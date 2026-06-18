Truskawki z makaronem w podkręconej wersji. Smakują obłędnie
Makaron z truskawkami to letni klasyk polskiej kuchni, któremu trudno się oprzeć. Klasyczne przepisy warto jednak podkręcać i urozmaicać - mamy dla was nowy przepis, który sprawi, że pokochacie to danie na nowo!
Dlaczego warto jeść truskawki?
Truskawki to nie tylko jedne z najsmaczniejszych, ale też najzdrowszych owoców. To bogate źródło nie tylko witaminy C, ale również potasu, kwasu foliowego i błonnika. Jedna filiżanka świeżych truskawek zawiera tylko 53 kcal oraz:
- białko - 1,11 g,
- węglowodany - 12,75 g,
- błonnik - 3,30 g,
- wapń - 27 mg,
- żelazo - 0,68 mg,
- magnez - 22 mg,
- fosfor - 40 mg,
- potas - 254 mg,
- witamina C - 97,60 mg,
- witamina K - 3,7 mg,
- witamina A - 28 jednostek międzynarodowych.
Truskawki zawierają też mnóstwo przeciwutleniaczy takich jak flawonoidy, kwasy fenolowe, lignany, garbniki i stylbeny.
Badania wykazały, że truskawki wspierają odporność, regulują trawienie i obniżają ciśnienie krwi. Obecne w nich polifenole i potas pomagają redukować stany zapalne, regulują poziom cholesterolu i chronią naczynia krwionośne. Duża ilość witaminy C stymuluje produkcję kolagenu, a antyoksydanty zwalczają wolne rodniki, opóźniając procesy starzenia. Zawarte w truskawkach błonnik i pektyny poprawiają perystaltykę jelit i wspomagają oczyszczanie organizmu z toksyn.
Wiosna i początek lata to czas kiedy truskawki królują w naszych domach, głównie jako składnik deserów, koktajli i oczywiście klasycznego polskiego dania - makaronu z truskawkami. Jak podkręcić te tradycyjny przepis?
Truskawki z makaronem w podkręconej wersji
Składniki:
- 300 g makaronu, np. penne,
- 250 g świeżych truskawek,
- 100 g sera mascarpone,
- 3 łyżki cukru,
- kilka listków świeżej mięty do dekoracji.
Przygotowanie:
- Ugotuj makaron według instrukcji na opakowaniu. Ważne, żeby był al dente - wtedy smakuje najlepiej!
- Dokładnie umyj i pokrój truskawki na połówki lub ćwiartki, w zależności od ich wielkości. Dodatkowo możesz posypać je odrobiną cukru, tak by puściły sok.
- W osobnej misce wymieszaj mascarpone z cukrem, aż uzyskasz gładką, kremową konsystencję. Mascarpone nada daniu delikatną, maślaną gładkość.
- Odcedzony makaron umieść w dużej misce, dodaj truskawki i delikatnie wymieszaj. Następnie dodaj krem z mascarpone.
- Całość udekoruj listkami mięty.
Smacznego!
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