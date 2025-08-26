Chyba nikomu gulaszu nie trzeba przedstawiać, bo to danie często pojawia się na polskich stołach. Jeśli jednak nie mieliśmy nigdy okazji go przygotowywać, nie musimy się obawiać. Gulasz z szynki wieprzowej nie jest trudnym do sporządzenia posiłkiem, a dodatkowo taki obiad będzie bardzo sycący. Przepisów na gulasz jest mnóstwo: można sięgnąć wyłącznie po mięso i przyprawy, ale lepiej urozmaicić danie tak, aby choć trochę przypominało węgierski odpowiednik. Jak zatem przygotować gulasz z szynki? Czas wziąć się do pracy, ale najpierw poznajmy składniki.