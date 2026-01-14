Viralowy przepis na "ukryte warzywa" podbił serca internautów. Przetestowałam go i jestem zachwycona

Olga Klamecka

Do viralowych przepisów z internetu podchodzę zwykle dość sceptycznie, ale ten okazał się prawdziwym rarytasem. Nie uwierzysz, ile warzyw możesz zmieścić w jednym niepozornym sosie o takiej głębi smaku, że będziesz chcieć więcej i więcej. Ekspresowy, pyszny i zdrowy - takie przepisy to ja lubię.

Porcja makaronu fusilli z kremowym sosem, posypana startym serem i udekorowana świeżą bazylią, podana na eleganckim talerzu w geometryczny wzór.
Ten sos jest gęsty, pełen smaku i witamin. Ja podałam go z pełnoziarnistym makaronem, parmezanem i bazyliąarchiwum prywatne

Viralowy przepis na warzywny sos okazał się hitem

Od jakiegoś czasu ten przepis widziałam dosłownie wszędzie. Internauci testowali go na potęgę w różnych wersjach, z różnymi warzywami i zawsze zachwycał ich smak. Choć oryginalnie sos warzywny do makaronu miał być sposobem na przemycenie większej ilości warzyw do diety dzieci, Internauci szybko podchwycili pomysł, bo każdemu z nas przyda się przecież większa ilość warzyw w diecie.

Skuszona łatwością przygotowania zrobiłam go i ja. To świetny sposób na tzw. "czyszczenie lodówki", bo cały ambaras polega na tym, by obrać warzywa, jakie mamy pod ręką, dołożyć kostkę sera feta, skropić oliwą i upiec pod folią aluminiową na blaszce od piekarnika. U mnie znalazły się:

  • papryka czerwona i żółta
  • cebula
  • dwie małe cukinie
  • sporo pomidorków koktajlowych
  • główka czosnku przekrojona na pół
  • ser feta

Całość skropiłam oliwą, posoliłam, posypałam świeżo zmielonym pieprzem i ziołami. Następnie przykryłam folią i piekłam w 180 stopniach przez 30 minut.

Świeże warzywa takie jak papryka, cukinia, pomidorki koktajlowe i główka czosnku ułożone na blaszce do pieczenia z serem feta w centrum, całość posypana ziołami i przygotowana do pieczenia.
Dowolne warzywa wraz z serem eta wystarczy upiec w piekarnikuarchiwum prywatne

Smakuje obłędnie, dostarcza białka i witamin

Gdy wszystkie składniki były miękkie i soczyste, przełożyłam je do miski (czosnek należy wycisnąć z łupinek) i zblendowałam. Ot, to wszystko. Warzywny sos wychodzi bardzo bogaty, ma przyjemny kolor i bardzo przyjemny smak. Jeśli jest za gęsty, można go rozrzedzić wodą z gotowania makronu. Ta porcja wystarczy mi na obiady dla dwóch osób na dwa dni.

Makaron świderki z kremowym sosem, posypany startym serem i udekorowany świeżą bazylią, podany na ozdobnym talerzu.
Makaron z warzywnym, kremowym sosem archiwum prywatne

Sos warzywny, który odmieni każdy makaron

Pasuje do niego każdy makaron - tagliatelle, rurki, świdry. Ja miałam pod ręką świderki i penne pełnoziarniste. Po ugotowaniu wymieszałam je z sosem, a następnie posypałam parmezanem i dodałam listki świeżej bazylii.

Smakuje obłędnie, robi się go ekspresowo no i jest jak bomba witaminowa. Dodatkowo można go mrozić. Koniecznie wypróbujcie ten przepis, możecie dowolnie modyfikować składniki - dodać pieczarki, pora, brokuł, marchewkę, seler - w zasadzie nada się każde warzywo.

