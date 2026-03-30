Trzy propozycje obiadów na drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Goście będą zachwyceni
Wielkanoc to święta, które kojarzą się przede wszystkim z suto zastawionymi stołami i jedzeniem treściwych, sycących potraw. W pierwszy dzień w porze obiadowej serwowany jest często żurek lub barszcz biały, a także rozmaite pieczenie czy tradycyjne kotlety z ziemniakami. U wielu osób pojawia się jednak rokrocznie dylemat - co przygotować na obiad w lany poniedziałek. Jeśli wciąż nie macie pomysłów, spieszymy z pomocą.
Wielkanocny obiad. Już teraz zaplanuj konkretne posiłki
Polacy obchodzą Wielkanoc "na bogato" - celebrowaniu towarzyszą zazwyczaj dużo tłustsze i bardziej kaloryczne potrawy aniżeli w Boże Narodzenie. Skupiamy się wówczas na jedzeniu święconek - czyli przede wszystkim jajek, kiełbas, wędlin i wędzonek. Na ciepło serwowane są treściwe zupy i oczywiście rozmaite dania mięsne. Staramy się jednak rokrocznie, ale świąteczny obiad był inny niż na co dzień - bardziej uroczysty, "dopieszczony" i wyjątkowo smaczny.
Chcąc zrobić dobre wrażenie na domownikach i gościach, często nie możemy zdecydować się na konkretne danie, w obawie, że coś pójdzie nie po naszej myśli, a potrawa okaże się nie tak smaczna, jak byśmy tego chcieli. Jeśli wciąż zastanawiasz się, co przygotować na obiad w drugi dzień świąt, mamy trzy doskonałe propozycje. Wśród nich znajdzie się coś dla miłośników tradycyjnej polskiej kuchni, nieco lżejszych posiłków jak również tych, którzy w lany poniedziałek chcą przygotować bezmięsne danie.
Co na obiad w drugi dzień Świąt Wielkanocnych? Trzy smaczne i sycące propozycje
Dla tych, którym zależy na konkretnym, tradycyjnym polskim posiłku proponujemy wieprzowinę lub drób. Jeśli natomiast w drugi dzień świąt chcesz postawić na danie jarskie, idealną opcją będą jajeczne kotlety. Wszystkie trzy przedstawione poniżej dania nie są skomplikowane w przygotowaniu, a smakują wyśmienicie.
- Polędwiczki wieprzowe w sosie chrzanowym
Składniki
- 500 g polędwiczki wieprzowej
- 2 łyżki chrzanu
- 250 ml bulionu
- 100 ml śmietanki 30 proc.
- 1 płaska łyżka mąki pszennej
- ¾ łyżeczki soli
- ¼ łyżeczki pieprzu
- 1/3 łyżeczki majeranku suszonego
- ¼ łyżeczki papryki słodkiej
- 1/3 łyżeczki czosnku granulowanego
- 1 łyżka masła klarowanego
- olej do smażenia
- natka pietruszki do posypania
Sposób przygotowania:
- Mięso obtocz dokładnie z obu stron wszystkimi przyprawami i obsmaż krótko na patelni z obu stron.
- Po zdjęciu mięsa z patelni, rozpuść na niej łyżkę masła i dodaj łyżkę mąki, zamieszaj, a następnie zalej bulionem. Po zagotowaniu dodaj śmietankę.
- Kolejno do sosu dodaj chrzan, dopraw do smaku solą oraz pieprzem.
- Następnie umieść podsmażone mięso w sosie i gotuj na niewielkiej mocy palnika pod przykryciem przez kilkanaście minut, aż będzie miękkie. Na koniec posyp pokrojoną drobno natką.
- Polędwiczki podawaj z puree ziemniaczanym bądź kluskami śląskimi i dowolną surówką.
- Mięso drobiowe z pieczarkami, boczkiem i camembertem
Składniki
- dwa filety z kurczaka
- jeden ser camembert lub kawałek sera mozzarella
- 250 g pieczarek
- 1 duża cebula
- 150 g boczku wędzonego w plastrach
- przyprawy: sól, pieprz, czosnek granulowany, papryka słodka
- olej do smażenia
- natka pietruszki
Sposób przygotowania:
1.Cebulę pokrój drobno i podsmaż na oleju, dodaj sól, pieprz oraz pokrojone pieczarki.
2. Pierś z kurczaka pokrojoną na grubsze plastry rozbij, przypraw.
3. Do niewielkiej miseczki włóż dwa plastry boczku tak aby się skrzyżowały. Na boczek połóż jeden rozbity kawałek fileta, do środka włóż podsmażone pieczarki oraz plaster sera.
4.Wszystko razem szczelnie zawiń i obróć miseczkę do góry nogami, a następnie wyjmij mięso.
5. Każdy filet posmaruj z wierzchu marynatą wykonaną z odrobiny oleju oraz mieszanki przypraw.
6. Mięso zapiekaj w piekarniku w 180 st. C około 30 min.
7. Podawaj z puree ziemniaczanym i surówką.
- Kotlety jajeczne ze szpinakiem i sosem chrzanowym
Składniki
Kotlety
- 4 jajka ugotowane na twardo
- 100 g świeżego, posiekanego szpinaku
- 4 łyżki posiekanego szczypiorku
- 1 łyżka masła klarowanego
- bułka tarta
- 3 łyżki startego sera mozzarella
- sól i pieprz, czosnek granulowany
Sos chrzanowy
- 3 łyżki śmietany 18 proc.
- 1 łyżka tartego chrzanu
- 1 łyżeczka soku z cytryny
- pieprz, sól
Sposób przygotowania:
- Ugotowane na twardo jajka obierz i zatrzyj na tarce.
- Na patelni rozpuść masło, dodaj szpinak, czosnek granulowany, sól oraz pierz, wymieszaj i kilka minut podsmaż. Na końcu dodaj też szczypiorek.
- W misce wymieszaj jajka, podsmażony szpinak, starty ser, 2 łyżki bułki tartej oraz przyprawy, wymieszaj uformuj małe kotlety, a następnie obtocz je w bułce tartej.
- Wszystkie składniki na sos wymieszaj w małym garnku, dopraw solą i pieprzem, posyp odrobiną posiekanego szczypiorku. Kotlety jajeczne podawaj z ugotowanymi warzywami lub surówką.