To tarcza ochronna dla organizmu. Sok, który trzeba pić jesienią

Agnieszka Boreczek

Co sprawia, że sok żurawinowy warto włączyć do diety? Ten naturalny sprzymierzeniec organizmu działa jak ochronna tarcza. Wzmacnia odporność, wspiera serce i pomaga zapobiegać infekcjom dróg moczowych. A to dopiero początek jego zalet.

Sok żurawinowy jest jednym z najzdrowszych napojów
Spis treści:

  1. Sok żurawinowy. Co w nim najcenniejszego?
  2. Właściwości zdrowotne soku żurawinowego
  3. Jak pić sok żurawinowy, by naprawdę działał?
  4. Kiedy uważać na sok żurawinowy?
  5. Domowy sok żurawinowy. Prosty przepis

Sok żurawinowy. Co w nim najcenniejszego?

Żurawina, choć niepozorna, należy do grona owoców o wyjątkowo wysokiej wartości odżywczej. Sok z żurawiny stanowi skoncentrowane źródło substancji bioaktywnych, które wykazują udowodnione działanie prozdrowotne.

Najcenniejsze składniki tego soku to:

  • Polifenole i flawonoidy - silne przeciwutleniacze, które neutralizują wolne rodniki, spowalniając procesy starzenia komórkowego. Mają również pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, poprawiają elastyczność naczyń krwionośnych i wspierają prawidłowe krążenie.
  • Proantocyjanidyny (PACs) - unikalne związki roślinne, które zapobiegają przyleganiu bakterii (zwłaszcza Escherichia coli) do ścian pęcherza moczowego. To właśnie one odpowiadają za najczęściej wspominane działanie ochronne żurawiny na układ moczowy.
  • Witaminy i minerały - szczególnie witamina C, E, a także mangan i miedź. Wspierają odporność, prawidłową pracę układu nerwowego oraz procesy regeneracji komórkowej.
  • Kwas benzoesowy - naturalny konserwant, występujący w żurawinie w sposób całkowicie naturalny. Dzięki niemu sok żurawinowy cechuje się dużą trwałością i nie wymaga dodatków chemicznych.
Co daje regularne picie soku żurawinowego?
Co daje regularne picie soku żurawinowego?123RF/PICSEL

Właściwości zdrowotne soku żurawinowego

Sok żurawinowy to nie tylko napój o charakterystycznym smaku. To produkt o szerokim spektrum działania prozdrowotnego, potwierdzonym licznymi badaniami.

  • Wspiera układ moczowy - to najbardziej znana właściwość soku żurawinowego. Regularne spożywanie, zwłaszcza soku niesłodzonego, może ograniczać ryzyko infekcji dróg moczowych. Proantocyjanidyny utrudniają bakteriom przyleganie do ścianek pęcherza, co hamuje rozwój zakażenia i może skracać jego czas trwania.
  • Wspomaga odporność - obecność witaminy C oraz licznych przeciwutleniaczy wzmacnia mechanizmy obronne organizmu. Sok żurawinowy warto włączyć do diety w okresach zwiększonej podatności na infekcje, zwłaszcza jesienią i zimą.
  • Wpływa korzystnie na serce i naczynia krwionośne - badania wskazują, że regularne picie soku żurawinowego może wspierać utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu, obniżać stężenie tzw. złego cholesterolu LDL oraz zwiększać ilość dobrego HDL. W efekcie może to wspomagać profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych.
  • Pomaga w ochronie jamy ustnej - substancje zawarte w żurawinie utrudniają rozwój bakterii odpowiedzialnych za próchnicę i stany zapalne dziąseł. Włączenie soku żurawinowego do diety może wspierać codzienną higienę jamy ustnej.
  • Ułatwia trawienie - kwaśny charakter soku żurawinowego pobudza wydzielanie soków trawiennych. W umiarkowanych ilościach wspomaga trawienie i łagodzi uczucie ciężkości po obfitych posiłkach.

    Jak pić sok żurawinowy, by naprawdę działał?

    Aby sok żurawinowy zachował swoje właściwości i był korzystny dla organizmu, warto zwrócić uwagę na kilka zasad jego spożywania.

    • wybieraj sok 100 proc., bez dodatków. Najlepiej, jeśli jest pasteryzowany i nie zawiera konserwantów ani aromatów,
    • rozcieńczaj sok przed spożyciem - czysty sok żurawinowy jest bardzo kwaśny i może być zbyt intensywny dla żołądka. Warto rozcieńczać go wodą w proporcji 1:3 lub 1:4. Smak można złagodzić odrobiną naturalnego miodu,
    • pij regularnie, ale z umiarem - zalecana ilość to ok. 150-250 ml dziennie. Większe ilości nie zwiększają efektów zdrowotnych, a mogą obciążać układ pokarmowy,
    • spożywaj w naturalnej postaci, najlepiej między posiłkami lub po jedzeniu,
    • łącz z innymi owocami - dla poprawy smaku i wartości odżywczych sok żurawinowy można mieszać z sokiem jabłkowym, malinowym lub granatowym.

    Kiedy uważać na sok żurawinowy?

    Choć sok żurawinowy ma wiele zalet, istnieją sytuacje, w których jego spożycie wymaga ostrożności.

    • Niektóre soki dostępne w sklepach mają bardzo wysoki poziom cukru. Osoby z insulinoopornością, cukrzycą lub będące na diecie redukcyjnej powinny wybierać produkty bez dodatku słodzików i cukrów prostych.
    • Żurawina zawiera szczawiany, które u niektórych osób mogą zwiększać ryzyko tworzenia się kamieni nerkowych. W przypadku tendencji do takich schorzeń warto skonsultować spożycie soku z lekarzem.
    • Sok żurawinowy może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną). Osoby przyjmujące tego rodzaju preparaty powinny unikać regularnego spożywania soku bez wcześniejszej konsultacji medycznej.
    • Osoby cierpiące na refluks żołądkowo-przełykowy lub nadkwasotę mogą odczuwać nasilenie objawów po spożyciu kwaśnego soku. W takim przypadku zaleca się picie soku po rozcieńczeniu lub jego ograniczenie.

    Domowy sok żurawinowy. Prosty przepis

    Przygotowanie soku żurawinowego w domu nie wymaga specjalnych umiejętności, a pozwala uzyskać produkt o wysokiej jakości i naturalnym składzie.

    Składniki na domowy sok:

    • 1 kg świeżej lub mrożonej żurawiny,
    • 1 litr wody,
    • opcjonalnie: 2-3 łyżki miodu lub niewielka ilość cukru trzcinowego.

    Sposób przygotowania:

    1. Owoce dokładnie umyć. Mrożone żurawiny można wykorzystać bez rozmrażania.
    2. Włożyć do garnka, zalać wodą i gotować przez 10-15 minut, aż owoce popękają.
    3. Przetrzeć przez sito lub odcedzić przez gazę, by uzyskać klarowny sok.
    4. Po przestudzeniu można dodać miód lub cukier.
    5. Przelać do czystych butelek i przechowywać w lodówce do tygodnia.

    Aby przedłużyć trwałość soku, warto go zapasteryzować. Butelki lub słoiki z sokiem wstawić do garnka z gorącą wodą (ok. 80°C) i podgrzewać przez 10 minut. Po ostudzeniu można przechowywać je w chłodnym, ciemnym miejscu przez kilka miesięcy.

    Sok żurawinowy w kuchni można wykorzystać nie tylko jako napój, ale również jako dodatek do potraw, np. jako składnik do sosów do mięs (dziczyzny, wołowiny), deserów, koktajli i napojów oraz herbat, naparów.

