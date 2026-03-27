Śledzie były obecne w polskiej kuchni już w średniowieczu, przede wszystkim jako danie postne. Ich popularność rosła bardzo szybko, głównie przez wzgląd na dużą dostępność i niską cenę, szczególnie na terenach nadbałtyckich.

W XVII wieku produkcja solonego śledzia stała się ważnym ogniwem gospodarki, a sama ryba - towarem eksportowym, co jeszcze bardziej umocniło jej pozycję w kuchni polskiej.

Dziś wiemy, ze śledzie to nie tylko pyszne, ale też niezwykle wartościowe ryby morskie, będące doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, zdrowych kwasów tłuszczowych Omega-3 oraz witamin: D i B12. Dzięki wysokiej zawartości selenu i jodu śledzie wspierają odporność i pracę tarczycy, będąc przy tym bezpieczną rybą o niskiej zawartości metylortęci.

Śledzie warto jeść przez cały rok, ale szczególną popularnością cieszą się one oczywiście w adwencie i poście. Przygotowałyśmy dla was trzy sprawdzone przepisy na pyszne poste śledzie, które warto mieć pod ręką w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.

Trzy przepisy na postne śledzie. Posmakują całej rodzinie

Postne śledzie z żurawiną

Składniki:

6 płatów śledziowych,

100 g żurawiny,

100 g śliwek suszonych,

4 łyżki miodu,

1 szklanka soku z porzeczek,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

świeży tymianek.

Przygotowanie:

1. Śledzie mocz w wodzie ok. 30 minut.

2. Suszone owoce zalej sokiem z porzeczek i odstaw na 30 minut.

3. Sok razem z owocami przelej na rozgrzaną patelnię i gotuj do momentu, aż składniki zmiękną.

4. Dodaj pokrojoną cebulę, czosnek i miód. Wszystko delikatnie zblenduj.

5. Odstaw do wystudzenia, a następnie gotowym musem smaruj płaty śledziowe i zawijaj je w rolmopsy. Zepnij wykałaczką.

Filety możesz też oczywiście podać klasycznie, bez zawijania i udekorować je zieleniną.

Śledzie w oleju z cebulką

Składniki:

500 g filetów śledziowych (matiasy),

2 duże cebule,

1/2 szklanki oleju rzepakowego,

2 łyżki octu winnego,

sól i pieprz do smaku wedle uznania.

Przygotowanie:

1. Cebulę pokrój w piórka. Śledzie odsącz z zalewy i pokrój na kawałki.

2. Wymieszaj rybę z cebulą, olejem i octem. Dopraw solą i pieprzem do smaku według uznania.

3. Śledzie odstaw do lodówki na minimum 2 godziny.

Słodko-kwaśne śledzie po szwedzku

Składniki:

500 g filetów śledziowych (matiasy),

1 duża cebula,

1/2 szklanki octu spirytusowego 10 proc.,

1/2 szklanki wody,

1/2 szklanki cukru,

1 łyżeczka ziaren gorczycy,

1 łyżeczka ziaren pieprzu czarnego,

1/2 łyżeczki ziela angielskiego,

1/4 szklanki śliwek suszonych.

Przygotowanie:

1. Cebulę pokrój w piórka. Śledzie odsącz z zalewy i pokrój na kawałki.

2. W garnku połącz ocet, wodę, cukier, gorczycę, pieprz i ziele angielskie. Gotuj na wolnym ogniu przez 5 minut.

3. Ostudź. Do marynaty dodaj cebulę i śliwki. Wymieszaj dokładnie ze śledziami.

4. Odstaw do lodówki na minimum 24 godziny.

Smacznego!

