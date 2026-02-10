Spis treści: Kasza gryczana. Bogactwo cennych dla zdrowia składników Dodaj kefir, wzmocnij działanie nocnej gryczanki Tradycyjna owsianka ma konkurencję. Nocna gryczanka to odżywczy hit

Znudziła ci się tradycyjna owsianka? Spieszymy z alternatywną propozycją. Jeśli jeszcze nie próbowałaś nocnej gryczanki, czas najwyższy. Odżywczy posiłek w ostatnim czasie robi furorę w sieci. Zachwyca smakiem, a jego przygotowanie nie jest czasochłonne. Wbrew nazwie nie chodzi o to, by "gryczankę" jeść na noc. Wieczorem wystarczy połączyć kilka składników, by rano od razu cieszyć się pożywnym śniadaniem, które dostarczy energii na cały dzień.

Kasza gryczana. Bogactwo cennych dla zdrowia składników

Kasza gryczana sprawdza się świetnie nie tylko na obiad, ale również jako pierwszy posiłek dnia. Co daje włączenie jej do diety? Gryka zawiera dużą ilość białka - w 100 g kaszy gryczanej znajduje się 13 gramów. 100 g produktu dostarcza 343 kcal. Indeks glikemiczny ugotowanej kaszy wynosi 54.

Produkt jest bogaty w magnez, zawiera też żelazo, cynk, potas, witaminy z grupy B i mangan. Ważnym składnikiem jest również błonnik i flawonoidy działające antyoksydacyjnie. Taki skład sprawia, że bez dwóch zdań warto włączyć ją do diety. Zwłaszcza że gryka to naturalny bezglutenowy produkt, który do menu bez obaw mogą włączyć np. osoby borykające się z celiakią.

Kaszę gryczaną mogą też spożywać osoby chorujące na cukrzycę, zmagające się ze stłuszczeniem wątroby i mające problem z zaparciami. Kasza gryczana "podkręca" metabolizm, dzięki czemu jest produktem wspomagającym odchudzanie.

Kasza gryczana to źródło zdrowia 123RF/PICSEL

Dodaj kefir, wzmocnij działanie nocnej gryczanki

Nocna gryczanka powstaje na bazie kaszy gryczanej i kefiru. Można więc powiedzieć, że dzięki temu tworzy się pełen prozdrowotnych właściwości duet. Kefir jest źródłem białka, witamin B2, B12 i K, wapnia, magnezu i fosforu. Oprócz tego zawiera bakterie pozytywnie oddziałujące na zdrowie jelit. Jest ważnym źródłem białka i tłuszczu. Jego wartości odżywcze zależą głównie od składu mleka, pochodzenia, ziaren, czasu, temperatury fermentacji i warunków przechowywania.

Tradycyjna owsianka ma konkurencję. Nocna gryczanka to odżywczy hit

Gryczane zamiast owsianych. Zdrowsza alternatywa dla owsianki, która obniża cholesterol i utrzymuje stabilny poziom cukru 123RF/PICSEL

Prezentujemy przepis na nocną gryczankę. Z pewnością zachwyci cię smakiem!

Składniki 50 g kaszy gryczanej,

200 ml kefiru,

owoce - np. borówki, truskawki, banan, maliny,

łyżka siemienia lnianego,

szczypta soli,

łyżeczka miodu lub masła orzechowego (wedle uznania).

Sposób przygotowania:

Kaszę gryczaną opłucz pod bieżącą wodą. Następnie ugotuj ją, dodając szczyptę soli. Kasza ugotowana? Odlej wodę, dodaj siemię lniane i poczekaj, aż spęcznieją. Przełóż kaszę do miski, dodaj owoce i kefir. Możesz też wzbogacić gryczankę o miód lub masło orzechowe. Gotowe!

