jaglanka na śniadanie - propozycje podania

Alternatywa dla owsianki

Owsianka o poranku często króluje na stole. Jest wybierana jako pierwszy posiłek dnia z wielu względów. Nie chodzi wyłącznie o smak. To jedno z najzdrowszych śniadań z wysoką zawartością błonnika, witamin z grupy B, magnezu i żelaza. Co więcej, owsianka stabilizuje poziom cukru we krwi i obniża poziom cholesterolu.

Mało kto pamięta, że istnieje równie smaczna i zdrowa alternatywa, która syci na dłużej. Mowa o jaglance, która dostarcza organizmowi niezbędnych składników odżywczych i solidnej dawki energii.

To śniadanie syci na dłużej niż owsianka. Mało kto o nim pamięta

Takie śniadanie zawiera sporo błonnika, witaminy z grupy B, krzem i żelazo. Jaglanka jest idealnym wyborem dla osób, które borykają się z nietolerancją glutenu. Kasza jaglana go nie zawiera, a jest lekkostrawna i równie pyszna co płatki owsiane.

Warto ją wzbogacić o dodatki takie jak orzechy, owoce, miód czy cynamon. Wszystko zależy od upodobań - jaglanka zapewnia uczucie sytości na dłużej, a to oznacza stabilny poziom energii w ciągu dnia.

Jaglanka to idealna propozycja na śniadanie. Syci na długo i jest pełna wartości odżywczych manuta 123RF/PICSEL

Owocowa jaglanka jest nie tylko pyszna, ale też pełna witamin i błonnika, który jest ważny w prawidłowym funkcjonowaniu układu trawiennego. Warto dodać do niej np. banan, maliny, jagody, jabłko czy gruszkę. Smakowite śniadanie idealnie uzupełnią również orzechy, np. włoskie czy laskowe. Aby podbić właściwości, do jaglanki można dodać odrobinę chia, siemienia lnianego i pestek dyni.

Jaglanka na śniadanie - propozycje podania

Jaglankę przygotujesz w zaledwie kilka minut. Do ugotowanej kaszy możesz dodać mleka lub napoju roślinnego. A oto kilka propozycji podania:

Jaglanka ze szczyptą kakao i plasterkami banana - idealny wybór dla osób lubiących śniadania na słodko,

Jaglanka z jagodami i truskawkami - owocowa propozycja na lato. Do kaszy jaglanej dodaj jagody i pokrojone w plasterki truskawki. Możesz dodać pokruszone migdały i odrobinę miodu. Takie śniadanie z pewnością osłodzi początek dnia,

Jaglanka z miodem i migdałami - pokrusz płatki migdałów i dodaj do kaszy jaglanej. Dodaj też łyżeczkę miodu. Smakuje wybornie!

Jaglanka z jabłkiem i imbirem - rozgrzewająca propozycja, która sprawdzi się na chłodniejsze dni. Jabłko pokrój w plasterki, dodaj szczyptę imbiru. Aromatyczne i pyszne śniadanie z pewnością doda energii.

Jaglanka z dodatkiem kakao będzie pożywnym, słodkim śniadaniem sampaowandee 123RF/PICSEL

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