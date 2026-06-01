Trzy zdrowe zupy z wiosennych warzyw. Pyszny obiad za grosze
Wiosna to czas, w którym na naszych talerzach powinny pojawiać się regularnie nowalijki - młode warzywa, pełne witamin i składników odżywczych. Warto przygotowywać z nich pyszne zupy dla całej rodziny.
Znalazłyśmy dla was trzy przepisy na odżywcze i proste w przygotowaniu warzywne zupy. Smacznego!
Spis treści:
- Lekki krem z kalafiora
- Pikantna zupa pomidorowa
- Wege barszczyk na botwince
Lekki krem z kalafiora
Składniki:
- 1 mały kalafior,
- 1 mały brokuł,
- 1/2 szklanki śmietany,
- 2 łyżki mąki,
- 2 łyżeczki natki pietruszki.
- sól i pieprz do smaku.
Przygotowanie:
1. Oczyść kalafior i brokuł i ugotuj je w lekko osolonej wodzie. Po ugotowaniu oddziel kilka różyczek z kalafiora, a resztę zmiksuj.
2. Roztrzep śmietanę z mąką, wlej do zupy i całość lekko zagotuj. Dopraw do smaku oraz dodaj oddzielone wcześniej części warzyw.
3. Podawaj jako samodzielne danie np. z grzankami lub groszkiem ptysiowym.
Pikantna zupa pomidorowa
Składniki:
- 4 udka z kurczaka,
- 6 dużych marchwi,
- 1 l soku pomidorowego,
- 4 łyżeczki koncentratu pomidorowego,
- pęczek włoszczyzny z natką selera oraz pietruszki,
- 2 ząbki czosnku,
- 3 ziarna ziela angielskiego,
- 4 liście laurowe,
- 8 ziarenek pieprzu,
- 25 dag śmietany 18 proc.,
- ok. 1/2-1 łyżka papryki ostrej,
- pieprz i sól do smaku,
- ok. łyżeczki cukru.
Przygotowanie:
1. Ugotuj udka w 3 i 1/2 l wody. Wyciągnij szumowiny i dodaj obraną i umytą włoszczyznę z natką oraz obrane ząbki czosnku, ziele angielskie, liście laurowe i pieprz ziarnisty. Gotuj na wolnym ogniu przez około 45 min.
2. Wyłów z zupy włoszczyznę i dodaj marchew pokrojoną w grube plastry.
3. Dodaj sok pomidorowy oraz koncentrat, paprykę, cukier i pieprz. Gotuj całość przez 15 minut i mieszaj.
4. Śmietanę zahartuj w osobnym naczyniu i ciągle mieszając, wlej ją do garnka.
5. Dopraw zupę do smaku i podawaj tak jak lubisz.
Wege barszczyk na botwince
Składniki:
- 1 pęczek młodej włoszczyzny,
- 2 pęczki botwinki z małymi buraczkami,
- 6 szklanek bulionu warzywnego,
- 1/2 szklanki śmietany kremówki,
- 4 jajka,
- 1/2 pęczka szczypiorku,
- 1 listek laurowy,
- kilka ziarenek pieprzu,
- sok z cytryny,
- sól i pieprz do smaku.
Przygotowanie:
1. Oczyść włoszczyznę i botwinkę. Warzywa z włoszczyzny obierz, wypłucz razem z buraczkami i pokrój w słupki albo drobną kostkę. Liście botwinki grubo posiekaj.
2. Włóż jajka do lekko posolonej wody i gotuj, gdy woda zawrze przez około 10 minut.
3. W drugim garnku zagotuj bulion z listkiem laurowym. Jajka odcedź, przestudź, polewając zimną wodą, potem obierz ze skorupki i odłóż do wystudzenia.
4. Do wrzącego bulionu włóż włoszczyznę oraz buraczki. Gotuj przez około 10 minut. Dodaj liście botwinki i gotuj jeszcze 15 minut.
5. Dolej śmietanę i mocno razem podgrzej. Przypraw sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Szczypiorek posiekaj i wrzuć do zupy.
6. Barszczyk podawaj z jajkami pokrojonymi na połówki. Gotową zupę możesz udekorować natką pietruszki.
Smacznego!
