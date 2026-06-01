Trzy zdrowe zupy z wiosennych warzyw. Pyszny obiad za grosze

Znalazłyśmy dla was trzy przepisy na odżywcze i proste w przygotowaniu warzywne zupy. Smacznego!

Lekki krem z kalafiora

Składniki:

1 mały kalafior,

1 mały brokuł,

1/2 szklanki śmietany,

2 łyżki mąki,

2 łyżeczki natki pietruszki.

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

1. Oczyść kalafior i brokuł i ugotuj je w lekko osolonej wodzie. Po ugotowaniu oddziel kilka różyczek z kalafiora, a resztę zmiksuj.

2. Roztrzep śmietanę z mąką, wlej do zupy i całość lekko zagotuj. Dopraw do smaku oraz dodaj oddzielone wcześniej części warzyw.

3. Podawaj jako samodzielne danie np. z grzankami lub groszkiem ptysiowym.

Pikantna zupa pomidorowa

Zupa pomidorowa

Składniki:

4 udka z kurczaka,

6 dużych marchwi,

1 l soku pomidorowego,

4 łyżeczki koncentratu pomidorowego,

pęczek włoszczyzny z natką selera oraz pietruszki,

2 ząbki czosnku,

3 ziarna ziela angielskiego,

4 liście laurowe,

8 ziarenek pieprzu,

25 dag śmietany 18 proc.,

ok. 1/2-1 łyżka papryki ostrej,

pieprz i sól do smaku,

ok. łyżeczki cukru.

Przygotowanie:

1. Ugotuj udka w 3 i 1/2 l wody. Wyciągnij szumowiny i dodaj obraną i umytą włoszczyznę z natką oraz obrane ząbki czosnku, ziele angielskie, liście laurowe i pieprz ziarnisty. Gotuj na wolnym ogniu przez około 45 min.

2. Wyłów z zupy włoszczyznę i dodaj marchew pokrojoną w grube plastry.

3. Dodaj sok pomidorowy oraz koncentrat, paprykę, cukier i pieprz. Gotuj całość przez 15 minut i mieszaj.

4. Śmietanę zahartuj w osobnym naczyniu i ciągle mieszając, wlej ją do garnka.

5. Dopraw zupę do smaku i podawaj tak jak lubisz.

Wege barszczyk na botwince

Botwinka dostarcza sporej ilości błonnika, witaminy C i żelaza

Składniki:

1 pęczek młodej włoszczyzny,

2 pęczki botwinki z małymi buraczkami,

6 szklanek bulionu warzywnego,

1/2 szklanki śmietany kremówki,

4 jajka,

1/2 pęczka szczypiorku,

1 listek laurowy,

kilka ziarenek pieprzu,

sok z cytryny,

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

1. Oczyść włoszczyznę i botwinkę. Warzywa z włoszczyzny obierz, wypłucz razem z buraczkami i pokrój w słupki albo drobną kostkę. Liście botwinki grubo posiekaj.

2. Włóż jajka do lekko posolonej wody i gotuj, gdy woda zawrze przez około 10 minut.

3. W drugim garnku zagotuj bulion z listkiem laurowym. Jajka odcedź, przestudź, polewając zimną wodą, potem obierz ze skorupki i odłóż do wystudzenia.

4. Do wrzącego bulionu włóż włoszczyznę oraz buraczki. Gotuj przez około 10 minut. Dodaj liście botwinki i gotuj jeszcze 15 minut.

5. Dolej śmietanę i mocno razem podgrzej. Przypraw sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Szczypiorek posiekaj i wrzuć do zupy.

6. Barszczyk podawaj z jajkami pokrojonymi na połówki. Gotową zupę możesz udekorować natką pietruszki.

Smacznego!

