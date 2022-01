Tych produktów unikaj przed zbliżeniem. Lista może zaskoczyć

Słodycze: Unikaj ich kilka godzin przed stosunkiem

Jak się okazuje, słodkie desery podczas randki bywają groźne. Wysoki poziom cukru we krwi obniża poziom testosteronu nawet o 25 proc. Chociaż zjedzenie słodyczy doda mężczyznom energii, stan pobudzenia nie potrwa długo. Już po chwili ogarnie ich senność i znużenie. Ociężałość z pewnością przełoży się na kondycję w sypialni.

Tych produktów unikaj przed zbliżeniem: Żywność wysoko przetworzona

Jeśli pragniemy, by zbliżenie było satysfakcjonujące, kilka godzin przed stosunkiem nie powinniśmy jeść wysoko przetworzonego jedzenia. Chipsy, krakersy czy paluszki nie będą więc dobrym pomysłem.



Eksperci odradzają także seks po zjedzeniu "fast foodów". Hamburgery, frytki oraz hot dogi zawierają tłuszcze trans. Mają w składzie również konserwanty, które niekorzystnie wpływają na libido.

Reklama

Zdjęcie Hamburger przed randką? Lepiej zastanów się dwa razy! / 123RF/PICSEL

Napoje alkoholowe: Przed seksem mogą jedynie zaszkodzić

Pary często i chętnie pijają alkohol podczas randek. Jak się okazuje, napoje wysokoprocentowe (w nadmiarze) mogą negatywnie wpłynąć na potencję i powodować problemy z erekcją. Uważać powinni więc szczególnie panowie. Czasami jeden kieliszek wina mniej, może uratować wieczór.

Tych produktów unikaj przed zbliżeniem: Brokuły, kalafior, jarmuż, kapusta, groch

Chociaż te warzywa bezpośrednio nie wpływają na spadek libido, spożywanie ich przed seksem jest ryzykowne. Powód? Brokuły, kapusta, kalafior czy groch mają "wzdymające" właściwości. Oznacza to, że jeśli zjemy je przed randką, w jej trakcie mogą dopaść nas uporczywe wzdęcia. Podczas zbliżeń powinniśmy czuć się komfortowo i swobodnie. Uczucie nieprzyjemnej pełności w jamie brzusznej może skutecznie odebrać chęć na stosunek.

Zdjęcie Czosnek przed stosunkiem? To nie jest dobry pomysł! / 123RF/PICSEL

Czosnek i cebula: Nie są wskazane przed stosunkiem

Cebula i czosnek to popularne warzywa, które często dodajemy do różnorodnych potraw. Zarówno jedno, jak i drugie cechuje charakterystyczny zapach, który dla większości osób nie jest przyjemny. Co więcej, woni tej trudno się pozbyć. Wyczuwalna jest przez wiele godzin, nawet po starannym umyciu zębów. Przed zbliżeniem, dbając o komfort naszego partnera, nie powinniśmy zajadać się ani czosnkiem, ani cebulą.

***

Przeczytaj również:



Platynowy Jubileusz Elżbiety II. Królowa świętuje 70-lecie na tronie

Jak zachować się w restauracji? Kelnerka zdradza, czego nie toleruje obsługa

Zimowy jadłospis: Jak jeść, by nie przytyć?

Zobacz również: