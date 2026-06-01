Trzy zdrowe zupy z wiosennych warzyw. Pyszny obiad za grosze

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Wiosna to czas, w którym na naszych talerzach powinny pojawiać się regularnie nowalijki - młode warzywa, pełne witamin i składników odżywczych. Warto przygotowywać z nich pyszne zupy dla całej rodziny.

Trzy miseczki z zupami z wiosennych warzyw i sałatka z liści na drewnianym stole, obok filiżanek i dzbanka z herbatą.
Trzy przepisy na zupy z wiosennych warzyw. Zawsze się udają123RF/PICSEL

Znalazłyśmy dla was trzy przepisy na odżywcze i proste w przygotowaniu warzywne zupy. Smacznego!

Spis treści:

  1. Lekki krem z kalafiora
  2. Pikantna zupa pomidorowa
  3. Wege barszczyk na botwince

Lekki krem z kalafiora

Składniki: 

  • 1 mały kalafior,
  • 1 mały brokuł,
  • 1/2 szklanki śmietany,
  • 2 łyżki mąki,
  • 2 łyżeczki natki pietruszki.
  • sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie: 

1. Oczyść kalafior i brokuł i ugotuj je w lekko osolonej wodzie. Po ugotowaniu oddziel kilka różyczek z kalafiora, a resztę zmiksuj.

2. Roztrzep śmietanę z mąką, wlej do zupy i całość lekko zagotuj. Dopraw do smaku oraz dodaj oddzielone wcześniej części warzyw.

3. Podawaj jako samodzielne danie np. z grzankami lub groszkiem ptysiowym.

Zobacz również: Makarony na szybko. Dziesięć minut i obiad gotowy

Pikantna zupa pomidorowa

Zupa pomidorowa
Zupa pomidorowa123RF/PICSEL

Składniki: 

  • 4 udka z kurczaka,
  • 6 dużych marchwi,
  • 1 l soku pomidorowego,
  • 4 łyżeczki koncentratu pomidorowego,
  • pęczek włoszczyzny z natką selera oraz pietruszki,
  • 2 ząbki czosnku,
  • 3 ziarna ziela angielskiego,
  • 4 liście laurowe,
  • 8 ziarenek pieprzu,
  • 25 dag śmietany 18 proc.,
  • ok. 1/2-1 łyżka papryki ostrej,
  • pieprz i sól do smaku,
  • ok. łyżeczki cukru.

Przygotowanie: 

1. Ugotuj udka w 3 i 1/2 l wody. Wyciągnij szumowiny i dodaj obraną i umytą włoszczyznę z natką oraz obrane ząbki czosnku, ziele angielskie, liście laurowe i pieprz ziarnisty. Gotuj na wolnym ogniu przez około 45 min.

2. Wyłów z zupy włoszczyznę i dodaj marchew pokrojoną w grube plastry.

3. Dodaj sok pomidorowy oraz koncentrat, paprykę, cukier i pieprz. Gotuj całość przez 15 minut i mieszaj.

4. Śmietanę zahartuj w osobnym naczyniu i ciągle mieszając, wlej ją do garnka.

5. Dopraw zupę do smaku i podawaj tak jak lubisz.

Wege barszczyk na botwince

Talerz z barszczem ukraińskim pełnym kawałków warzyw i mięsa, posypany świeżą zieleniną, obok kromka chleba z czosnkiem oraz miseczka białego sera.
Botwinka dostarcza sporej ilości błonnika, witaminy C i żelaza atasitseli123RF/PICSEL

Składniki: 

  • 1 pęczek młodej włoszczyzny,
  • 2 pęczki botwinki z małymi buraczkami,
  • 6 szklanek bulionu warzywnego,
  • 1/2 szklanki śmietany kremówki,
  • 4 jajka,
  • 1/2 pęczka szczypiorku,
  • 1 listek laurowy,
  • kilka ziarenek pieprzu,
  • sok z cytryny,
  • sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie: 

1. Oczyść włoszczyznę i botwinkę. Warzywa z włoszczyzny obierz, wypłucz razem z buraczkami i pokrój w słupki albo drobną kostkę. Liście botwinki grubo posiekaj.

2. Włóż jajka do lekko posolonej wody i gotuj, gdy woda zawrze przez około 10 minut.

3. W drugim garnku zagotuj bulion z listkiem laurowym. Jajka odcedź, przestudź, polewając zimną wodą, potem obierz ze skorupki i odłóż do wystudzenia.

4. Do wrzącego bulionu włóż włoszczyznę oraz buraczki. Gotuj przez około 10 minut. Dodaj liście botwinki i gotuj jeszcze 15 minut.

5. Dolej śmietanę i mocno razem podgrzej. Przypraw sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Szczypiorek posiekaj i wrzuć do zupy.

6. Barszczyk podawaj z jajkami pokrojonymi na połówki. Gotową zupę możesz udekorować natką pietruszki.

Smacznego!

Zobacz również: Zapomniany obiad z PRL-u wraca na stoły. Jest lekki, tani i naprawdę sycący

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Kromka chleba z chrupiącą skórką posmarowana pastą z awokado, na której znajduje się jajko w koszulce z płynnym żółtkiem, całość posypana świeżo zmielonym pieprzem i udekorowana kiełkami.
KuchniaCanva ProINTERIA.PL


Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów© 2026 Associated Press

Najnowsze