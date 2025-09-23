Spis treści: Dlaczego uważać na łączenie jajek z innymi produktami? Z czym nie łączyć jajek w diecie? Zdrowe połączenia z jajkami

Dlaczego uważać na łączenie jajek z innymi produktami?

O dobrodziejstwach zaklętych w małych skorupkach powiedziano już wiele. Jajka są bogate w białko, witaminy A, D, E, K oraz składniki mineralne, m.in. żelazo, cynk i fosfor. Niektóre produkty mogą jednak utrudniać wchłanianie wartościowych składników z jajek. Inne w duecie z jajami mogą zbytnio obciążać nasz układ pokarmowy.

Zła kombinacja to nie tylko mniejsze korzyści zdrowotne, ale także problemy trawienne. Często bywa tak, że pewne produkty spożywane osobno są bardzo zdrowe. Ich połączenie jednak obniża ich właściwości zdrowotne.

Warto poznać tajemnicę złych i dobrych połączeń z jajkami w codziennej diecie 123RF/PICSEL

Z czym nie łączyć jajek w diecie?

Na początek dobra wiadomość: nie ma produktu, który w połączeniu z jajkami stworzyłby groźną dla życia trucizną. Chodzi tu bardziej o utratę właściwości zdrowotnych i wydłużenie trawienia. I tak na przykład musimy obalić mit lekkiego, letniego obiadu, za jaki uważamy jaja sadzone z młodymi ziemniakami i mizerią. Jajka w połączeniu z ziemniakami czy ryżem będziemy długo trawić. Wprawdzie pewnym neutralizatorem jest tu ułatwiający trawienie koperek, ale pozostaje kwestia ograniczenia wchłaniania niektórych składników. Ziemniaki utrudniają przyswajanie wapnia i żelaza zawartego w jajkach.

Ryby w panierce jajecznej to też nie jest najlepszy pomysł. Awidyna zawarta w jajkach neutralizuje witaminę B7 zawartą w tłustych rybach. Uwielbiamy jajecznicę na maśle czy jajka w majonezie, ale takie połączenie to nadmiar białek zwierzęcych w diecie. Oczywiście od czasu do czasu nikomu to nie zaszkodzi, ale nie warto robić z tego codziennej rutyny. Z kolej jajka i mleko wzajemnie znoszą swoje właściwości zdrowotne. Lepiej postawić na jogurty. Rzadko łączymy jaja z owocami i bardzo dobrze. Może to powodować problemy trawienne.

Jajka warto łączyć z warzywami, na przykład z pomidorami. 123RF/PICSEL

Zdrowe połączenia z jajkami

Każdy dietetyk powie, że na talerzu warto lądować składniki, które się nawzajem uzupełniają. Ponieważ w jajach próżno szukać błonnika czy węglowodanów, trzeba je łączyć z produktami, które je zawierają. Dlatego dobrym połączeniem są jajka z chlebem, płatkami owsianymi czy warzywami. Szpinak, papryka, pomidory, szczypiorek i cebula w jajecznicy będą nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Do tego kromka pełnoziarnistego pieczywa i mamy śniadanie idealne. Warto też wiedzieć, że o ile jajka w duecie z mlekiem to nie najlepszy pomysł, to już z jogurtem stworzą zdrową parę. Wszelkiego rodzaju ziarna i orzechy również dołączają do produktów, które bez problemu można z nimi łączyć.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 145: Bartłomiej Topa INTERIA.PL