Spis treści: Dlaczego truskawki tak szybko się psują? Jak przedłużyć świeżość truskawek? Jak odpowiednio przechowywać umyte owoce?

Dlaczego truskawki tak szybko się psują?

Truskawki są owocami niezwykle delikatnymi, pozbawionymi grubej, ochronnej skórki, którą mogą pochwalić się na przykład jabłka czy pomarańcze. Ponieważ w ponad 90 procentach składają się z wody, są wyjątkowo podatne na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Wystarczy mocniejsze ściśnięcie w łubiance, by na ich powierzchni powstały mikrouszkodzenia. Z tych drobnych pęknięć natychmiast zaczyna wydobywać się sok, tworząc idealne, wilgotne środowisko do namnażania się bakterii i zarodników pleśni. W przeciwieństwie do bananów czy awokado, truskawki po zerwaniu już nie dojrzewają, lecz od razu rozpoczynają proces psucia.

Jeśli dodamy do tego letnie, wysokie temperatury, owoce zostawione na kuchennym blacie mogą spleśnieć dosłownie w kilkanaście godzin.

Jak przedłużyć świeżość truskawek?

Sekretem zachowania idealnej jędrności i świeżości truskawek na dłużej jest zanurzenie ich w odpowiednio przygotowanym roztworze zaraz po przyniesieniu ze sklepu. To właśnie tutaj wkracza do akcji soda oczyszczona.

Ma ona wspaniałe właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze - jej lekko zasadowy odczyn skutecznie neutralizuje zarodniki pleśni bytujące na skórce, a przy okazji zmywa z owoców kurz oraz resztki zanieczyszczeń rolniczych. Jak przygotować taką kąpiel? Do dużej miski wlej chłodną wodę. Na każdy litr płynu dodaj jedną czubatą łyżeczkę sody oczyszczonej i wymieszaj, aż proszek całkowicie się rozpuści. Następnie zanurz w roztworze truskawki. Co bardzo ważne: nie odrywaj z nich wcześniej zielonych szypułek, aby woda z sodą nie dostała się do środka! Zostaw owoce w misce na około 5 do 10 minut. Po tym czasie delikatnie je wyjmij i bardzo dokładnie opłucz pod bieżącą, zimną wodą.

Soda oczyszczona uratuje twoje truskawki. Będą świeże nawet przez tydzień freepik.com materiał zewnętrzny

Jak odpowiednio przechowywać umyte owoce?

Samo umycie truskawek w roztworze z sodą to jednak dopiero połowa sukcesu. Równie ważne jest ich odpowiednie osuszenie i przechowywanie. Wilgoć to największy wróg tych delikatnych owoców. Po opłukaniu truskawek, wyłóż je ostrożnie na blat przykryty grubą warstwą ręczników papierowych lub na czystą, bawełnianą ścierkę. Pozwól im naturalnie wyschnąć. Możesz je delikatnie osuszyć z góry drugim ręcznikiem, ale uważaj, by absolutnie nie zgnieść miąższu. Dopiero całkowicie suche owoce przekładamy do lodówki. Najlepiej sprawdzi się do tego szeroki pojemnik wyłożony na dnie suchym papierem, który będzie na bieżąco pochłaniał ewentualny nadmiar wilgoci. Pamiętaj też, by nie zamykać pojemnika szczelną pokrywką - truskawki potrzebują dostępu powietrza. Dzięki połączeniu sodowej kąpieli i tego prostego sposobu przechowywania, twoje ulubione owoce pozostaną jędrne, soczyste i wolne od pleśni nawet przez tydzień!

Myjesz truskawki w sodzie? Tak Czasami Nie Zagłosuj

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