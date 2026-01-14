Viralowy przepis na "ukryte warzywa" podbił serca internautów. Przetestowałam go i jestem zachwycona
Do viralowych przepisów z internetu podchodzę zwykle dość sceptycznie, ale ten okazał się prawdziwym rarytasem. Nie uwierzysz, ile warzyw możesz zmieścić w jednym niepozornym sosie o takiej głębi smaku, że będziesz chcieć więcej i więcej. Ekspresowy, pyszny i zdrowy - takie przepisy to ja lubię.
Viralowy przepis na warzywny sos okazał się hitem
Od jakiegoś czasu ten przepis widziałam dosłownie wszędzie. Internauci testowali go na potęgę w różnych wersjach, z różnymi warzywami i zawsze zachwycał ich smak. Choć oryginalnie sos warzywny do makaronu miał być sposobem na przemycenie większej ilości warzyw do diety dzieci, Internauci szybko podchwycili pomysł, bo każdemu z nas przyda się przecież większa ilość warzyw w diecie.
Skuszona łatwością przygotowania zrobiłam go i ja. To świetny sposób na tzw. "czyszczenie lodówki", bo cały ambaras polega na tym, by obrać warzywa, jakie mamy pod ręką, dołożyć kostkę sera feta, skropić oliwą i upiec pod folią aluminiową na blaszce od piekarnika. U mnie znalazły się:
- papryka czerwona i żółta
- cebula
- dwie małe cukinie
- sporo pomidorków koktajlowych
- główka czosnku przekrojona na pół
- ser feta
Całość skropiłam oliwą, posoliłam, posypałam świeżo zmielonym pieprzem i ziołami. Następnie przykryłam folią i piekłam w 180 stopniach przez 30 minut.
Smakuje obłędnie, dostarcza białka i witamin
Gdy wszystkie składniki były miękkie i soczyste, przełożyłam je do miski (czosnek należy wycisnąć z łupinek) i zblendowałam. Ot, to wszystko. Warzywny sos wychodzi bardzo bogaty, ma przyjemny kolor i bardzo przyjemny smak. Jeśli jest za gęsty, można go rozrzedzić wodą z gotowania makronu. Ta porcja wystarczy mi na obiady dla dwóch osób na dwa dni.
Sos warzywny, który odmieni każdy makaron
Pasuje do niego każdy makaron - tagliatelle, rurki, świdry. Ja miałam pod ręką świderki i penne pełnoziarniste. Po ugotowaniu wymieszałam je z sosem, a następnie posypałam parmezanem i dodałam listki świeżej bazylii.
Smakuje obłędnie, robi się go ekspresowo no i jest jak bomba witaminowa. Dodatkowo można go mrozić. Koniecznie wypróbujcie ten przepis, możecie dowolnie modyfikować składniki - dodać pieczarki, pora, brokuł, marchewkę, seler - w zasadzie nada się każde warzywo.
Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.