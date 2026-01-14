Viralowy przepis na warzywny sos okazał się hitem

Od jakiegoś czasu ten przepis widziałam dosłownie wszędzie. Internauci testowali go na potęgę w różnych wersjach, z różnymi warzywami i zawsze zachwycał ich smak. Choć oryginalnie sos warzywny do makaronu miał być sposobem na przemycenie większej ilości warzyw do diety dzieci, Internauci szybko podchwycili pomysł, bo każdemu z nas przyda się przecież większa ilość warzyw w diecie.

Skuszona łatwością przygotowania zrobiłam go i ja. To świetny sposób na tzw. "czyszczenie lodówki", bo cały ambaras polega na tym, by obrać warzywa, jakie mamy pod ręką, dołożyć kostkę sera feta, skropić oliwą i upiec pod folią aluminiową na blaszce od piekarnika. U mnie znalazły się:

papryka czerwona i żółta

cebula

dwie małe cukinie

sporo pomidorków koktajlowych

główka czosnku przekrojona na pół

ser feta

Całość skropiłam oliwą, posoliłam, posypałam świeżo zmielonym pieprzem i ziołami. Następnie przykryłam folią i piekłam w 180 stopniach przez 30 minut.

Dowolne warzywa wraz z serem eta wystarczy upiec w piekarniku archiwum prywatne

Smakuje obłędnie, dostarcza białka i witamin

Gdy wszystkie składniki były miękkie i soczyste, przełożyłam je do miski (czosnek należy wycisnąć z łupinek) i zblendowałam. Ot, to wszystko. Warzywny sos wychodzi bardzo bogaty, ma przyjemny kolor i bardzo przyjemny smak. Jeśli jest za gęsty, można go rozrzedzić wodą z gotowania makronu. Ta porcja wystarczy mi na obiady dla dwóch osób na dwa dni.

Makaron z warzywnym, kremowym sosem archiwum prywatne

Sos warzywny, który odmieni każdy makaron

Pasuje do niego każdy makaron - tagliatelle, rurki, świdry. Ja miałam pod ręką świderki i penne pełnoziarniste. Po ugotowaniu wymieszałam je z sosem, a następnie posypałam parmezanem i dodałam listki świeżej bazylii.

Smakuje obłędnie, robi się go ekspresowo no i jest jak bomba witaminowa. Dodatkowo można go mrozić. Koniecznie wypróbujcie ten przepis, możecie dowolnie modyfikować składniki - dodać pieczarki, pora, brokuł, marchewkę, seler - w zasadzie nada się każde warzywo.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło CanvaPro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 161: Aleksandra Karasińska INTERIA.PL