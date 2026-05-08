Chrupiący tost pełen świeżości. Kiełki rzodkiewki to jego sekret

Tost przygotowany w opiekaczu to jedna z najprostszych propozycji na szybkie śniadanie. Jednak wcale to nie oznacza, że muszą być to dwie kromki tostowego chleba połączone żółtym serem.

W tej wersji żółty ser zastąpiła klasyczna mozzarella. Została połączona z aromatycznymi pomidorkami koktajlowymi, wcześniej podsmażonymi na oliwie z oregano, bazylią i pestkami słonecznika. Po wyjęciu z opiekacza całość warto uzupełnić świeżymi kiełkami rzodkiewki oraz delikatnym sosem pomidorowym lub sosem cezar.

Mozzarella doskonale się rozpuszcza i nadaje tostowi kremowej konsystencji, a pomidorki po podsmażeniu stają się bardziej intensywne w smaku i naturalnie słodkie. Pestki słonecznika dodają przyjemnej chrupkości oraz zdrowych tłuszczów.

Mozzarella dostarcza pełnowartościowego białka i wapnia wspierającego kości oraz zęby. Pomidory z kolei są źródłem likopenu, czyli silnego przeciwutleniacza wspierającego organizm i kondycję skóry. Kiełki rzodkiewki zawierają witaminę C oraz związki wspomagające odporność, a pestki słonecznika dostarczają magnezu i witaminy E.

Tost smażony na maśle z provolone, papryką i sosem tzatziki

grillowana papryka może być świetnym dodatkiem do tostów 123RF/PICSEL

Maślany tost inspirowany kuchnią śródziemnomorską to kolejna propozycja, która odmienia oblicze tego śniadaniowego dania. Tost smażony na maśle ma wyjątkowo chrupiącą skórkę i intensywny smak. W tej propozycji wykorzystano włoski ser provolone, który świetnie się topi i ma wyrazisty charakter. Do środka warto dodać cienko pokrojoną czerwoną paprykę oraz podsmażone pomidorki koktajlowe z czosnkiem i oliwą.

Po usmażeniu tost można podać z lekkim sosem tzatziki na bazie jogurtu greckiego, ogórka i koperku. Chłodny sos doskonale równoważy intensywny smak sera oraz chrupiącego pieczywa.

Masło dodaje kaloryczności temu daniu, dlatego warto dać go tylko odrobinę przed smażeniem pieczywa na patelni. Jednak warto pamiętać o tym, że masło, spożywane w umiarkowanych ilościach, dostarcza witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Provolone jest źródłem białka oraz wapnia, który wspiera układ kostny. Czerwona papryka zawiera dużą ilość witaminy C i przeciwutleniaczy, pomagających chronić komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym. Jogurt w sosie tzatziki wspiera mikroflorę jelitową dzięki naturalnym kulturom bakterii.

Grillowany tost z burratą, pieczoną papryką i pesto

Tost we włoskim stylu może sycić na długie godziny 123RF/PICSEL

Elegancka propozycja na wyjątkowe śniadanie to grillowane tosty. Wyróżniają się charakterystycznym aromatem i wyraźnie chrupiącą strukturą. W tej wersji główną rolę gra burrata, niezwykle kremowy włoski ser, który idealnie komponuje się z grillowanym pieczywem. Do tostów warto dodać pieczoną czerwoną paprykę, rukolę oraz odrobinę zielonego pesto.

Całość można skropić oliwą i podać z lekkim sosem pomidorowym lub jogurtowo-ziołowym. Taki tost wygląda efektownie, a jednocześnie jest bardzo prosty do przygotowania.

Burrata dostarcza białka i tłuszczów, które zapewniają uczucie sytości na dłużej. Rukola zawiera antyoksydanty oraz witaminę K wspierającą kości. Papryka to bogate źródło beta-karotenu i witaminy C, natomiast pesto przygotowane z oliwy i bazylii dostarcza zdrowych tłuszczów wspierających pracę serca i układu nerwowego.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Kremowa zupa chrzanowa Polsat