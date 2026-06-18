Truskawki z makaronem w podkręconej wersji. Smakują obłędnie

Dlaczego warto jeść truskawki?

Truskawki to nie tylko jedne z najsmaczniejszych, ale też najzdrowszych owoców. To bogate źródło nie tylko witaminy C, ale również potasu, kwasu foliowego i błonnika. Jedna filiżanka świeżych truskawek zawiera tylko 53 kcal oraz:

białko - 1,11 g,

węglowodany - 12,75 g,

błonnik - 3,30 g,

wapń - 27 mg,

żelazo - 0,68 mg,

magnez - 22 mg,

fosfor - 40 mg,

potas - 254 mg,

witamina C - 97,60 mg,

witamina K - 3,7 mg,

witamina A - 28 jednostek międzynarodowych.

Truskawki zawierają też mnóstwo przeciwutleniaczy takich jak flawonoidy, kwasy fenolowe, lignany, garbniki i stylbeny.

Badania wykazały, że truskawki wspierają odporność, regulują trawienie i obniżają ciśnienie krwi. Obecne w nich polifenole i potas pomagają redukować stany zapalne, regulują poziom cholesterolu i chronią naczynia krwionośne. Duża ilość witaminy C stymuluje produkcję kolagenu, a antyoksydanty zwalczają wolne rodniki, opóźniając procesy starzenia. Zawarte w truskawkach błonnik i pektyny poprawiają perystaltykę jelit i wspomagają oczyszczanie organizmu z toksyn.

Wiosna i początek lata to czas kiedy truskawki królują w naszych domach, głównie jako składnik deserów, koktajli i oczywiście klasycznego polskiego dania - makaronu z truskawkami. Jak podkręcić te tradycyjny przepis?

Truskawki z makaronem w podkręconej wersji

Składniki:

300 g makaronu, np. penne,

250 g świeżych truskawek,

100 g sera mascarpone,

3 łyżki cukru,

kilka listków świeżej mięty do dekoracji.

Przygotowanie:

Ugotuj makaron według instrukcji na opakowaniu. Ważne, żeby był al dente - wtedy smakuje najlepiej! Dokładnie umyj i pokrój truskawki na połówki lub ćwiartki, w zależności od ich wielkości. Dodatkowo możesz posypać je odrobiną cukru, tak by puściły sok. W osobnej misce wymieszaj mascarpone z cukrem, aż uzyskasz gładką, kremową konsystencję. Mascarpone nada daniu delikatną, maślaną gładkość. Odcedzony makaron umieść w dużej misce, dodaj truskawki i delikatnie wymieszaj. Następnie dodaj krem z mascarpone. Całość udekoruj listkami mięty.

Smacznego!

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

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