Trzy przepisy na postne śledzie. Zachwycają oryginalnym smakiem

Natalia Jabłońska

Oprac.: Natalia Jabłońska

Śledzie to doskonała propozycja na ostatnie dni postu - są lekkie, zdrowe i pyszne. Przygotowałyśmy dla was trzy proste przepisy na śledzie, które zawsze się udają. Warto przyrządzić je na Wielki Piątek.

Śledzie z cebulką na talerzu
Śledzie to doskonała propozycja na dni postu 123RF/PICSEL

Śledzie były obecne w polskiej kuchni już w średniowieczu, przede wszystkim jako danie postne. Ich popularność rosła bardzo szybko, głównie przez wzgląd na dużą dostępność i niską cenę, szczególnie na terenach nadbałtyckich.

W XVII wieku produkcja solonego śledzia stała się ważnym ogniwem gospodarki, a sama ryba - towarem eksportowym, co jeszcze bardziej umocniło jej pozycję w kuchni polskiej.

Dziś wiemy, ze śledzie to nie tylko pyszne, ale też niezwykle wartościowe ryby morskie, będące doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, zdrowych kwasów tłuszczowych Omega-3 oraz witamin: D i B12. Dzięki wysokiej zawartości selenu i jodu śledzie wspierają odporność i pracę tarczycy, będąc przy tym bezpieczną rybą o niskiej zawartości metylortęci.

Śledzie warto jeść przez cały rok, ale szczególną popularnością cieszą się one oczywiście w adwencie i poście. Przygotowałyśmy dla was trzy sprawdzone przepisy na pyszne poste śledzie, które warto mieć pod ręką w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.

Trzy przepisy na postne śledzie. Posmakują całej rodzinie

Postne śledzie z żurawiną

Składniki:

  • 6 płatów śledziowych,
  • 100 g żurawiny,
  • 100 g śliwek suszonych,
  • 4 łyżki miodu,
  • 1 szklanka soku z porzeczek,
  • 1 cebula,
  • 2 ząbki czosnku,
  • świeży tymianek.

Przygotowanie:

1. Śledzie mocz w wodzie ok. 30 minut.

2. Suszone owoce zalej sokiem z porzeczek i odstaw na 30 minut.

3. Sok razem z owocami przelej na rozgrzaną patelnię i gotuj do momentu, aż składniki zmiękną.

4. Dodaj pokrojoną cebulę, czosnek i miód. Wszystko delikatnie zblenduj.

5. Odstaw do wystudzenia, a następnie gotowym musem smaruj płaty śledziowe i zawijaj je w rolmopsy. Zepnij wykałaczką.

Filety możesz też oczywiście podać klasycznie, bez zawijania i udekorować je zieleniną.

Zobacz również: Śledzie po bieszczadzku idealne na Wielki Piątek. Znikną ze stołu w kilka sekund

Śledzie w oleju z cebulką

Składniki: 

  • 500 g filetów śledziowych (matiasy),
  • 2 duże cebule,
  • 1/2 szklanki oleju rzepakowego,
  • 2 łyżki octu winnego,
  • sól i pieprz do smaku wedle uznania.

Przygotowanie:

1. Cebulę pokrój w piórka. Śledzie odsącz z zalewy i pokrój na kawałki.

2. Wymieszaj rybę z cebulą, olejem i octem. Dopraw solą i pieprzem do smaku według uznania.

3. Śledzie odstaw do lodówki na minimum 2 godziny.

Słodko-kwaśne śledzie po szwedzku

Składniki: 

  • 500 g filetów śledziowych (matiasy),
  • 1 duża cebula,
  • 1/2 szklanki octu spirytusowego 10 proc.,
  • 1/2 szklanki wody,
  • 1/2 szklanki cukru,
  • 1 łyżeczka ziaren gorczycy,
  • 1 łyżeczka ziaren pieprzu czarnego,
  • 1/2 łyżeczki ziela angielskiego,
  • 1/4 szklanki śliwek suszonych.

Przygotowanie: 

1. Cebulę pokrój w piórka. Śledzie odsącz z zalewy i pokrój na kawałki.

2. W garnku połącz ocet, wodę, cukier, gorczycę, pieprz i ziele angielskie. Gotuj na wolnym ogniu przez 5 minut.

3. Ostudź. Do marynaty dodaj cebulę i śliwki. Wymieszaj dokładnie ze śledziami.

4. Odstaw do lodówki na minimum 24 godziny.

Smacznego!

Zobacz również: Sos tatarski rządzi na wielkanocnym stole. Jak przygotować idealny?

Kolorowe dania kuchni azjatyckiej z miseczką ryżu, talerzem zielonej fasoli edamame, kęsami mięsa z sezamem oraz świeżymi warzywami i cytryną, na których widoczne jest logo portalu oraz napis 'kuchnia'.
Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL
Są urocze, ale trudne w wychowaniu. Hybrydy psów na celowniku© 2026 Associated Press

Najnowsze