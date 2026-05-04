Trik z bananem podbija sieć. Najlepsza wersja kawy mrożonej jak z kawiarni

Karolina Woźniak

Gdy temperatura rośnie, kawa też może przejść wakacyjną metamorfozę. Ten viralowy przepis łączy aksamitną słodycz karmelizowanego banana z intensywnym espresso, tworząc napój, który smakuje jak deser z najlepszej kawiarni, tylko że przygotujesz go w domu w kilkanaście minut.

Szklanka bananowej kawy mrożonej z plasterkami banana, kostkami lodu i ziarnami kawy, obok połówka banana.
Bananowa kawa mrożona to hit na cieplejsze dni. Bez trudu zrobisz ją we własnej kuchni123RF/PICSEL

Bananowo - kawowy zachwyt

Cieplejsze dni skłaniają ku bardziej "letnim" smakom. Mrożona kawa to świtne połączenie pobudzającego działania kofeiny i pysznych, orzeźwiających dodatków. Od niedawna sieć podbija przepis na kawę na zimno niczym z najlepszej kawiarni. Banana iced coffee podbija media społecznościowe, a zachwyceni użytkownicy wypróbowują i ulepszają przepis polecając ją dalej przede wszystkim ze względu na oryginalny smak. Jeśli znudziła ci się klasyczna kawa z mlekiem i kostkami lodu, koniecznie wypróbuj tej wersji. Karmelizowany banan zapewnia aromat i smak, do którego aż chce się wracać. Co najlepsze - nie wydasz na tę przyjemność fortuny i unikniesz niezdrowych dodatków, "sztucznych" syropów i innych niechcianych dodatków. To także doskonała propozycja, by zaskoczyć zaproszonych gości. Skusisz się na bananowe orzeźwienie?

Bananowa kawa mrożona (banana iced coffee) - przepis

Szklanka z mrożoną kawą latte z dużą ilością lodu i bitą śmietaną na wierzchu, posypaną kakao, ustawiona na drewnianej desce obok kilku ziaren kawy.
Bananową kawę możesz udekorować bitą śmietaną i wiórkami ciemnej czekolady123RF/PICSEL

Składniki

  • 1 dojrzały banan
  • 1 łyżka cukru
  • podwójne espresso
  • ok. 150 ml mleka (zwykłe lub roślinne)
  • kostki lodu
  • 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
15 min
1-2

Przygotowanie:

  1. Banana pokrój wzdłuż lub na grubsze plastry.
  2. Posyp go cukrem (zwykłym lub brązowym).
  3. Smaż na patelni przez kilka minut aż uzyskasz brązowawy kolor i piękny aromat.
  4. W międzyczasie przygotuj espresso. Odłóż, by lekko przestygło.
  5. Skarmelizowanego banana przełóż do blendera, dodaj mleko.
  6. Zblenduj całość z ekstraktem waniliowym (możesz użyć cukru wanilinowego).
  7. Do wysokiej szklanki wsyp kostki lodu, nalej przez sitko mleczno-bananową mieszankę.
  8. Dodaj espresso.
  9. Jeśli chcesz, możesz na wierzch dodać bitą smietanę, plasterek banana i wiórki ciemnej czekolady.

Smacznego!

