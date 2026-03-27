Trzy przepisy na postne śledzie. Zachwycają oryginalnym smakiem
Śledzie to doskonała propozycja na ostatnie dni postu - są lekkie, zdrowe i pyszne. Przygotowałyśmy dla was trzy proste przepisy na śledzie, które zawsze się udają. Warto przyrządzić je na Wielki Piątek.
Śledzie były obecne w polskiej kuchni już w średniowieczu, przede wszystkim jako danie postne. Ich popularność rosła bardzo szybko, głównie przez wzgląd na dużą dostępność i niską cenę, szczególnie na terenach nadbałtyckich.
W XVII wieku produkcja solonego śledzia stała się ważnym ogniwem gospodarki, a sama ryba - towarem eksportowym, co jeszcze bardziej umocniło jej pozycję w kuchni polskiej.
Dziś wiemy, ze śledzie to nie tylko pyszne, ale też niezwykle wartościowe ryby morskie, będące doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, zdrowych kwasów tłuszczowych Omega-3 oraz witamin: D i B12. Dzięki wysokiej zawartości selenu i jodu śledzie wspierają odporność i pracę tarczycy, będąc przy tym bezpieczną rybą o niskiej zawartości metylortęci.
Śledzie warto jeść przez cały rok, ale szczególną popularnością cieszą się one oczywiście w adwencie i poście. Przygotowałyśmy dla was trzy sprawdzone przepisy na pyszne poste śledzie, które warto mieć pod ręką w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.
Postne śledzie z żurawiną
Składniki:
- 6 płatów śledziowych,
- 100 g żurawiny,
- 100 g śliwek suszonych,
- 4 łyżki miodu,
- 1 szklanka soku z porzeczek,
- 1 cebula,
- 2 ząbki czosnku,
- świeży tymianek.
Przygotowanie:
1. Śledzie mocz w wodzie ok. 30 minut.
2. Suszone owoce zalej sokiem z porzeczek i odstaw na 30 minut.
3. Sok razem z owocami przelej na rozgrzaną patelnię i gotuj do momentu, aż składniki zmiękną.
4. Dodaj pokrojoną cebulę, czosnek i miód. Wszystko delikatnie zblenduj.
5. Odstaw do wystudzenia, a następnie gotowym musem smaruj płaty śledziowe i zawijaj je w rolmopsy. Zepnij wykałaczką.
Filety możesz też oczywiście podać klasycznie, bez zawijania i udekorować je zieleniną.
Śledzie w oleju z cebulką
Składniki:
- 500 g filetów śledziowych (matiasy),
- 2 duże cebule,
- 1/2 szklanki oleju rzepakowego,
- 2 łyżki octu winnego,
- sól i pieprz do smaku wedle uznania.
Przygotowanie:
1. Cebulę pokrój w piórka. Śledzie odsącz z zalewy i pokrój na kawałki.
2. Wymieszaj rybę z cebulą, olejem i octem. Dopraw solą i pieprzem do smaku według uznania.
3. Śledzie odstaw do lodówki na minimum 2 godziny.
Słodko-kwaśne śledzie po szwedzku
Składniki:
- 500 g filetów śledziowych (matiasy),
- 1 duża cebula,
- 1/2 szklanki octu spirytusowego 10 proc.,
- 1/2 szklanki wody,
- 1/2 szklanki cukru,
- 1 łyżeczka ziaren gorczycy,
- 1 łyżeczka ziaren pieprzu czarnego,
- 1/2 łyżeczki ziela angielskiego,
- 1/4 szklanki śliwek suszonych.
Przygotowanie:
1. Cebulę pokrój w piórka. Śledzie odsącz z zalewy i pokrój na kawałki.
2. W garnku połącz ocet, wodę, cukier, gorczycę, pieprz i ziele angielskie. Gotuj na wolnym ogniu przez 5 minut.
3. Ostudź. Do marynaty dodaj cebulę i śliwki. Wymieszaj dokładnie ze śledziami.
4. Odstaw do lodówki na minimum 24 godziny.
Smacznego!
