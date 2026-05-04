Trik z bananem podbija sieć. Najlepsza wersja kawy mrożonej jak z kawiarni
Gdy temperatura rośnie, kawa też może przejść wakacyjną metamorfozę. Ten viralowy przepis łączy aksamitną słodycz karmelizowanego banana z intensywnym espresso, tworząc napój, który smakuje jak deser z najlepszej kawiarni, tylko że przygotujesz go w domu w kilkanaście minut.
Bananowo - kawowy zachwyt
Cieplejsze dni skłaniają ku bardziej "letnim" smakom. Mrożona kawa to świtne połączenie pobudzającego działania kofeiny i pysznych, orzeźwiających dodatków. Od niedawna sieć podbija przepis na kawę na zimno niczym z najlepszej kawiarni. Banana iced coffee podbija media społecznościowe, a zachwyceni użytkownicy wypróbowują i ulepszają przepis polecając ją dalej przede wszystkim ze względu na oryginalny smak. Jeśli znudziła ci się klasyczna kawa z mlekiem i kostkami lodu, koniecznie wypróbuj tej wersji. Karmelizowany banan zapewnia aromat i smak, do którego aż chce się wracać. Co najlepsze - nie wydasz na tę przyjemność fortuny i unikniesz niezdrowych dodatków, "sztucznych" syropów i innych niechcianych dodatków. To także doskonała propozycja, by zaskoczyć zaproszonych gości. Skusisz się na bananowe orzeźwienie?
Bananowa kawa mrożona (banana iced coffee) - przepis
Składniki
- 1 dojrzały banan
- 1 łyżka cukru
- podwójne espresso
- ok. 150 ml mleka (zwykłe lub roślinne)
- kostki lodu
- 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
Przygotowanie:
- Banana pokrój wzdłuż lub na grubsze plastry.
- Posyp go cukrem (zwykłym lub brązowym).
- Smaż na patelni przez kilka minut aż uzyskasz brązowawy kolor i piękny aromat.
- W międzyczasie przygotuj espresso. Odłóż, by lekko przestygło.
- Skarmelizowanego banana przełóż do blendera, dodaj mleko.
- Zblenduj całość z ekstraktem waniliowym (możesz użyć cukru wanilinowego).
- Do wysokiej szklanki wsyp kostki lodu, nalej przez sitko mleczno-bananową mieszankę.
- Dodaj espresso.
- Jeśli chcesz, możesz na wierzch dodać bitą smietanę, plasterek banana i wiórki ciemnej czekolady.
Smacznego!
