Trzy sprawdzone przepisy z jarmużem - niekwestionowanym królem super food
Jarmuż to jedno z najzdrowszych warzyw świata, uznane już dawno za prawdziwą witaminową i odżywczą bombę. Przez wzgląd na oryginalny smak, bywa jedno przez nas omijane szerokim łukiem - to błąd i warto naprawić go już tego lata. Oto trzy przepisy na pyszne dania z jarmużem - zawsze się udają!
Spis treści:
- Jarmuż - zielony superfood, który wspiera zdrowie
- Trzy pyszne przepisy na dania z jarmużem
- Zdrowe chipsy z jarmużu
- Jarmużowe pesto
- Poranny koktajl z jarmużem
Jarmuż - zielony superfood, który wspiera zdrowie
Jarmuż uchodzi od lat za prawdziwy superfood i jedno z najzdrowszych warzyw liściastych na świecie. Nie ma w tym krzty przesady - to prawdziwa witaminowa i odżywcza bomba o niskiej kaloryczności i zbawiennym wpływie na nasze zdrowie, samopoczucie i wygląd.
Jarmuż jest doskonałym źródłem witamin i mikroelementów takich jak choćby witaminy: A, C oraz K, wapń, żelazo, potas i wspomagający metabolizm błonnik. Zawarte w nim liczne antyoksydanty chronią komórki przed starzeniem i wspierają profilaktykę nowotworową.
Co ważne, jarmuż spożywać możemy na wiele zdrowych sposobów - na surowo np. w sałatkach i koktajlach lub po lekkim zblanszowaniu, duszeniu czy ugotowaniu na parze.
WAŻNE: Z uwagi na wysoką zawartość witaminy K, osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny skonsultować jego spożycie z lekarzem.
Trzy pyszne przepisy na dania z jarmużem
Zdrowe chipsy z jarmużu
Składniki:
- 350 g jarmużu,
- 1/3 szklanki parmezanu,
- 1/4 łyżeczki soli,
- szczypta pieprzu do smaku,
- 3 ząbki czosnku,
- 2 łyżki soku z cytryny,
- 2 łyżki oliwy z oliwek.
Przygotowanie:
1. Liście jarmużu dokładnie umyj i osusz. Porwij je następnie na drobne kawałki i pozbaw łodyg. Wymieszaj parmezan, sól, pieprz i posiekany czosnek.
2. W osobnym naczyniu połącz oliwę i sok z cytryny.
3. Jarmuż ułóż na blaszce do pieczenia wyłożonej pergaminem. Skrop mieszanką oliwy i soku i oprósz serową mieszanką.
4. Piecz przez około 10 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza. Chipsy będą gotowe, gdy boki liści lekko zbrązowieją, a całość będzie chrupiąca. Spożywaj od razu po przyrządzeniu.
Jarmużowe pesto
Składniki:
- 2 szklanki pokrojonego jarmużu,
- 2 ząbki czosnku,
- 2 łyżki płatków migdałowych,
- ok. 70 ml oliwy,
- sok z 1/2 cytryny,
- sól i pieprz do smaku.
Przygotowanie:
1. Jarmuż, obrany czosnek, lekko uprażone płatki migdałów, oliwę, sok z cytryny oraz sól i pieprz zmiksuj blenderem.
2. Jeśli pesto jest za gęste, dodaj więcej oliwy.
Domowe pesto możesz podawać z makaronem lub grzankami.
Poranny koktajl z jarmużem
Składniki:
- pół szklanki drobnych listków jarmużu,
- pół pokrojonego jabłka,
- garść borówek,
- łyżeczka soku z cytryny.
Przygotowanie:
1. Wrzuć wszystkie składniki do blendera i dokładnie zmiksuj.
2. W razie potrzeby dolej trochę wody.
Zielone koktajle znane są z tego, że doskonale budzą i dodają energii, jednocześnie są niskokaloryczne i z powodzeniem mogą zastąpić jeden z posiłków, najlepiej śniadanie. Spożywaj je świeże, zaraz po przygotowaniu!
