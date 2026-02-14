Nowy hit zamiast chipsów

Czasami mamy ochotę usiąść wygodnie przed ekranem telewizora, włączyć nowy film lub serial i chrupnąć coś słonego. Niestety standardowe chipsy ziemniaczane to dosłownie bomby kaloryczne - smażone, a więc pełne tłuszczu, nie będą dobrym wyborem. A co, jeśli chrupiącą przekąskę możesz zrobić w zdrowszej wersji z produktów, które z pewnością masz w swojej kuchni?

Chipsy z makaronu to aktualnie hit internetowy. Influencerzy testują je w różnych wariantach smakowych, za każdym razem zachwycając się chrupkością i smakiem. Możesz je przygotować zarówno w tradycyjnym piekarniku jak i w air fryerze. Zdrowsze, z mniejsza ilością tłuszczu, a pełne smaku.

Jeśli porównać kaloryczność chipsów ziemniaczanych i makaronowych, łatwo zgadnąć, że te kupione w sklepie wypadają bardzo kiepsko w porównaniu do domowych.

Ziemniaczane chipsy to ok. 500-600 kcal w 100 g, podczas gdy te zrobione w domu z makaronu to ok. 200 kcal w 100 g. Różnica jest spora, prawda?

Spróbujesz?

Chipsy makaronowe - przepis

Doskonały zamiennik tradycyjnych chipsów. Idealne na seans filmowy Tatjana Baibakova 123RF/PICSEL

Składniki 250 g makaronu (najlepiej farfalle, penne, muszelki albo świderki)

2–3 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżeczka soli

½ łyżeczki papryki wędzonej

½ łyżeczki czosnku granulowanego

½ łyżeczki cebuli suszonej

2–3 łyżki drobno startego parmezanu (opcjonalnie)

szczypta chili lub pieprzu (opcjonalnie) 30 min 1-2

Przygotowanie:

Ugotuj makaron "al dente" w dobrze osolonej wodzie. Koniecznie tak, by makaron nie był rozgotowany. Dokładnie odcedź. Po odcedzeniu możesz rozłożyć makaron na ręczniku papierowym i chwilę odparować. Im mniej wilgoci, tym lepsza chrupkość. W misce wymieszaj makaron z oliwą i przyprawami. Na końcu dodaj parmezan - przyklei się do powierzchni i stworzy chrupiącą skorupkę. Rozłóż makaron na blasze wyłożonej papierem do pieczenia w jednej warstwie. Piecz w 200°C (góra-dół) przez 18-25 minut, aż będą złociste i bardzo chrupiące. W połowie czasu możesz je przemieszać. Alternatywnie możesz upiec w air fryer: 200°C przez 10-15 minut, mieszając co kilka minut.

Możesz tworzyć różne warianty smakowe:

o smaku pizzy: oregano, bazylia, więcej parmezanu

o smaku nachosów: papryka wędzona, chili, odrobina kuminu

czosnkowo-maślane: po upieczeniu delikatnie spryskaj roztopionym masłem z czosnkiem

na słodko: cynamon i odrobina cukru pudru

Smacznego!

