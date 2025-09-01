Trzy jesienne przepisy. Poprawią koncentrację i dodadzą energii od zaraz

Dni stają się krótsze, temperatura spada, a nasze samopoczucie i poziom energii gwałtownie się pogarszają, Oto sygnały świadczące o nadchodzącej jesieni. O tej porze roku wiele osób skarży się na senność, problemy z koncentracją i obniżony nastrój. Jak temu przeciwdziałać? Zacząć warto od zawartości talerza i wybraniu odpowiedniej diety na jesień.

Co jeść jesienią dla dobrego samopoczucia?
Spis treści:

  1. Skąd bierze się jesienne osłabienie?
  2. Podkręca smak kawy, przyjemnie rozgrzewa
  3. Po lecie nie rezygnuj z warzyw
  4. Swojski korzeń na jesienne bolączki

Skąd bierze się jesienne osłabienie?

To wynik nie tylko tęsknoty za latem i wakacyjnymi wyjazdami, choć z pewnością także one przekładają się na pogorszenie samopoczucia. Przede wszystkim jednak obniżenie nastroju i zwiększona senność jesienią biorą się z mniejszej ilości światła słonecznego. Mogą zacząć pojawiać się niedobory witaminy D3, które objawiają się m.in. uczuciem notorycznego znużenia i zniechęceniem.

Krótsze dni to również zaburzenia produkcji melatoniny i serotoniny. Zmiany w trybie dobowym przekładają się na problemy ze snem i koncentracją. Dodatkowo jesienią stajemy się bardziej podatni na infekcje. Układ odpornościowy pracuje na pełnych obrotach, dlatego łatwiej o osłabienie. Nie jesteśmy jednak skazani na sezonowy marazm. Podpowiadamy, co jeść jesienią, aby odzyskać wigor.

    Podkręca smak kawy, przyjemnie rozgrzewa

    O poranku nie możesz się dobudzić? Niemal automatycznie kierujesz swoje kroki w stronę ekspresu, chcąc zafundować sobie zastrzyk energii w kubku? Zadbaj o to, by kawa jesienią zyskała dodatkowe właściwości. Nie będzie to wymagało skomplikowanych zabiegów godnych profesjonalnego baristy.

    Wystarczy, że do filiżanki kawy dodasz sproszkowaną papryczkę chili. Zawarta w niej kapsaicyna działa rozgrzewająco, co docenisz zwłaszcza w chłodne poranki. Przede wszystkim jednak zestaw taki dodaje energii, jednocześnie pobudzając metabolizm do działania. Ta właściwość przyda się zwłaszcza osobom, które zauważają, że zawsze w chłodniejszych miesiącach roku przybierają na wadze, a zrzucenie nadprogramowych kilogramów staje się dużym wyzwaniem.

    Szklanka z kawą mieszana łyżeczką, obok znajdują się jeszcze dwie szklanki z kawą oraz metalowe zaparzacze na białych spodkach, całość ustawiona na drewnianym stole.
    Po lecie nie rezygnuj z warzyw

    Nie da się ukryć, że dieta jesienią staje się uboższa. Wiele owoców i warzyw staje się już tylko wspomnieniem. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy poddawać się w poszukiwaniu smacznych i zdrowych składników codziennych posiłków. Jesień nadal potrafi oczarować sezonowymi produktami, które umożliwią tworzenie smacznego i różnorodnego jadłospisu.

    Soczewica to jedno z najlepszych jesiennych superfoods. Warto włączać ją do posiłków, gdy zależy nam na wigorze, odporności i dobrym nastroju. Niepozorne ziarenka dostarczą ciału węglowodany złożone, które uwalniają energię stopniowo. Jednym ze smacznych sposobów na włączenie rośliny do diety jest przepis na zupę soczewicową.

      Składniki

      • 1 szklanka czerwonej soczewicy
      • 1 puszka pomidorów krojonych
      • 2 szklanki bulionu warzywnego lub drobiowego
      • 1 czerwona cebula
      • 2 ząbki czosnku
      • 2 łyżki oliwy
      • 1 łyżeczka przyprawy curry
      • 1/2 łyżeczki ostrej papryki
      • sól, pieprz do smaku

      Sposób przygotowania

      1. W garnku rozgrzej oliwę, następnie podsmaż pokrojoną w drobną kostkę cebulę. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i podsmażaj jeszcze przez minutę. Następnie dodaj soczewicę oraz przyprawy, energicznie wymieszaj.
      2. Wlej ciepły bulion i zagotuj.
      3. Gdy soczewica zmięknie (zazwyczaj wymaga to ok. 20 minut gotowania), dodaj pomidory i gotuj razem jeszcze przez kwadrans. Talerze z zupą możesz udekorować natką pietruszki.
      Pokrojone buraki, rukola, kawałki białego sera oraz pestki na jasnoniebieskim talerzu, ułożone w formie lekkiej sałatki.
      Swojski korzeń na jesienne bolączki

      Oto jedno z najbardziej odżywczych, a jednocześnie nie zawsze docenianych warzyw sezonowych. Mowa o buraku, o którym warto przypominać sobie nie tylko podczas przyrządzania wigilijnego barszczu.

      Warzywa są bogate w witaminę C i antyoksydanty, które chronią przed infekcjami i wzmacniają odporność. Zawierają również azotany, wspierające układ krwionośny i dotlenienie mózgu. Przekłada się to na poprawę krążenia i koncentracji, więc buraków nie powinno brakować w diecie osób, które szczególnie mocno odczuwają jesienne zmęczenie. Jednocześnie mogą smakować bardzo wykwintnie. Skorzystaj z przepisu na pieczone buraki z fetą, orzechami i miodem.

      Składniki

      • 3 średnie buraki
      • 100 g sera feta
      • 2 łyżki orzechów włoskich
      • 2 łyżki oliwy z oliwek
      • 1 łyżeczka naturalnego miodu
      • przyprawy do smaku: sól, pieprz, tymianek

      Sposób przygotowania

      1. Buraki umyj, owiń folią aluminiową i piecz w piekarniku w 190 st. C przez około 45-55 minut (powinny być miękkie).
      2. Gdy ostygną, warzywa obierz i pokrój w plastry albo kostkę.
      3. Ułóż na talerzu, posyp pokruszoną fetą oraz orzechami.
      4. Skrop oliwą i miodem.
      5. Dopraw świeżym tymiankiem, solą oraz pieprzem.

      Danie świetnie sprawdzi się jako jesienna kolacja na ciepło, lunch albo dodatek do obiadu.

