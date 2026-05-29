Trzy sprawdzone przepisy z jarmużem - niekwestionowanym królem super food

Natalia Jabłońska

Jarmuż to jedno z najzdrowszych warzyw świata, uznane już dawno za prawdziwą witaminową i odżywczą bombę. Przez wzgląd na oryginalny smak, bywa jedno przez nas omijane szerokim łukiem - to błąd i warto naprawić go już tego lata. Oto trzy przepisy na pyszne dania z jarmużem - zawsze się udają!

Osoba umieszcza tacę z liśćmi jarmużu w piekarniku w nowoczesnej kuchni, przygotowując chipsy.
Jak zrobić chipsy z jarmużu?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jarmuż - zielony superfood, który wspiera zdrowie
  2. Trzy pyszne przepisy na dania z jarmużem
  3. Zdrowe chipsy z jarmużu
  4. Jarmużowe pesto
  5. Poranny koktajl z jarmużem

Jarmuż - zielony superfood, który wspiera zdrowie

Jarmuż uchodzi od lat za prawdziwy superfood i jedno z najzdrowszych warzyw liściastych na świecie. Nie ma w tym krzty przesady - to prawdziwa witaminowa i odżywcza bomba o niskiej kaloryczności i zbawiennym wpływie na nasze zdrowie, samopoczucie i wygląd.

Jarmuż jest doskonałym źródłem witamin i mikroelementów takich jak choćby witaminy: A, C oraz K, wapń, żelazo, potas i wspomagający metabolizm błonnik. Zawarte w nim liczne antyoksydanty chronią komórki przed starzeniem i wspierają profilaktykę nowotworową.

Co ważne, jarmuż spożywać możemy na wiele zdrowych sposobów - na surowo np. w sałatkach i koktajlach lub po lekkim zblanszowaniu, duszeniu czy ugotowaniu na parze.

WAŻNE: Z uwagi na wysoką zawartość witaminy K, osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny skonsultować jego spożycie z lekarzem.

Trzy pyszne przepisy na dania z jarmużem

Zdrowe chipsy z jarmużu

Składniki: 

  • 350 g jarmużu,
  • 1/3 szklanki parmezanu,
  • 1/4 łyżeczki soli,
  • szczypta pieprzu do smaku,
  • 3 ząbki czosnku,
  • 2 łyżki soku z cytryny,
  • 2 łyżki oliwy z oliwek.

Przygotowanie:

1. Liście jarmużu dokładnie umyj i osusz. Porwij je następnie na drobne kawałki i pozbaw łodyg. Wymieszaj parmezan, sól, pieprz i posiekany czosnek.

2. W osobnym naczyniu połącz oliwę i sok z cytryny.

3. Jarmuż ułóż na blaszce do pieczenia wyłożonej pergaminem. Skrop mieszanką oliwy i soku i oprósz serową mieszanką.

4. Piecz przez około 10 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza. Chipsy będą gotowe, gdy boki liści lekko zbrązowieją, a całość będzie chrupiąca. Spożywaj od razu po przyrządzeniu.

Jarmużowe pesto

Składniki: 

  • 2 szklanki pokrojonego jarmużu,
  • 2 ząbki czosnku,
  • 2 łyżki płatków migdałowych,
  • ok. 70 ml oliwy,
  • sok z 1/2 cytryny,
  • sól i pieprz do smaku.
Makaron penne z sosem pesto i świeżymi pomidorkami koktajlowymi, podany z grillowanym filetem z kurczaka.
Potrawy z wykorzystaniem makaronu i jarmużu możesz modyfikować wedle uznania123RF/PICSEL

Przygotowanie:

1. Jarmuż, obrany czosnek, lekko uprażone płatki migdałów, oliwę, sok z cytryny oraz sól i pieprz zmiksuj blenderem.

2. Jeśli pesto jest za gęste, dodaj więcej oliwy.

Domowe pesto możesz podawać z makaronem lub grzankami.

Poranny koktajl z jarmużem

Składniki:

  • pół szklanki drobnych listków jarmużu,
  • pół pokrojonego jabłka,
  • garść borówek,
  • łyżeczka soku z cytryny.

Przygotowanie: 

1. Wrzuć wszystkie składniki do blendera i dokładnie zmiksuj.

2. W razie potrzeby dolej trochę wody.

Zielone koktajle znane są z tego, że doskonale budzą i dodają energii, jednocześnie są niskokaloryczne i z powodzeniem mogą zastąpić jeden z posiłków, najlepiej śniadanie. Spożywaj je świeże, zaraz po przygotowaniu!

