Skąd bierze się jesienne osłabienie?

To wynik nie tylko tęsknoty za latem i wakacyjnymi wyjazdami, choć z pewnością także one przekładają się na pogorszenie samopoczucia. Przede wszystkim jednak obniżenie nastroju i zwiększona senność jesienią biorą się z mniejszej ilości światła słonecznego. Mogą zacząć pojawiać się niedobory witaminy D3, które objawiają się m.in. uczuciem notorycznego znużenia i zniechęceniem.

Krótsze dni to również zaburzenia produkcji melatoniny i serotoniny. Zmiany w trybie dobowym przekładają się na problemy ze snem i koncentracją. Dodatkowo jesienią stajemy się bardziej podatni na infekcje. Układ odpornościowy pracuje na pełnych obrotach, dlatego łatwiej o osłabienie. Nie jesteśmy jednak skazani na sezonowy marazm. Podpowiadamy, co jeść jesienią, aby odzyskać wigor.

Podkręca smak kawy, przyjemnie rozgrzewa

O poranku nie możesz się dobudzić? Niemal automatycznie kierujesz swoje kroki w stronę ekspresu, chcąc zafundować sobie zastrzyk energii w kubku? Zadbaj o to, by kawa jesienią zyskała dodatkowe właściwości. Nie będzie to wymagało skomplikowanych zabiegów godnych profesjonalnego baristy.

Wystarczy, że do filiżanki kawy dodasz sproszkowaną papryczkę chili. Zawarta w niej kapsaicyna działa rozgrzewająco, co docenisz zwłaszcza w chłodne poranki. Przede wszystkim jednak zestaw taki dodaje energii, jednocześnie pobudzając metabolizm do działania. Ta właściwość przyda się zwłaszcza osobom, które zauważają, że zawsze w chłodniejszych miesiącach roku przybierają na wadze, a zrzucenie nadprogramowych kilogramów staje się dużym wyzwaniem.

Podkręć smak i właściwości swojej codziennej kawy 123RF/PICSEL

Po lecie nie rezygnuj z warzyw

Nie da się ukryć, że dieta jesienią staje się uboższa. Wiele owoców i warzyw staje się już tylko wspomnieniem. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy poddawać się w poszukiwaniu smacznych i zdrowych składników codziennych posiłków. Jesień nadal potrafi oczarować sezonowymi produktami, które umożliwią tworzenie smacznego i różnorodnego jadłospisu.

Soczewica to jedno z najlepszych jesiennych superfoods. Warto włączać ją do posiłków, gdy zależy nam na wigorze, odporności i dobrym nastroju. Niepozorne ziarenka dostarczą ciału węglowodany złożone, które uwalniają energię stopniowo. Jednym ze smacznych sposobów na włączenie rośliny do diety jest przepis na zupę soczewicową.

Składniki

1 szklanka czerwonej soczewicy

1 puszka pomidorów krojonych

2 szklanki bulionu warzywnego lub drobiowego

1 czerwona cebula

2 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy

1 łyżeczka przyprawy curry

1/2 łyżeczki ostrej papryki

sól, pieprz do smaku

Sposób przygotowania

W garnku rozgrzej oliwę, następnie podsmaż pokrojoną w drobną kostkę cebulę. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i podsmażaj jeszcze przez minutę. Następnie dodaj soczewicę oraz przyprawy, energicznie wymieszaj. Wlej ciepły bulion i zagotuj. Gdy soczewica zmięknie (zazwyczaj wymaga to ok. 20 minut gotowania), dodaj pomidory i gotuj razem jeszcze przez kwadrans. Talerze z zupą możesz udekorować natką pietruszki.

Jesienią doceniajmy buraki Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Swojski korzeń na jesienne bolączki

Oto jedno z najbardziej odżywczych, a jednocześnie nie zawsze docenianych warzyw sezonowych. Mowa o buraku, o którym warto przypominać sobie nie tylko podczas przyrządzania wigilijnego barszczu.

Warzywa są bogate w witaminę C i antyoksydanty, które chronią przed infekcjami i wzmacniają odporność. Zawierają również azotany, wspierające układ krwionośny i dotlenienie mózgu. Przekłada się to na poprawę krążenia i koncentracji, więc buraków nie powinno brakować w diecie osób, które szczególnie mocno odczuwają jesienne zmęczenie. Jednocześnie mogą smakować bardzo wykwintnie. Skorzystaj z przepisu na pieczone buraki z fetą, orzechami i miodem.

Składniki

3 średnie buraki

100 g sera feta

2 łyżki orzechów włoskich

2 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżeczka naturalnego miodu

przyprawy do smaku: sól, pieprz, tymianek

Sposób przygotowania

Buraki umyj, owiń folią aluminiową i piecz w piekarniku w 190 st. C przez około 45-55 minut (powinny być miękkie). Gdy ostygną, warzywa obierz i pokrój w plastry albo kostkę. Ułóż na talerzu, posyp pokruszoną fetą oraz orzechami. Skrop oliwą i miodem. Dopraw świeżym tymiankiem, solą oraz pieprzem.

Danie świetnie sprawdzi się jako jesienna kolacja na ciepło, lunch albo dodatek do obiadu.

