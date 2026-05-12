Koktajl z płatków owsianych i śliwek

Nasza pierwsza propozycja to oczyszczający koktajl z płatków owsianych i śliwek. Płatki działają prebiotycznie, odżywiając korzystną mikrobiotę jelitową, wspomagając perystaltykę i zapobiegając zaparciom. Śliwki kalifornijskie usprawniają pracę jelit, czyszcząc je i udrażniając.

Składniki:

garść płatków owsianych,

1 banan,

6 śliwek kalifornijskich

1 łyżka miodu,

ok. 25 g jogurtu naturalnego,

łyżka nasion chia,

ok. 150 ml chudego mleka,

1 łyżeczka świeżo startego imbiru,

kilka liści sałaty.

Przygotowanie:

1. Przygotuj blender i dokładnie zmiel w nim płatki owsiane. Dodaj banana, śliwki kalifornijskie, miód, jogurt naturalny, imbir, liście sałaty i nasiona chia.

2. Całość zalej mlekiem i dokładnie zmiksuj.

3. Jeśli konsystencja jest zbyt gęsta, dodaj więcej mleka i jeszcze raz zblenduj.

Mocno oczyszczający koktajl jarmużowy

Kolejna propozycja to mocno oczyszczający i odkwaszający, jarmużowy koktajl, który wypłukuje wszystkie toksyczne związki z przewodu pokarmowego i usprawnia pracę jelit.

Składniki:

4 liście jarmużu oczyszczone z grubych włókien,

1 banan,

pół szklanki pokrojonego świeżego ananasa,

2 kiwi,

kilka plasterków ogórka,

szklanka wody.

Przygotowanie:

1. Przygotuj blender i wrzuć do niego liście jarmużu, pokrojonego banana, ananas, kiwi i plasterki ogórka.

2. Całość zalej szklanką wody (jeśli jest taka potrzeba, wody może być więcej) i dokładnie zblenduj.

Szpinakowy koktajl na wodzie kokosowej

Ostatnia propozycja to orzeźwiający koktajl na bazie wody kokosowej ze szpinakiem, jabłkiem i bananem. Woda kokosowa korzystnie wpływa na jelita, działając nawadniająco, łagodząco i wspierając mikrobiom. Przyspiesza też metabolizm i usprawnia pracę jelit.

Składniki:

1 garść szpinaku,

1 jabłko,

1 banan,

1 łyżka nasion chia,

250 ml wody kokosowej.

Przygotowanie:

1. Przygotuj blender i wrzuć do niego wszystkie składniki. Zalej je wodą kokosową.

2. Miksuj aż do uzyskania gładkiej konsystencji.

Wszystkie trzy koktajle najlepiej jest podawać zaraz po przygotowaniu.

Smacznego!

