Tortilla de patatas - zrobisz za grosze, a smakuje jak z hiszpańskiej restauracji

Magda Kania

Tortilla de patatas to jeden z tych przepisów, które pokazują, że proste rzeczy są najlepsze. Kilka ziemniaków, jajka, cebula i dobra oliwa zamieniają się w danie, które pokochali Hiszpanie. Ty też możesz zrobić tę klasykę w domu - idealną na obiad, kolację albo do lunchboxa!

Tortilla de patatas to klasyka hiszpańskiej kuchni
Tortilla de patatas to klasyka hiszpańskiej kuchni123RF/PICSEL

Co to jest hiszpańska tortilla?

Zanim przejdziemy do kuchni - kilka słów o samej tortilli. Hiszpańska tortilla de patatas (znana też jako tortilla española) to rodzaj grubej, puszystej omletowej zapiekanki z pokrojonych w cienkie plasterki ziemniaków, cebuli i jajek. Czasem porównuje się ją do frittaty, ale różni się techniką przygotowania i teksturą.

To danie ma swoje korzenie w kuchni ludowej. Nie wymagało drogich składników i można je było jeść zarówno na ciepło, jak i na zimno. Dziś to jedno z najbardziej znanych dań hiszpańskich - dostępne w barach tapas, domach, na piknikach i imprezach.

Skąd pochodzi tortilla?

Według niektórych źródeł tortilla z ziemniakami pojawiła się już w XVIII wieku w regionie Nawarry, ale to XIX wiek przyniósł jej prawdziwą popularność w całej Hiszpanii. Stała się prostą odpowiedzią na potrzebę sycącego dania - ziemniaki były tanie i łatwo dostępne, a jajka dodawały białka.

Co ciekawe, Hiszpanie mają odwieczny spór: z cebulą czy bez? ("con cebolla" vs. "sin cebolla"). Wersja z cebulą jest bardziej soczysta i słodsza - i to właśnie na nią dziś się zdecydujemy.

Porcja hiszpańskiej tortilli ziemniaczanej przekrojona na pół, ułożona na białym talerzu z niebieską obwódką, ozdobiona świeżą natką pietruszki i drobno posiekanymi ziołami.
Tortilla z ziemniakami smakuje genialnie i na ciepło, i na zimno123RF/PICSEL

Prosty sposób na wykorzystanie ziemniaków

Masz nadmiar ziemniaków? Zostały z obiadu? Znudziły ci się puree i frytki? Tortilla to świetny sposób, by nadać im nowe życie. Możesz nawet użyć ugotowanych wcześniej ziemniaków, tylko podsmaż je krócej i delikatniej.

    Przepis na domową tortillę de patatas

    Składniki (na patelnię o średnicy 24-26 cm)

    • 500 g ziemniaków (5-6 sztuk, mączyste)
    • 1 duża cebula (biała lub żółta)
    • 6 dużych jajek
    • ok. 100 ml oliwy z oliwek extra virgin
    • pół łyżeczki soli

    Sposób przygotowania

    1. Obierz ziemniaki i pokrój je w cienkie plasterki - ok. 2-3 mm grubości. Cebulę pokrój w cienkie piórka.
    2. Rozgrzej oliwę na średnim ogniu na patelni o nieprzywierającym dnie. Wrzuć ziemniaki, smaż 5-10 minut, co jakiś czas mieszając. Dodaj cebulę i zmniejsz ogień na mały. Posyp solą. Przykryj pokrywką.
    3. Smaż jeszcze 10-15 minut, mieszając czasem, aż ziemniaki zmiękną. To raczej duszenie w tłuszczu niż klasyczne smażenie.
    4. Odcedź ziemniaki i cebulę z nadmiaru oliwy, najlepiej na sitku, ale zachowaj tłuszcz! Jeszcze się przyda.
    5. W dużej misce ubij jaja mikserem, aż będą puszyste. Wrzuć do nich lekko przestudzone ziemniaki z cebulą i wymieszaj delikatnie.
    6. Na tej samej patelni (z łyżką zachowanej oliwy) wlej masę jajeczno-ziemniaczaną i smaż na małym ogniu 5 minut. Odrywaj łopatką co jakiś czas masę od boków patelni, by nie przywarła. Tortilla powinna się ściąć od spodu, ale być jeszcze wilgotna w środku.
    7. Teraz najtrudniejszy moment - odwrócenie tortilli. Przykryj patelnię dużym talerzem, odwróć całość i zsuń tortillę z powrotem na patelnię nieusmażoną stroną w dół. Smaż jeszcze 5 minut.
    8. Gotowe! Tortilla powinna być puszysta, rumiana z wierzchu i wilgotna w środku.
    Pokrojone ziemniaki smażone na patelni z kawałkami cebuli mieszane drewnianą łopatką.
    Odpowiednio długie smażenie ziemniaków jest bardzo ważne. Musza rozpadać się pod naciskiem łopatki123RF/PICSEL

    Jak jeść hiszpańską tortillę?

    Hiszpanie jedzą ją na zimno lub na ciepło, jako danie główne, przekąskę, śniadanie albo kolację. Świetnie smakuje z kawałkiem chleba, oliwkami, pomidorem lub prostą sałatą. Można ją też zabrać na piknik albo do pracy - to jedno z tych dań, które tylko zyskują po kilku godzinach.

      Odmiany i dodatki

      Chociaż klasyczna tortilla to tylko ziemniaki, jajka i cebula, można ją modyfikować. Hiszpanie nie są aż tak ortodoksyjni:

      • dodają paprykę, cukinię lub szpinak
      • czasem dorzucają chorizo, tuńczyka albo szynkę serrano
      • w wersji baskijskiej znajdziesz pikantne papryczki
      • pojawiają się już nawet wersje z serem kozim i karmelizowaną cebulą
      Dwa trójkątne kawałki frittaty z ziemniakami i ziołami leżące na białym talerzu, wyraźnie widoczne warstwy jajek i składników, całość estetycznie podana.
      Do tortilli możesz dorzucić różne dodatki, np. paprykę, kiełbasę, szynkę, ser123RF/PICSEL

      Tortilla a tortilla…

      Na koniec warto zaznaczyć, że hiszpańska tortilla to nie to samo co meksykańska. Tam tortilla to cienki placek z mąki kukurydzianej albo pszennej - podstawa do tacos czy burrito. Hiszpanie nie składają niczego do środka - wszystko jest w środku!

