Viralowe "chipsy" podbijają świat. Zdetronizują tradycyjne?
Zamiast chipsów, orzeszków czy popcornu. Pełne smaku, aromatyczne, zdrowe i, co najważniejsze, chrupiące. Ta przekąska to hit internetu, a przygotujesz ją we własnej kuchni. Koniecznie spróbuj, bo te zaskakujące "chipsy" odmienią twoje spojrzenie na słone przekąski.
Nowy hit zamiast chipsów
Czasami mamy ochotę usiąść wygodnie przed ekranem telewizora, włączyć nowy film lub serial i chrupnąć coś słonego. Niestety standardowe chipsy ziemniaczane to dosłownie bomby kaloryczne - smażone, a więc pełne tłuszczu, nie będą dobrym wyborem. A co, jeśli chrupiącą przekąskę możesz zrobić w zdrowszej wersji z produktów, które z pewnością masz w swojej kuchni?
Chipsy z makaronu to aktualnie hit internetowy. Influencerzy testują je w różnych wariantach smakowych, za każdym razem zachwycając się chrupkością i smakiem. Możesz je przygotować zarówno w tradycyjnym piekarniku jak i w air fryerze. Zdrowsze, z mniejsza ilością tłuszczu, a pełne smaku.
Jeśli porównać kaloryczność chipsów ziemniaczanych i makaronowych, łatwo zgadnąć, że te kupione w sklepie wypadają bardzo kiepsko w porównaniu do domowych.
Ziemniaczane chipsy to ok. 500-600 kcal w 100 g, podczas gdy te zrobione w domu z makaronu to ok. 200 kcal w 100 g. Różnica jest spora, prawda?
Spróbujesz?
Chipsy makaronowe - przepis
Składniki
- 250 g makaronu (najlepiej farfalle, penne, muszelki albo świderki)
- 2–3 łyżki oliwy z oliwek
- 1 łyżeczka soli
- ½ łyżeczki papryki wędzonej
- ½ łyżeczki czosnku granulowanego
- ½ łyżeczki cebuli suszonej
- 2–3 łyżki drobno startego parmezanu (opcjonalnie)
- szczypta chili lub pieprzu (opcjonalnie)
Przygotowanie:
- Ugotuj makaron "al dente" w dobrze osolonej wodzie. Koniecznie tak, by makaron nie był rozgotowany.
- Dokładnie odcedź. Po odcedzeniu możesz rozłożyć makaron na ręczniku papierowym i chwilę odparować. Im mniej wilgoci, tym lepsza chrupkość.
- W misce wymieszaj makaron z oliwą i przyprawami. Na końcu dodaj parmezan - przyklei się do powierzchni i stworzy chrupiącą skorupkę.
- Rozłóż makaron na blasze wyłożonej papierem do pieczenia w jednej warstwie.
- Piecz w 200°C (góra-dół) przez 18-25 minut, aż będą złociste i bardzo chrupiące.
- W połowie czasu możesz je przemieszać.
- Alternatywnie możesz upiec w air fryer: 200°C przez 10-15 minut, mieszając co kilka minut.
Możesz tworzyć różne warianty smakowe:
- o smaku pizzy: oregano, bazylia, więcej parmezanu
- o smaku nachosów: papryka wędzona, chili, odrobina kuminu
- czosnkowo-maślane: po upieczeniu delikatnie spryskaj roztopionym masłem z czosnkiem
- na słodko: cynamon i odrobina cukru pudru
Smacznego!
Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.