Trzy koktajle oczyszczające organizm. Wiosną nic nie działa lepiej
Wiosna to najlepszy moment na gruntowne posprzątanie organizmu po długiej zimie. Dobrym rozwiązaniem będzie sięgnięcie po oczyszczające koktajle na bazie naturalnych składników. Mamy dla was trzy propozycje, które pokochacie od pierwszego łyku.
Koktajl z płatków owsianych i śliwek
Nasza pierwsza propozycja to oczyszczający koktajl z płatków owsianych i śliwek. Płatki działają prebiotycznie, odżywiając korzystną mikrobiotę jelitową, wspomagając perystaltykę i zapobiegając zaparciom. Śliwki kalifornijskie usprawniają pracę jelit, czyszcząc je i udrażniając.
Składniki:
- garść płatków owsianych,
- 1 banan,
- 6 śliwek kalifornijskich
- 1 łyżka miodu,
- ok. 25 g jogurtu naturalnego,
- łyżka nasion chia,
- ok. 150 ml chudego mleka,
- 1 łyżeczka świeżo startego imbiru,
- kilka liści sałaty.
Przygotowanie:
1. Przygotuj blender i dokładnie zmiel w nim płatki owsiane. Dodaj banana, śliwki kalifornijskie, miód, jogurt naturalny, imbir, liście sałaty i nasiona chia.
2. Całość zalej mlekiem i dokładnie zmiksuj.
3. Jeśli konsystencja jest zbyt gęsta, dodaj więcej mleka i jeszcze raz zblenduj.
Mocno oczyszczający koktajl jarmużowy
Kolejna propozycja to mocno oczyszczający i odkwaszający, jarmużowy koktajl, który wypłukuje wszystkie toksyczne związki z przewodu pokarmowego i usprawnia pracę jelit.
Składniki:
- 4 liście jarmużu oczyszczone z grubych włókien,
- 1 banan,
- pół szklanki pokrojonego świeżego ananasa,
- 2 kiwi,
- kilka plasterków ogórka,
- szklanka wody.
Przygotowanie:
1. Przygotuj blender i wrzuć do niego liście jarmużu, pokrojonego banana, ananas, kiwi i plasterki ogórka.
2. Całość zalej szklanką wody (jeśli jest taka potrzeba, wody może być więcej) i dokładnie zblenduj.
Szpinakowy koktajl na wodzie kokosowej
Ostatnia propozycja to orzeźwiający koktajl na bazie wody kokosowej ze szpinakiem, jabłkiem i bananem. Woda kokosowa korzystnie wpływa na jelita, działając nawadniająco, łagodząco i wspierając mikrobiom. Przyspiesza też metabolizm i usprawnia pracę jelit.
Składniki:
- 1 garść szpinaku,
- 1 jabłko,
- 1 banan,
- 1 łyżka nasion chia,
- 250 ml wody kokosowej.
Przygotowanie:
1. Przygotuj blender i wrzuć do niego wszystkie składniki. Zalej je wodą kokosową.
2. Miksuj aż do uzyskania gładkiej konsystencji.
Wszystkie trzy koktajle najlepiej jest podawać zaraz po przygotowaniu.
Smacznego!
