Wielkanocny obiad. Już teraz zaplanuj konkretne posiłki

Polacy obchodzą Wielkanoc "na bogato" - celebrowaniu towarzyszą zazwyczaj dużo tłustsze i bardziej kaloryczne potrawy aniżeli w Boże Narodzenie. Skupiamy się wówczas na jedzeniu święconek - czyli przede wszystkim jajek, kiełbas, wędlin i wędzonek. Na ciepło serwowane są treściwe zupy i oczywiście rozmaite dania mięsne. Staramy się jednak rokrocznie, ale świąteczny obiad był inny niż na co dzień - bardziej uroczysty, "dopieszczony" i wyjątkowo smaczny.

Chcąc zrobić dobre wrażenie na domownikach i gościach, często nie możemy zdecydować się na konkretne danie, w obawie, że coś pójdzie nie po naszej myśli, a potrawa okaże się nie tak smaczna, jak byśmy tego chcieli. Jeśli wciąż zastanawiasz się, co przygotować na obiad w drugi dzień świąt, mamy trzy doskonałe propozycje. Wśród nich znajdzie się coś dla miłośników tradycyjnej polskiej kuchni, nieco lżejszych posiłków jak również tych, którzy w lany poniedziałek chcą przygotować bezmięsne danie.

Dla tych, którym zależy na konkretnym, tradycyjnym polskim posiłku proponujemy wieprzowinę lub drób. Jeśli natomiast w drugi dzień świąt chcesz postawić na danie jarskie, idealną opcją będą jajeczne kotlety. Wszystkie trzy przedstawione poniżej dania nie są skomplikowane w przygotowaniu, a smakują wyśmienicie.

Polędwiczki wieprzowe w sosie chrzanowym

Składniki 500 g polędwiczki wieprzowej

2 łyżki chrzanu

250 ml bulionu

100 ml śmietanki 30 proc.

1 płaska łyżka mąki pszennej

¾ łyżeczki soli

¼ łyżeczki pieprzu

1/3 łyżeczki majeranku suszonego

¼ łyżeczki papryki słodkiej

1/3 łyżeczki czosnku granulowanego

1 łyżka masła klarowanego

olej do smażenia

natka pietruszki do posypania

Sposób przygotowania:

Mięso obtocz dokładnie z obu stron wszystkimi przyprawami i obsmaż krótko na patelni z obu stron. Po zdjęciu mięsa z patelni, rozpuść na niej łyżkę masła i dodaj łyżkę mąki, zamieszaj, a następnie zalej bulionem. Po zagotowaniu dodaj śmietankę. Kolejno do sosu dodaj chrzan, dopraw do smaku solą oraz pieprzem. Następnie umieść podsmażone mięso w sosie i gotuj na niewielkiej mocy palnika pod przykryciem przez kilkanaście minut, aż będzie miękkie. Na koniec posyp pokrojoną drobno natką. Polędwiczki podawaj z puree ziemniaczanym bądź kluskami śląskimi i dowolną surówką.

Dla tych, którym zależy na konkretnym, tradycyjnym polskim posiłku proponujemy wieprzowinę lub drób 123RF/PICSEL

Mięso drobiowe z pieczarkami, boczkiem i camembertem

Składniki dwa filety z kurczaka

jeden ser camembert lub kawałek sera mozzarella

250 g pieczarek

1 duża cebula

150 g boczku wędzonego w plastrach

przyprawy: sól, pieprz, czosnek granulowany, papryka słodka

olej do smażenia

natka pietruszki

Zawijańce z boczkiem to pomysł dla tych, którzy chcą przygotować drób w oryginalnej wersji 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

1.Cebulę pokrój drobno i podsmaż na oleju, dodaj sól, pieprz oraz pokrojone pieczarki.

2. Pierś z kurczaka pokrojoną na grubsze plastry rozbij, przypraw.

3. Do niewielkiej miseczki włóż dwa plastry boczku tak aby się skrzyżowały. Na boczek połóż jeden rozbity kawałek fileta, do środka włóż podsmażone pieczarki oraz plaster sera.

4.Wszystko razem szczelnie zawiń i obróć miseczkę do góry nogami, a następnie wyjmij mięso.

5. Każdy filet posmaruj z wierzchu marynatą wykonaną z odrobiny oleju oraz mieszanki przypraw.

6. Mięso zapiekaj w piekarniku w 180 st. C około 30 min.

7. Podawaj z puree ziemniaczanym i surówką.

Kotlety jajeczne ze szpinakiem i sosem chrzanowym

Kotlety z jajek to pyszna, pożywna potrawa. Sprawdzi się nie tylko w święta 123RF/PICSEL

Składniki Kotlety 4 jajka ugotowane na twardo

100 g świeżego, posiekanego szpinaku

4 łyżki posiekanego szczypiorku

1 łyżka masła klarowanego

bułka tarta

3 łyżki startego sera mozzarella

sól i pieprz, czosnek granulowany Sos chrzanowy 3 łyżki śmietany 18 proc.

1 łyżka tartego chrzanu

1 łyżeczka soku z cytryny

pieprz, sól

Sposób przygotowania:

Ugotowane na twardo jajka obierz i zatrzyj na tarce. Na patelni rozpuść masło, dodaj szpinak, czosnek granulowany, sól oraz pierz, wymieszaj i kilka minut podsmaż. Na końcu dodaj też szczypiorek. W misce wymieszaj jajka, podsmażony szpinak, starty ser, 2 łyżki bułki tartej oraz przyprawy, wymieszaj uformuj małe kotlety, a następnie obtocz je w bułce tartej. Wszystkie składniki na sos wymieszaj w małym garnku, dopraw solą i pieprzem, posyp odrobiną posiekanego szczypiorku. Kotlety jajeczne podawaj z ugotowanymi warzywami lub surówką.

