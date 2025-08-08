Co to jest hiszpańska tortilla?

Zanim przejdziemy do kuchni - kilka słów o samej tortilli. Hiszpańska tortilla de patatas (znana też jako tortilla española) to rodzaj grubej, puszystej omletowej zapiekanki z pokrojonych w cienkie plasterki ziemniaków, cebuli i jajek. Czasem porównuje się ją do frittaty, ale różni się techniką przygotowania i teksturą.

To danie ma swoje korzenie w kuchni ludowej. Nie wymagało drogich składników i można je było jeść zarówno na ciepło, jak i na zimno. Dziś to jedno z najbardziej znanych dań hiszpańskich - dostępne w barach tapas, domach, na piknikach i imprezach.

Skąd pochodzi tortilla?

Według niektórych źródeł tortilla z ziemniakami pojawiła się już w XVIII wieku w regionie Nawarry, ale to XIX wiek przyniósł jej prawdziwą popularność w całej Hiszpanii. Stała się prostą odpowiedzią na potrzebę sycącego dania - ziemniaki były tanie i łatwo dostępne, a jajka dodawały białka.

Co ciekawe, Hiszpanie mają odwieczny spór: z cebulą czy bez? ("con cebolla" vs. "sin cebolla"). Wersja z cebulą jest bardziej soczysta i słodsza - i to właśnie na nią dziś się zdecydujemy.

Prosty sposób na wykorzystanie ziemniaków

Masz nadmiar ziemniaków? Zostały z obiadu? Znudziły ci się puree i frytki? Tortilla to świetny sposób, by nadać im nowe życie. Możesz nawet użyć ugotowanych wcześniej ziemniaków, tylko podsmaż je krócej i delikatniej.

Przepis na domową tortillę de patatas

Składniki (na patelnię o średnicy 24-26 cm)

500 g ziemniaków (5-6 sztuk, mączyste)

1 duża cebula (biała lub żółta)

6 dużych jajek

ok. 100 ml oliwy z oliwek extra virgin

pół łyżeczki soli

Sposób przygotowania

Obierz ziemniaki i pokrój je w cienkie plasterki - ok. 2-3 mm grubości. Cebulę pokrój w cienkie piórka. Rozgrzej oliwę na średnim ogniu na patelni o nieprzywierającym dnie. Wrzuć ziemniaki, smaż 5-10 minut, co jakiś czas mieszając. Dodaj cebulę i zmniejsz ogień na mały. Posyp solą. Przykryj pokrywką. Smaż jeszcze 10-15 minut, mieszając czasem, aż ziemniaki zmiękną. To raczej duszenie w tłuszczu niż klasyczne smażenie. Odcedź ziemniaki i cebulę z nadmiaru oliwy, najlepiej na sitku, ale zachowaj tłuszcz! Jeszcze się przyda. W dużej misce ubij jaja mikserem, aż będą puszyste. Wrzuć do nich lekko przestudzone ziemniaki z cebulą i wymieszaj delikatnie. Na tej samej patelni (z łyżką zachowanej oliwy) wlej masę jajeczno-ziemniaczaną i smaż na małym ogniu 5 minut. Odrywaj łopatką co jakiś czas masę od boków patelni, by nie przywarła. Tortilla powinna się ściąć od spodu, ale być jeszcze wilgotna w środku. Teraz najtrudniejszy moment - odwrócenie tortilli. Przykryj patelnię dużym talerzem, odwróć całość i zsuń tortillę z powrotem na patelnię nieusmażoną stroną w dół. Smaż jeszcze 5 minut. Gotowe! Tortilla powinna być puszysta, rumiana z wierzchu i wilgotna w środku.

Jak jeść hiszpańską tortillę?

Hiszpanie jedzą ją na zimno lub na ciepło, jako danie główne, przekąskę, śniadanie albo kolację. Świetnie smakuje z kawałkiem chleba, oliwkami, pomidorem lub prostą sałatą. Można ją też zabrać na piknik albo do pracy - to jedno z tych dań, które tylko zyskują po kilku godzinach.

Odmiany i dodatki

Chociaż klasyczna tortilla to tylko ziemniaki, jajka i cebula, można ją modyfikować. Hiszpanie nie są aż tak ortodoksyjni:

dodają paprykę, cukinię lub szpinak

czasem dorzucają chorizo, tuńczyka albo szynkę serrano

w wersji baskijskiej znajdziesz pikantne papryczki

pojawiają się już nawet wersje z serem kozim i karmelizowaną cebulą

Tortilla a tortilla…

Na koniec warto zaznaczyć, że hiszpańska tortilla to nie to samo co meksykańska. Tam tortilla to cienki placek z mąki kukurydzianej albo pszennej - podstawa do tacos czy burrito. Hiszpanie nie składają niczego do środka - wszystko jest w środku!

