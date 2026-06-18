Truskawki z makaronem w podkręconej wersji. Smakują obłędnie

Natalia Jabłońska

Oprac.: Natalia Jabłońska

Makaron z truskawkami to letni klasyk polskiej kuchni, któremu trudno się oprzeć. Klasyczne przepisy warto jednak podkręcać i urozmaicać - mamy dla was nowy przepis, który sprawi, że pokochacie to danie na nowo!

Makaron penne z truskawkami i serkiem mascarpone
Makaron z truskawkami i mascarpone najlepiej smakuje latem 123RF/PICSEL

Dlaczego warto jeść truskawki?

Truskawki to nie tylko jedne z najsmaczniejszych, ale też najzdrowszych owoców. To bogate źródło nie tylko witaminy C, ale również potasu, kwasu foliowego i błonnika. Jedna filiżanka świeżych truskawek zawiera tylko 53 kcal oraz:

  • białko - 1,11 g,
  • węglowodany - 12,75 g,
  • błonnik - 3,30 g,
  • wapń - 27 mg,
  • żelazo - 0,68 mg,
  • magnez - 22 mg,
  • fosfor - 40 mg,
  • potas - 254 mg,
  • witamina C - 97,60 mg,
  • witamina K - 3,7 mg,
  • witamina A - 28 jednostek międzynarodowych.

Truskawki zawierają też mnóstwo przeciwutleniaczy takich jak flawonoidy, kwasy fenolowe, lignany, garbniki i stylbeny.

Badania wykazały, że truskawki wspierają odporność, regulują trawienie i obniżają ciśnienie krwi. Obecne w nich polifenole i potas pomagają redukować stany zapalne, regulują poziom cholesterolu i chronią naczynia krwionośne. Duża ilość witaminy C stymuluje produkcję kolagenu, a antyoksydanty zwalczają wolne rodniki, opóźniając procesy starzenia. Zawarte w truskawkach błonnik i pektyny poprawiają perystaltykę jelit i wspomagają oczyszczanie organizmu z toksyn.

Wiosna i początek lata to czas kiedy truskawki królują w naszych domach, głównie jako składnik deserów, koktajli i oczywiście klasycznego polskiego dania - makaronu z truskawkami. Jak podkręcić te tradycyjny przepis?

Zobacz również: Dodaj do koktajlu truskawkowego. Skóra i jelita ci za to podziękują

Truskawki z makaronem w podkręconej wersji

Składniki: 

  • 300 g makaronu, np. penne,
  • 250 g świeżych truskawek,
  • 100 g sera mascarpone,
  • 3 łyżki cukru,
  • kilka listków świeżej mięty do dekoracji.

Przygotowanie:

  1. Ugotuj makaron według instrukcji na opakowaniu. Ważne, żeby był al dente - wtedy smakuje najlepiej!
  2. Dokładnie umyj i pokrój truskawki na połówki lub ćwiartki, w zależności od ich wielkości. Dodatkowo możesz posypać je odrobiną cukru, tak by puściły sok.
  3. W osobnej misce wymieszaj mascarpone z cukrem, aż uzyskasz gładką, kremową konsystencję. Mascarpone nada daniu delikatną, maślaną gładkość.
  4. Odcedzony makaron umieść w dużej misce, dodaj truskawki i delikatnie wymieszaj. Następnie dodaj krem z mascarpone.
  5. Całość udekoruj listkami mięty.

Smacznego!

Zobacz również: Zajadam się tymi pierogami do rozpuku. Ciasto jest miękkie i cienkie, owoce nadają obłędny smak

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Kilka klusek posypanych podsmażoną cebulą i skwarkami na białym talerzu, gałązka koperku jako dekoracja, po prawej stronie widoczne kolorowe napisy kuchnia interia kobieta.
KuchniaCanva ProINTERIA.PL


"Ewa gotuje": Placuszki z dyniPolsat

Najnowsze