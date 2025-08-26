Treściwy i szybki obiad? Z kluskami albo młodymi ziemniakami smakuje mistrzowsko
Jeśli udało nam się kupić solidną kawałek szynki wieprzowej i pragniemy czegoś sycącego na obiad, to przygotujmy przepyszny gulasz. Jeśli nigdy nie mieliśmy okazji go samodzielnie wykonać, to czas nadrobić zaległości. Gulasz z szynki wieprzowej to doskonała opcja wtedy, kiedy chcemy smacznie napełnić puste żołądki domowników.
Spis treści:
Gulasz z szynki wieprzowej? Idealny na obiad
Chyba nikomu gulaszu nie trzeba przedstawiać, bo to danie często pojawia się na polskich stołach. Jeśli jednak nie mieliśmy nigdy okazji go przygotowywać, nie musimy się obawiać. Gulasz z szynki wieprzowej nie jest trudnym do sporządzenia posiłkiem, a dodatkowo taki obiad będzie bardzo sycący. Przepisów na gulasz jest mnóstwo: można sięgnąć wyłącznie po mięso i przyprawy, ale lepiej urozmaicić danie tak, aby choć trochę przypominało węgierski odpowiednik. Jak zatem przygotować gulasz z szynki? Czas wziąć się do pracy, ale najpierw poznajmy składniki.
Gulasz z szynki wieprzowy: składniki
- 1 kg szynki wieprzowej,
- 2 czerwone papryki,
- 2 cebule,
- 2 marchewki,
- 3 ząbki czosnku,
- 2 szklanki wody (albo bulionu),
- 2 łyżki koncentratu pomidorowego,
- przyprawy: papryka słodka, ziele angielskie, liść laurowy, sól i pieprz.
Jak zrobić gulasz z szynki?
- Mięso oczyścić i pokroić na mniejsze kawałki (kostka ok. 2 cm),
- Marchew obrać, później pokroić w kostkę wraz z papryką i cebulą.
- Szynkę oprószyć papryką i pieprzem, wymieszać, przerzucić na rozgrzaną patelnię.
- Całość smażyć przez chwilę często mieszając, do lekkiego zarumienienia.
- Szynkę wrzucić do garnka, na tę samą patelnię przełożyć warzywa i zeszklić.
- Mięso w garnku postawić na kuchence, podgrzewać, dodać warzywa, przemieszać.
- Zawartość garnka uzupełnić wodą, dodać ziele angielskie, liście laurowe, przecier pomidorowy i gotować pod przykryciem do miękkości (ok. 40 minut).
- Na koniec całość przyprawić solą i pieprzem do smaku.
Z czym podawać gulasz z szynki?
Gulasz z szynki do bardzo pożywne danie, ale musi współgrać z dodatkami, których - na całe szczęście - jest sporo. Z czym go podawać gulasz z szynki wieprzowej? W tym przpadku idealnie pasują:
- młode ziemniaki,
- kasza gryczana lub jęczmienna,
- kluski lub kopytka,
- makaron,
- purée.