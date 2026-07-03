Spis treści: Co to jest skordalia? Czy skordalia jest zdrowa? Jak przygotować skordalię? Z czym najlepiej smakuje skordalia?

Co to jest skordalia?

Skordalia (gr. σκορδαλιά) to tradycyjny grecki dip lub pasta czosnkowa. Nazwa pochodzi od greckiego słowa skordo, oznaczającego czosnek. Tradycyjna wersja skordalii powstaje z rozgniecionych ziemniaków i dużej ilości świeżego czosnku z dodatkiem oliwy i octu.

Wersje tego dipu różnią się jednak od regionu. W niektórych miejscach w Grecji ocet zastępuje się sokiem z cytryny, dzięki czemu dip nabiera orzeźwiających nut. Zamiast ziemniaków wykorzystuje się również czerstwy chleb czy orzeszki np. migdały czy orzechy włoskie starte na miazgę.

Na Wyspach Jońskich dip ten nazywa się aliada. Zamiast octu dodaje się do niego wywar z dorsza i cytrynę, a następnie spożywa jako osobne danie. Najczęściej jednak w Grecji skordalia pełni formę dodatku. Podawana jest do pieczonych ryb, świeżych warzyw w formie dipu lub jako mezze.

Czy skordalia jest zdrowa?

Ze względu na swój skład skordalia jest bardzo zdrowa. Jej podstawą są ziemniaki, które są doskonałym źródłem potasu. Składnik ten reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową w organizmie i wspiera pracę serca. Oliwa z kolei jest źródłem cennych kwasów tłuszczowych o działaniu przeciwzapalnym. Ich właściwości również wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia.

Ostatnim podstawowym składnikiem skordalii jest czosnek. Warzywo to ma udowodnione naukowo właściwości wspierające układ odpornościowy. Zwane jest naturalnym antybiotykiem głównie z powodu właściwości zawartej w nim allicyny i związków siarkowych. Wspierają one naturalną odporność organizmu i mają działanie przeciwzapalne. Czosnek również wspiera układ krążenia - obniża ciśnienie krwi, poziom cholesterolu i działa przeciwzakrzepowo.

Ze względu na dużą ilość czosnku na grecki dip powinny uważać osoby z refluksem, wrzodami czy zespołem jelita drażliwego. Może on działać drażniąco na przewód pokarmowy. Ponadto uważać powinny na niego osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe. Czosnek może nasilać ich działanie.

podstawowym składnikiem skordalii jest czosnek 123RF/PICSEL

Jak przygotować skordalię?

Nie musisz jechać do Grecji, aby wypróbować ten przepyszny dip. Skordalię bez problemu przygotujesz w domu. Potrzebujesz do tego:

gotowanych ziemniaków,

3-6 ząbków czosnku,

oliwy,

octu winnego lub soku z cytryny,

soli,

opcjonalnie białego pieprzu.

Przygotowanie:

Ugotowane ziemniaki rozgnieć na gładkie puree. Dodaj rozgnieciony czosnek, ocet lub sok z cytryny, przyprawy i wymieszaj. Do ziemniaków i czosnku stopniowo dodawaj oliwę, cały czas mieszając do uzyskania aksamitnej struktury.

Tradycyjnie skordalię przygotowuje się ręcznie - ziemniaki tłucze, a czosnek rozciera w moździerzu. Taki też sposób polecany jest przez kucharzy. Użycie miksera może powodować, że dip będzie miał konsystencję gumy.

Z czym najlepiej smakuje skordalia?

Skordalię możesz podawać jak w kuchni greckiej do dań rybnych, mięsnych i warzyw. Równie dobrze smakuje jako smarowidło do chleba. Świetnym pomysłem na lekki letni obiad jest chlebek pita wypełniony rukolą, świeżymi warzywami, grillowanym kurczakiem i skordalią. Cały zestaw doskonale uzupełnią plastry gotowanych buraków.





"Ewa gotuje": Bitki z indyka Polsat