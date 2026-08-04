Spis treści: Granita, czyli sycylijski sposób na upał Przepis na sycylijską granitę arbuzową. Tylko 3 składniki Jak uzyskać idealną konsystencję granity? Unikaj tych błędów

Granita, czyli sycylijski sposób na upał

Sycylijska granita to prosty przepis na szybkie orzeźwienie w trakcie upałów. Obecnie deser jest popularny w całych Włoszech, ale tak naprawdę wywodzi się z Sycylii. Nazwa "granito" oznacza "ziarnisty" - i taka właśnie jest konsystencja deseru. W odróżnieniu od sorbetu, granita nie jest ubijana podczas zamrażania. Posiada sypką, chrupiącą teksturę. Nie zawiera jajek i nabiału, a w przeciwieństwie do lemoniady jest gęsta i intensywna w smaku.

Tradycyjnie granitę serwuje się w towarzystwie brioche, czyli słodkiej, maślanej bułeczki. Sycylijczycy w trakcie upałów często na śniadanie jedzą właśnie granitę. Wśród najpopularniejszych smaków znajdują się desery o smaku arbuza, cytryny, migdałów czy z dodatkiem espresso.

Przepis na sycylijską granitę arbuzową. Tylko 3 składniki

Jedną z najpopularniejszych i najprostszych w przygotowaniu jest granita arbuzowa. Do jej przygotowania wystarczą trzy składniki. Oto prosty przepis.

Granita, czyli sycylijski deser idealny na upały 123RF/PICSEL

Składniki 800 g miąższu arbuza,

50 g cukru (jeśli arbuz jest mało słodki, można dodać go więcej),

4/5 szklanki wody (pojemność 250 ml).

Sposób przygotowania:

Wodę zagotuj z cukrem, a następnie odstaw do przestygnięcia. Usuń pestki z miąższu arbuza i zblenduj go do uzyskania gładkiej konsystencji. Następnie przecedź przez sitko i zmieszaj ze schłodzonym cukrowym syropem. Całość przelej do szerokiego i płaskiego naczynia, które nadaje się do mrożenia. Zakryj i umieść w zamrażarniku. Po 2 godzinach wymieszaj i rozdrobnij widelcem masę arbuzową. Powtarzaj co godzinę ok. 3 razy. Granita powinna mieć konsystencję granulek. Smacznego!

Jak uzyskać idealną konsystencję granity? Unikaj tych błędów

Aby granita uzyskała odpowiednią konsystencję, warto unikać kilku błędów. Na liście znajduje się zbyt rzadkie mieszanie, umieszczenie deseru w zbyt głębokim naczyniu czy zbyt długie pozostawienie granity w zamrażarce bez mieszania.

Jeżeli granita zamarznie na twardo, odstaw ją na kilka minut w temperaturze pokojowej. Ponownie rozdrobnij widelcem. Aby granita wyszła idealnie, regularnie mieszaj ją podczas mrożenia. Dzięki temu uzyskasz drobne lodowe kryształki.

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