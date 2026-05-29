Spis treści: Jarmuż - zielony superfood, który wspiera zdrowie Trzy pyszne przepisy na dania z jarmużem Zdrowe chipsy z jarmużu Jarmużowe pesto Poranny koktajl z jarmużem

Jarmuż - zielony superfood, który wspiera zdrowie

Jarmuż uchodzi od lat za prawdziwy superfood i jedno z najzdrowszych warzyw liściastych na świecie. Nie ma w tym krzty przesady - to prawdziwa witaminowa i odżywcza bomba o niskiej kaloryczności i zbawiennym wpływie na nasze zdrowie, samopoczucie i wygląd.

Jarmuż jest doskonałym źródłem witamin i mikroelementów takich jak choćby witaminy: A, C oraz K, wapń, żelazo, potas i wspomagający metabolizm błonnik. Zawarte w nim liczne antyoksydanty chronią komórki przed starzeniem i wspierają profilaktykę nowotworową.

Co ważne, jarmuż spożywać możemy na wiele zdrowych sposobów - na surowo np. w sałatkach i koktajlach lub po lekkim zblanszowaniu, duszeniu czy ugotowaniu na parze.

WAŻNE: Z uwagi na wysoką zawartość witaminy K, osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny skonsultować jego spożycie z lekarzem.

Trzy pyszne przepisy na dania z jarmużem

Zdrowe chipsy z jarmużu

Składniki:

350 g jarmużu,

1/3 szklanki parmezanu,

1/4 łyżeczki soli,

szczypta pieprzu do smaku,

3 ząbki czosnku,

2 łyżki soku z cytryny,

2 łyżki oliwy z oliwek.

Przygotowanie:

1. Liście jarmużu dokładnie umyj i osusz. Porwij je następnie na drobne kawałki i pozbaw łodyg. Wymieszaj parmezan, sól, pieprz i posiekany czosnek.

2. W osobnym naczyniu połącz oliwę i sok z cytryny.

3. Jarmuż ułóż na blaszce do pieczenia wyłożonej pergaminem. Skrop mieszanką oliwy i soku i oprósz serową mieszanką.

4. Piecz przez około 10 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza. Chipsy będą gotowe, gdy boki liści lekko zbrązowieją, a całość będzie chrupiąca. Spożywaj od razu po przyrządzeniu.

Jarmużowe pesto

Składniki:

2 szklanki pokrojonego jarmużu,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki płatków migdałowych,

ok. 70 ml oliwy,

sok z 1/2 cytryny,

sól i pieprz do smaku.

Potrawy z wykorzystaniem makaronu i jarmużu możesz modyfikować wedle uznania 123RF/PICSEL

Przygotowanie:

1. Jarmuż, obrany czosnek, lekko uprażone płatki migdałów, oliwę, sok z cytryny oraz sól i pieprz zmiksuj blenderem.

2. Jeśli pesto jest za gęste, dodaj więcej oliwy.

Domowe pesto możesz podawać z makaronem lub grzankami.

Poranny koktajl z jarmużem

Składniki:

pół szklanki drobnych listków jarmużu,

pół pokrojonego jabłka,

garść borówek,

łyżeczka soku z cytryny.

Przygotowanie:

1. Wrzuć wszystkie składniki do blendera i dokładnie zmiksuj.

2. W razie potrzeby dolej trochę wody.

Zielone koktajle znane są z tego, że doskonale budzą i dodają energii, jednocześnie są niskokaloryczne i z powodzeniem mogą zastąpić jeden z posiłków, najlepiej śniadanie. Spożywaj je świeże, zaraz po przygotowaniu!

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Kuchnia Canva Pro INTERIA.PL





Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 162: Anna Wendzikowska INTERIA.PL