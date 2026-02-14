Viralowe "chipsy" podbijają świat. Zdetronizują tradycyjne?

Karolina Woźniak

Zamiast chipsów, orzeszków czy popcornu. Pełne smaku, aromatyczne, zdrowe i, co najważniejsze, chrupiące. Ta przekąska to hit internetu, a przygotujesz ją we własnej kuchni. Koniecznie spróbuj, bo te zaskakujące "chipsy" odmienią twoje spojrzenie na słone przekąski.

Ręka sięga po chrupki z dużego pudełka w czerwono-białe paski, leżącego na niebieskim kocu. Osoba ma na sobie biały sweter.
Nie są to chipsy ziemniaczane, ale chrupią i smakują równie dobrze. Ta przekąska podbija właśnie internet123RF/PICSEL

Nowy hit zamiast chipsów

Czasami mamy ochotę usiąść wygodnie przed ekranem telewizora, włączyć nowy film lub serial i chrupnąć coś słonego. Niestety standardowe chipsy ziemniaczane to dosłownie bomby kaloryczne - smażone, a więc pełne tłuszczu, nie będą dobrym wyborem. A co, jeśli chrupiącą przekąskę możesz zrobić w zdrowszej wersji z produktów, które z pewnością masz w swojej kuchni?

Chipsy z makaronu to aktualnie hit internetowy. Influencerzy testują je w różnych wariantach smakowych, za każdym razem zachwycając się chrupkością i smakiem. Możesz je przygotować zarówno w tradycyjnym piekarniku jak i w air fryerze. Zdrowsze, z mniejsza ilością tłuszczu, a pełne smaku.

Jeśli porównać kaloryczność chipsów ziemniaczanych i makaronowych, łatwo zgadnąć, że te kupione w sklepie wypadają bardzo kiepsko w porównaniu do domowych.

Ziemniaczane chipsy to ok. 500-600 kcal w 100 g, podczas gdy te zrobione w domu z makaronu to ok. 200 kcal w 100 g. Różnica jest spora, prawda?

Spróbujesz?

Chipsy makaronowe - przepis

Talerz chrupiącego makaronu farfalle, podanego na białym talerzu z dodatkiem kawałka sera oraz miseczki z czerwonym sosem, ustawionych na drewnianej desce.
Doskonały zamiennik tradycyjnych chipsów. Idealne na seans filmowyTatjana Baibakova123RF/PICSEL

Składniki

  • 250 g makaronu (najlepiej farfalle, penne, muszelki albo świderki)
  • 2–3 łyżki oliwy z oliwek
  • 1 łyżeczka soli
  • ½ łyżeczki papryki wędzonej
  • ½ łyżeczki czosnku granulowanego
  • ½ łyżeczki cebuli suszonej
  • 2–3 łyżki drobno startego parmezanu (opcjonalnie)
  • szczypta chili lub pieprzu (opcjonalnie)
30 min
1-2

Przygotowanie:

  1. Ugotuj makaron "al dente" w dobrze osolonej wodzie. Koniecznie tak, by makaron nie był rozgotowany.
  2. Dokładnie odcedź. Po odcedzeniu możesz rozłożyć makaron na ręczniku papierowym i chwilę odparować. Im mniej wilgoci, tym lepsza chrupkość.
  3. W misce wymieszaj makaron z oliwą i przyprawami. Na końcu dodaj parmezan - przyklei się do powierzchni i stworzy chrupiącą skorupkę.
  4. Rozłóż makaron na blasze wyłożonej papierem do pieczenia w jednej warstwie.
  5. Piecz w 200°C (góra-dół) przez 18-25 minut, aż będą złociste i bardzo chrupiące.
  6. W połowie czasu możesz je przemieszać.
  7. Alternatywnie możesz upiec w air fryer: 200°C przez 10-15 minut, mieszając co kilka minut.

Możesz tworzyć różne warianty smakowe:

  • o smaku pizzy: oregano, bazylia, więcej parmezanu
  • o smaku nachosów: papryka wędzona, chili, odrobina kuminu
  • czosnkowo-maślane: po upieczeniu delikatnie spryskaj roztopionym masłem z czosnkiem
  • na słodko: cynamon i odrobina cukru pudru

Smacznego!

Kolorowa sałatka z plasterkami ogórka, jajeczek przepiórczych, kawałkami marchewki, kukurydzą, czerwonej kapusty i sałatą na jasnym talerzu, trzymanym przez dwie ręce.
Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanvaProINTERIA.PL
